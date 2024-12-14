Китайский вояж Медведева завершен двумя 'договоренностями'

В ближайшее время в переговорную игру попытается уже более предметно вмешаться Китай.

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Дмитрий Медведев / Скриншот YouTube

Китайский вояж Медведева завершился двумя "договоренностями". Во-первых, Путин, судя по всему, пообещал Си то, чего и так не собирался делать: не применять ядерное оружие. Что касается Орешника, то он оставляет за собой эту опцию. Во-вторых, Путин пока не будет садиться за стол переговоров. И это вполне устраивает Китай, который ждет, когда же Трамп обратится к Си с предложением надавить на Путина.

В Кремле прекрасно понимают, что неожиданное приглашение лидера Китая на инаугурацию, может привести к тому, что Китай и США могут сепаратно от РФ сесть за стол переговоров и попытаться начать говорить о Ялте-2. Именно поэтому Путин попытается интенсифицировать действия вещи: мясные штурмы и обстрелы энергетики (что мы сегодня и увидели). Плюс, при необходимости, может применить Орешник.

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Собственно, ничего нового, кроме того, что в ближайшее время в переговорную игру попытается уже более предметно вмешаться Китай. Подчеркну: более предметно.

Отдельно стоит отметить: возможное появление Китая в этих переговорах, окончательно превратит Украину в один из многих пунктов к обсуждению. И нам уже сейчас надо писать возможные сценарии развития событий. Но куда легче тратить энергию на ежедневные срачи и поиски позитива в сирийских войнах. К сожалению, даже на экспертном уровне, об этом почти никто не хочет думать.

Кто такой Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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