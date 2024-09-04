Клуб недовольных стран: зачем Турция вступает в БРИКС и чем это осложнит жизнь Украине

Присоединение Турции к БРИКС не будет означать, что она станет клиентом России и Китая и существенно пересмотрит свою политику в отношении Украины.

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Турция не довольна своим статусом в мире, поэтому и присоединяется к БРИКС / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот

Турция подала заявку на вступление в БРИКС – союз, в состав которого входят девять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

Намерение Турции присоединиться к этому союзу обусловлено несколькими факторами. Во-первых, у Турции сложные отношения с Евросоюзом – фактически сейчас заблокирована ее интеграция в ЕС. Во-вторых, у Анкары накопилось много вопросов к коллективному Западу. В-третьих, Турция фрондирует по отношению к ЕС, НАТО и Западу в целом и проводит политику, которая не согласуется с ее стратегическими партнерами по многим вопросам.

Турция может воспользоваться дисбалансом мирового порядка, ослаблением Запада и войнами для усиления своей позиции не только в регионе, но и в глобальном масштабе. На сегодня она уже является газовым, зерновым и нефтяным хабом в регионе. Турция влияет на геополитику Южного Кавказа, является весомым игроком на Ближнем Востоке, продвигает свои интересы в Северной Африке. Кроме того, она является влиятельным игроком в Европейском Союзе. Через нее проходят основные транспортные коридоры, и она все больше и больше их на себе завязывает.

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БРИКС на данный момент, после его расширения за счет Египта, Ирана, ОАЭ и Эфиопии, является клубом недовольных своим статусом стран, которые накопили жирок, но не удовлетворены своей позицией и влиянием на принятие глобальных решений. Турция чувствует себя именно такой страной, ей близка позиция определенных стран БРИКС, вот она и присоединяется к этому союзу.

К тому же присоединение к БРИКС будет означать стратегическое усиление Турции и способность в определенной степени обеспечить ее амбиции в виде ресурса и политического потенциала.

Это не означает, что Турция станет клиентом России и Китая (скорее, Россия является клиентом Турции). Но то, что выстраиваются ситуативные партнерские отношения, это факт. У БРИКС не может быть единого рынка, не может быть образования какого-то интеграционного объединения, не может быть какого-то политического альянса. Но БРИКС является объединением недовольных миропорядком, объединением стран, которые бросают вызов гегемонии США, которые выступают за настоящую многополярность мира, видят свое место и готовы это место защищать.

Поэтому вполне логично, что рано или поздно Турция должна была присоединиться к БРИКС. Но то, что она пошла в этот союз в этой очереди, после Эфиопии с Ираном, не играет ей на пользу. При этом Турция не выходит из НАТО, но будет в БРИКС, поэтому всегда будет иметь отдельную позицию. Для Анкары это, безусловно, политическое усиление.

А значение самого БРИКС я бы не преувеличивал, потому что после этого расширения там даже единой повестки добиться будет невозможно.

Политика и позиция Турции в отношении Украины (Турция до сих пор поддерживала членство Украины в НАТО, а также суверенитет и территориальную целостность Украины, – ред.) не изменится. Другие страны БРИКС также выступают за территориальную целостность Украины, не отрицают ее, и вряд ли они будут менять свой политический курс.

БРИКС – это союз многих интересов, разнообразных по своей сути. Там между некоторыми странами конкурентные отношения, а также специфические особенности экономик, которые не исключают господства друг над другом и борьбу за региональное лидерство. Поэтому нельзя говорить, что сейчас БРИКС выстроит определенную геополитическую линию.

Например, БРИКС не поддерживает Россию в ее амбициозности и не будет фиксировать российские "хотелки" за рубежом. Единственное – БРИКС может призывать к переговорам в приемлемом для России варианте. Но это не означает перегиб на сторону России в войне.

Кроме того, это не означает, что страны БРИКС не будут выполнять санкции против России. Они поддерживают санкционный режим в отношении России, как поддерживают его и в отношении Ирана.

Так что не стоит говорить о том, что вступление Турции в БРИКС будет представлять для Украины большую угрозу, но оно усложнит нам жизнь. Ведь БРИКС на данный момент фрондирует к Западу, а Запад – наш стратегический партнер и союзник. У нас нет другого союзника, кроме Запада. Поэтому мы вынуждены учитывать все эти позиции, выстраивая свои отношения со странами БРИКС. Если они будут оппонировать Западу, мы должны реагировать должным образом, хотя это может нам не нравиться, влиять на наши позиции и интересы.

Впрочем, вряд ли после присоединения Турции к БРИКС в отношениях Украины и Турции произойдут существенные изменения.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества, специально для Главреда

Кто такой Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) – украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года – директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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