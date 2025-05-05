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Китай выиграл Россию у Трампа

Виктор Небоженко
5 мая 2025, 08:58
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В путинской России Китай уже сильнее США. Трамп, наивно и быстро "продавая" Украину Путину, не сумел оторвать Кремль от Пекина.
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин / фото: ua.depositphotos.com

Присутствие на московском параде 9 мая главного гостя - председателя КНР Си Цзиньпина означает принципиальное отсутствие на Красной площади президента США. 9 мая — это будет праздник Си Цзиньпина, а не Путина и Трампа. И все благодаря упорству и смелости Украины. Пекин должен будет еще оценить роль Украины в ослаблении близких отношений хитрого Трампа и подлого Путина. Это была и остается опасная пара.

В результате, оказалось, что Путину крайне неудобно сидеть на двух стульях. Попытка Путина манипулировать одновременно Пекином и Вашингтоном легко может превратиться в ситуацию, когда Путин окажется между молотом и наковальней.

Это первая победа Пекина над Трампом в мировой борьбе за лидерство. Соответственно, российский "ядерный зонтик" остается в руках китайцев. А значит ядерный шантаж Путина и СИ резко ограничивает военные возможности США в защите Тайваня.

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За 100 дней правления президента США Трампа можно уже догадываться, как он дальше будет править. Для Трампа прежде всего важен свои специфический сумбурный непредсказуемый стиль поведения, а не ясная политическая стратегия. Например, если ситуация в мировой битве США с Китаем зайдет в глухой угол, станет крайне опасной для США, то вполне возможно, что Трамп попробует "продать" Тайвань Китаю, как пытался "продать" Украину Путину.

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Кто такой Виктор Небоженко

Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.

Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.

В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.

С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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