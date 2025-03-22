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Ключевые переговоры еще не начались: почему у Украины есть шанс

Вадим Денисенко
22 марта 2025, 21:29
189
Наша проблема заключается в том, что у нас пока нет весомых козырей на руках.
Ключевые переговоры еще не начались: почему у Украины есть шанс
Дональд Трамп / скриншот

Переговоры. Главное за неделю

1. Заявления Виткофа о референдумах на оккупированных территориях и разговоры о ЗАЭС - это начало торгов за линию разграничения. Повторюсь - это только начало. И пока выглядит так, что этот вопрос не будет обсуждаться в Саудовской Аравии. Это будет предметом разговоров в треугольнике Путин, Зеленский, спецпредставитель Трампа. Но еще раз подчеркну - это начало переговоров, а не ультиматум Украине.

2. Перспективы встречи Путин -Трамп Кремль оценивает "в несколько месяцев", Вашингтон об этом вообще не говорит. Такая встреча возможна лишь в случае выхода на реальные договоренности. Здесь есть, правда, одна загвоздка. Трамп мыслит двусторонними переговорами и он может (пока очень теоретически) встретиться с Путиным раньше, если он посчитает, что такая встреча принесет быстрый результат. Но пока россияне тормозят процессы, а Трамп пробует их максимально ускорять. Но сейчас не существует даже промежуточных результатов, если не считать результатом "квазиперемирия".

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3. Несмотря на попытки россиян расширить поле для маневра благодаря Ирану, ключевая "триггерная" тема для США - это большая сделка с россиянами по энергоресурсам и не только. Напомню, что суть этой сделки, не только. в том, что США возвращается в энергодобычу и освоение Арктики. Основа этого соглашения - создание торговых домов, которые будут продавать подсанкционные товары, прежде всего в ЕС. Проще говоря, американские компании (эти самые торговые дома) будут зарабатывать десятки миллиардов по году в обмен на снятие санкций с РФ. Здесь ключевой вопрос, как склонить Европу к этой сделке. И заявление Виткофа, что он не видит намерений Путина начинать войну в Европе - часть этой кампании. Пока примитивная, но ключевые переговоры по этому поводу еще даже не начались.

4. Стратегия Путина пока остается неизменной - затягивать время и попытаться срывать переговоры руками украинцев. Именно поэтому на этой неделе мы пережили две кошмарные атаки на Одессу и Кропивницкий. В логике Путина эти обстрелы должны, с одной стороны деморализовать украинцев и усилить политическую турбулентность, а с другой, он тестирует, как на подобные вещи будет реагировать Трамп. Трамп демонстрирует, что его интересуют только переговоры. Это очень важный момент на который нужно обращать внимание при анализе мотивов сторон.

5. Подрыв россиянами газопровода в Судже нужно, с одной стороны рассматривали в контексте попыток россиян навязать идею недоговороспособности украинцев, но это лишь вершина айсберга.

Выше я уже писал, о большой сделке. И россияне понимают: если наша ГТС не будет частью этого соглашения, интерес США к Украине в перспективе будет значительно меньше. Поэтому они сознательно пытаются вычеркнуть нашу ГТС, как ключевой логистический актив Украины из этого соглашения. Это, на самом деле является сверхважным фактом для будущих переговоров. Но, создается впечатление, что у нас явно недооценивают эту большую сделку. Хотя, очень надеюсь, что я здесь ошибаюсь.

6. Наша проблема заключается в том, что у нас пока нет весомых козырей на руках. Но плюс в том, что мы остаемся одной из трех главных частей переговоров Европа -США (напомню, что кроме вопросов Украины Европа добивается еще двух вещей от США - не введения пошлин на товары и сохранения весомого присутствия США в безопасности Европы).

7. Мы должны помнить, что Трамп, де-факто, одержим переговорами. Мы не должны рефлексировать на каждое заявление из каждого утюга. Мы должны думать о том, как правильно "направить" поведение Трампа через месяц-два, когда станет понятно, что Путин им манипулирует. А пока нам нужно помнить: победа - это сохранить свою максимальную субъектность, чтобы играть свою игру в будущем.

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Кто такой Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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