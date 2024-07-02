Ключевая дилемма: как мы входим в зимний период?

Нас ждет ещё одна изнурительная зима и накопление проблем для всех?

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Как Украине войти в зимний период / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Как мы входим в зимний период? На фоне активных боевых действий? На фоне подморозки фронта и гипотетических переговоров?

Суть работы в ближайшие месяцы – выйти к ноябрю в максимально сильную позицию.

Она будет определяться:

видео дня

1) способностью успешно обороняться всю зиму;

2) способностью пройти зиму без гуманитарного кризиса (энергетика, топливо, продовольствие, медицина и т.д.).

Если мы не продемонстрируем готовность по этим двум позициям – в переговорах "мировое сообщество" будет давить на нас (чтоб мы сдавались). Если подготовимся – на Путина (чтоб он не лез дальше и понижал планку требований).

Ибо ещё одна изнурительная зима и накопление проблем для всех.

Попытка разрулить что-то до ноября не исключена (есть заинтересованные субъекты), но пространство для неё быстро сужается. Скорее - возможны имитации как формирующая повестку активность.

Повторюсь – надо готовиться терпеть и сопротивляться минимум до весны 2025 года. Тогда будет возможность двигаться в сторону улучшения.

Руководство ЕС выглядит приемлемо (местами – хорошо), переговоры о вступлении дадут много отрезвляющих новостей. Но это движение вперёд.

3. Что дальше?

Ощущения прежние. Остановка на фронте, в экономике, социальной сфере – тяжелейшая. Но возможности обороняться не утрачены, необходимости соглашаться на любые условия тоже нет.

Завершена основная сессия НМТ (явка 92%, 265,3 тыс. детей). Теперь поступление. Это важный оргмомент, который формирует будущее страны.

Одолеть нашу армию у россиян не получается. Летом они продолжат тратить огромные усилия на подрыв воли к сопротивлению в тылу, на срыв поддержки военных, на внутренний раздрай и торможение внешней помощи.

С одной стороны, растёт интенсивность варварских ударов по гражданским.

С другой, уже видно, как они вкладываются в подогревание ожиданий скорого финиша. "Чтобы всё ЭТО поскорее закончилось". Чтобы людей накрывало эмоциями и выбивало из ритма.

Какое-то время назад я предположил, что возможны атаки на ВРУ дабы сорвать продление военного положения. Сегодня СБУ сообщило о задержании группы, которая намеревалась устроить качели вокруг Рады, с попыткой захвата здания. Не знаю никаких деталей, просто буду отмечать все факты посягательств на Парламент…

Футбол уже показал, как может переключаться внимание масс. Плюс выборы. Впереди ещё олимпиада. До начала "мёртвого сезона" в политике – 3 недели. Сломать летний режим может обострение на Ближнем Востоке. И/или Дальнем. Что ещё больше оттянет внимание…

Всё это время россияне будут информационно давить.

Ментально пережить этот период поможет выстроенная рутина.

Несколько отрезков марафона мы прошли на морально-волевых. Настало время действовать максимально прагматично, чтобы можно было при необходимости добавить.

Красивые слова принимать только с красивыми делами (особенно это будет касаться саммита НАТО, к которому партнёры сумели снизить ожидания). Помните, сколько хорошего говорил Столтенберг? А Макрон? Эти странички перевёрнуты – новые обстоятельства.

В общем: без особых просветов, много плотной выматывающей работы, но до сих пор многое зависит от нас. Что само по себе удивительно.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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