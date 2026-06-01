Китай решил ударить по доллару: экономист Алексей Кущ предупредил об опасности

Алексей Кущ
1 июня 2026, 06:41
Экономист анализирует, как Пекин продвигает расчеты в юанях, привязывает их к физическому золоту и создает альтернативную систему глобального скопления капитала.
Китай делает ставку на золото в борьбе за финансовое лидерство / Фото: meest.cn

Пока мировая финансовая система продолжает опираться на доминирование доллара, Китай все более активно продвигает собственные механизмы международных расчетов. В своей колонке экономист Алексей Кущ анализирует стратегию Пекина по усилению роли юаня через операции с физическим золотом, оценивает перспективы конкуренции между американскими и китайскими цифровыми валютными моделями и объясняет, как эти процессы могут повлиять на глобальное распределение финансового влияния. Публикуем взгляды автора на языке оригинала.

Китай в части "юанизации" мировой финансовой системы в какой-то степени повторяет американскую матрицу: золотой стандарт юаня, нефтеюань по аналогии с золотым стандартом доллара (умершим вместе с Бреттон-Вудом) и петродолларом.

Сейчас Китай делает ставку на физический базис (в виде материальных активов) эмиссии цифрового юаня, а США - на виртуальный базис эмиссии частного "гибридного" доллара (usdt под залог трежерис).

Что выберет современный мир?

"Частный" цифровой доллар под залог американского долга или цифровой юань под залог золота?

Я недавно писал о том, что у Китая есть ядро для формирования собственных мир-системных центров накопления капитала: Гонконг и Макао.

Сейчас тамошние банки осуществляют эмиссию гонконгского доллара и патаки под залог доллара США, формируя значительный спрос на него и курсовую привязку.

В одной из своих статей, я задался вопросом: что будет, если Китай "по щелчку пальца" переориентирует эту систему накопления капитала с американского доллара, например, на золото?

И знаете, Китай начал это делать.

Пока еще речь идет не о Гонконге.

Проба пера прошла в Шанхае, на Шанхайской золотой бирже (SGE) при поддержке Народного банка Китая.

Саудовская Аравия, один из крупнейших экспортеров нефти, начала проводить расчеты в юанях. И вот почему.

В отличие от Лондона, который работает с "виртуальным золотом", в Шанхае начали проводить операции в юанях с фондированием в виде физического золота.

На SGE в год формируется годовой оборот физического золота в 31 тыс тонн (крупнейший мировой рынок физического золота).

Операции проводит биржа, а золото хранит Народный банк Китая, одновременно поддерживая физическое предложение золота.

В юанях оборот на бирже составляет более 50 трлн юаней в год с годовыми темпами роста на уровне 50%.

Теперь любая страна мира или ТНК, получив юани за свою продукцию, может обменять их на физическое золото на SGE и сразу после операции забрать золото в свои хранилища (или оставить золото на хранение на бирже).

Кроме прочего, эта схема прерывает через покупку золота систему западного финансового мониторинга, на котором держится и система санкций.

"Золотой сертификат" в юанях, по сути, активно начал захват системы накопления стран Глобального Юга: продал товар, в том числе под санкциями - получил юань - обменял юань на физическое золото - продал физическое золото - вывел чистый капитал во что угодно.

О персоне: Алексей Кущ

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

