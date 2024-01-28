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Классический фашист Путин теперь будет бороться сам с собой

Юрий Радухин
28 января 2024, 20:15
Это прозрачный шизофашизм. Конечно подонок нарисует в мозгах своей орды главных врагов-националистов в лице Украины и коллективного Запада.
Классический фашист Путин теперь будет бороться сам с собой
Фашист Путин собрался бороться с фашизмом / скриншот

Кремлевский фюрер отрекается от идеологии "русского мира". Существо теперь борется с национализмом, фашизмом. Теперь на флаге РФ двуглавый цыпленок будет держать в когтях еще и орден борцунов с национализмом-фашизмом. У путина каждая идеология имеет симптомы психиатрической клиники.

Сейчас по определению классический фашист (расист) путин будет бороться уже фактически сам с собой. Это прозрачный шизофашизм. Конечно подонок нарисует в мозгах своей орды главных врагов-националистов в лице Украины и коллективного Запада. Недофюреру это легко дается. У глубинного рабсиянского народа мозги такие, что не существует в Мире бреда, который невозможно поселить в мозги десятков миллионов глубинного рабсиянского населения. Поэтому Пиня способен менять идеологию кремля так часто, как меняют памперсы. Чтобы сплотить шовинистических патриотов-некрофилов (рабсиянский народ) вокруг фюрера, можно подстроить любую чушь.

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Пыня всегда уверен, что его бред без помех продолжит уничтожать все вокруг и Мир в целом. Такую уверенность ему придает безнаказанность за многочисленные преступления против человечества. Парадокс, но самым большим пособником Путина в его преступлениях опосредованно стал коллективный Запад - США и Евросоюз.

Здесь разговор длинный!

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Кто такой Юрий Радухин

Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института Национальных Интересов.

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Владимир Путин Юрий Радухин
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