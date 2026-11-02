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Китай не пойдет в переговоры: Денисенко назвал главную угрозу для Киева

Вадим Денисенко
2 ноября 2026, 19:10
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Политолог объясняет, почему Путин не остановит войну без выхода из Донбасса и снятия санкций, а Европа все чаще склоняется к разговорам с РФ.
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Переговоры о прекращении войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Политолог Вадим Денисенко считает, что Китай в ближайшее время не планирует входить в переговорный процесс по Украине, а Киев сам сделал все, чтобы Пекину это было неинтересно. Автор объясняет, почему переговоры в треугольнике Украина - США - РФ зашли в тупик, вокруг каких двух требований Путина будет крутиться торг и почему главная проблема украинской дипломатии - отсутствие игры. Публикуем его размышления.

Переговоры без Китая и без надежды на успех

Лидер Китая дал понять, что в ближайшее время Китай не планирует входить в переговорный процесс по Украине. И это закономерно: Украина сделала все от себя зависящее, чтобы КНР это было не интересно.

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1. На сегодня имеем следующую картину: переговорный процесс в треугольнике Украина - США - РФ находится в тупике, несмотря на будущие встречи в ОАЭ. Путин не собирается останавливать войну без внешнего давления. А это самое давление на него никто не оказывает (Вашингтон не может, а Пекин не хочет).

2. Путин сейчас требует двух вещей: выхода из Донбасса и снятия санкций европейцами (все остальное - дополнительные опции). И все будущие переговоры будут крутиться вокруг этих двух вещей. Идея-фикс с двусторонней встречей Зеленский - Путин не имеет никаких шансов на успех без обещания выйти из Донбасса. И здесь не имеет значения, кто будет посредником - Трамп или Эрдоган.

3. Европа находится в поиске самой себя. Европейцам все чаще приходит в голову, что пора садиться за стол переговоров с россиянами, и они будут искать формулу, которая разрешит их когнитивный диссонанс. Они уже вступили на этот путь, а значит обратный отсчет времени, так или иначе, может быть запущен уже в ближайшее время. И здесь у нас возникает еще один вопрос: если война останавливается, то будут ли готовы европейцы платить за восстановление?

4. Наше полное игнорирование Китая выглядит странным и, главное, не имеет логического объяснения. Разговоры о том, что мы тогда поссоримся с США, - это мифология. Тем более что переговоры по Украине в понимании Китая - это переговоры о том, как будет происходить торговля в пятиугольнике Китай - ЕС - США - РФ - Турция. И мы просто частичка ЕС. Это очень важно - не частичка России, а именно ЕС.

5. Когда мы сейчас говорим о дипломатии, наша главная проблема - отсутствие игры. И это является главной проблемой и угрозой.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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