Пока Путин расширял свою экспансию на Запад, Китай решил расшириться на Россию.

Китай начинает пожирать Россию, говорит Андрусив / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

За неделю до войны я опубликовал статью в Институте Кенана (США), что эта война будет не за будущее Украины, а за будущее России - или она вернется к Западу, или окончательно будет поглощена Азией. Собственно, Путин в своем безумии выбрал второй вариант.

Сегодня Си Цзиньпинь дал указание начать более тесное экономическое сотрудничество с РФ. Это похоже на предательство, но на самом деле нет. Углубление сотрудничества предполагает, что Китай начинает еще больше покупать нефти и газа, и начинает входить в российскую экономику инвестициями, в частности, в строительство инфраструктуры.

Что это значит на практике? Россия и Китай хотят максимально рассчитываться рублями и юанями (пока это плохо получается). Это означает, что Китай начинает юанизацию российской экономики. Вливание инвестиций и кредитов в юанях начнет привязывать рынок оккупантов к китайской валюте. Более того, Путин себя вдвойне убивает. Во-первых, он продает нефть и газ за юани, которые позже он может потратить только на китайские товары. Таким образом, он фактически ограничивает сам себя в возможности торговать с другими странами, которые рассчитываются в долларах. Во-вторых, наличие большого количества юаней еще больше будет стимулировать покупку китайской продукции.

Си Цзиньпинь очень вовремя принял такое решение. Из-за начала глобальной рецессии он переориентируется на поглощение российского рынка. Падение продаж на Западе он планирует компенсировать ростом российского спроса. В то же время, он абсолютно не боится зависимости от нефти и газа. Он и так их получает со значительным дисконтом, во-вторых, ему уже не нужны такие объемы, поскольку он уже и поднакопил. И, в-третьих, Китай вынужден закупать нефть и газ у своих других партнеров из Африки и Ближнего Востока, иначе они переориентируются на Запад.

Короче, пока Путин расширял свою экспансию на Запад, Китай решил расшириться на россию.

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