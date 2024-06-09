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Китай объединяет Америку и Европу, этот сдвиг - в пользу Украины

Юрий Богданов
9 июня 2024, 06:50
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Ни США, ни Европа не собираются в ближайшее время разрывать отношения с КНР, как и КНР - с США и Европой.
Китай объединяет Америку и Европу, этот сдвиг - в пользу Украины
Администрация Байдена избегает прямой конфронтации с Китаем / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Последние месяцы мы наблюдаем одну очень позитивную для нас тенденцию: постепенное сближение позиций ведущих стран ЕС и США по китайскому вопросу. КНР, как и его союзник - Россия, рассматриваются в первую очередь как значительная угроза для безопасности и США, и Европы. А не как экономический партнер, как раньше.

Доверие к КНР падает по обе стороны Атлантического океана. Однако ни США, ни Европа не собираются в ближайшее время разрывать отношения с КНР, как и КНР - с США и Европой. Для Китая европейский и американский рынок тоже очень важны. Особенно на фоне кризиса, в который постепенно погружается китайская экономика. И напряжение растет.

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Администрация Байдена избегает прямой конфронтации, а также продолжает координировать с Китаем работу по изменению климата и борьбе с наркотрафиком. Но примеров успешного сотрудничества все меньше. Если во время выборов в ноябре победит Трамп, он может пойти на еще большую эскалацию с КНР и хочет этого. Такие декларации и угрозы санкциями от окружения Трампа пугают Пекин - там начали бояться, что США настроены на свержение режима КПК.

Во время завершившегося на неделе Стокгольмского китайского форума сразу несколько ТОП-чиновников ЕС назвали КНР полноценной угрозой безопасности для континента, и, а Китай пока не уплатил цену за поставки товаров двойного назначения в РФ. Представители КНР в кулуарах рассказывали европейцам о пользе уступок России, а также намекали, что "европейцы должны радоваться, что мы не делаем больше".

Но сейчас ответы Европы становятся все более жесткими. В мае Германия направила в Южно-Китайское море свои боевые корабли. Чтобы продемонстрировать, что политика Китая по давлению на страны Юго-Восточной Азии получит достойный ответ. Италия отказалась от участия в проекте нового "Шелкового пути". Также в Европе арестовали десятки людей, связанных со шпионажем в пользу КНР.

Главная сфера, где позиции США и Европы все еще расходятся - вопрос экономического сотрудничества с КНР.

Европа все еще рассчитывает, что торговые интересы возьмут верх. Поэтому ждут, что Китай предоставит больше взаимного доступа к рынкам. Отдельные правительства склоняются к разрешению открыть производство китайских аккумуляторов и электромобилей у себя. Это создает зависимость от китайской промышленности, но при этом открывает доступ к технологиям и создает рабочие места. В последние месяцы в лагерь сторонников более жесткой политики в отношении Китая перешла Франция, которая настаивает на введении жестких ограничений в отношении китайского экспорта в Европу.

США уже давно сосредоточены на тарифах, жестком инвестиционном и экспортном контроле, а также активно способствуют переносу производств из Азии внутрь страны, в Мексику, в другие страны Западного полушария. Они медленно, но уверенно идут к экономическому разрыву с КНР.

Однако эти разногласия все больше отступают из-за наращивания открытого сотрудничества Пекина и Москвы, давления Китая на Филиппины, Вьетнам, Тайвань и Индию. Но главное - Китай и Россия пытаются совместно атаковать демократические ценности и западные институты через поддержку правых радикалов, шпионскую сеть и информационные кампании.

Это сотрудничество стало слишком заметным, чтобы и дальше его игнорировать. Глава разведуправления Минобороны США, генерал Джефф Круз открыто сказал о РФ и Китае, "если бы у нас возник конфликт с одной страной, велика вероятность, что мы будем иметь второй фронт".

Для нас это все работает сильно в плюс. То, что Китай и Россия ведут себя слишком враждебно, убеждает все больше политиков, что они должны получить жесткий отпор. Украина получила (и еще получит) больше оружия, Тайвань и Филиппины - тоже. А экономическое могущество Китая и зависимость Запада от КНР продолжат постепенно ограничивать.

В итоге ось "Москва - Пекин" станет слабее, более уязвимой, а китайско-российское видение "мира" не удастся "продать" на Западе. Собственно, это создает для нас и наших партнеров возможности для продвижения нашего видения завершения войны.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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