Китай начинает свою игру

Для Пекина, естественно, выгодно окончание войны, причём в формате, когда одним из посредников в переговорах выступает Китай.

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Создаваемые Россией угрозы нежелательны для Китая / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Си Цзиньпин позвонил Зеленскому. Естественно, говорили о войне. Точнее о форматах выхода из неё. Детали стороны пока не разглашают. Единственное, что известно — заявление Си о намерении послать в Киев своих представителей для предметных разговоров с президентом Украины.

Означает ли это давление со стороны КНР на прекращение огня "тут и теперь"? И да и нет. Причём последнее пока более вероятно.

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Для Пекина, естественно, выгодно окончание войны, причём в формате, когда одним из посредников в переговорах выступает Китай. Сама война, точнее сопутствующие процессы создают риски для китайской торговли и продвижения китайских интересов в Восточной Европе. А создаваемые Россией угрозы масштабирования конфликта и вовсе нежелательны.

С другой стороны, втянувшись в войну против Украины, Россия сама (своими "успехами") лишает себя статуса глобального игрока, супердержавы. Если ещё год назад абмиции Кремля опирались на тезисы о силе российской армии и функционале РФ как ключевого поставщика углеводородов в Европе, то сегодня ситуация изменилась. Россия стремительно теряет влияние даже на те регионы, где ещё недавно была "ключевой" внешней силой: Центральная Азия, Кавказ. Даже Беларусь и ту Китай осторожно вытягивает поближе к себе. А визит СИ в Москву окончательно подтвердил — в партнёрстве КНР и РФ, последней отводится роль зависимого, младшего партнёра.

Этот процесс выгоден Китаю, вопрос лишь в том, где и на каком уровне ослабления России Пекину выгодно останавливать процесс.

И вот на этом мы подходим к объяснению почему "не прямо сейчас". Летняя кампания на фронте покажет насколько осталась сильна российская армия. Частичный замер Китай провёл, согласившись на масштабные совместные учения на Дальнем востоке. Там, видимо, у России не всё прошло гладко, ведь командующего Тихоокеанским флотом сменили через неделю после завершения манёвров. Остаётся верификация на украинском фронте. Причём, если РФ терпит поражение, то Кремлёвская верхушка, стремясь найти опору, становится ещё более сговорчивой и поддатливой китайским предложениям. Это первый резон для Пекина подождать.

Второй резон — процессы в самой Украине. Давление на заморозку "тут и сейчас" не будет воспринято ни руководством страны ни обществом. И настойчивость в данном вопросе будет только вредна китайским интересам, поскольку осложнит реализацию планов послевоенного "входа" в регион.

Третий резон. Вспоминаем поездку президента Бразилии в КНР, его последующие предложения по созданию "группы государств-посредников" для обеспечения переговорного процесса по Украине. Сюда же добавим французско-китайские консультации по той же теме. С точки зрения усиления собственной роли в мире, Китаю выгодно на данном этапе работать по созданию такой "коалиции". Её формальное появление без начале переговорного процесса, естественно, невозможно, а вот подготовительный этап пройти можно и нужно сейчас.

Четвёртый резон. Идеальный вариант для КНР - это чтобы к ней обратились с просьбой об участии в процессе. Желательно европейские государства и (или) США. Формальное или не формальное обращение — роли не играет. А это возможно, вновь, лишь после летней кампании на фронте.

И, наконец, пятый резон. Россия играет роль международного хулигана, который расшатывает миропорядок. США и КНР являются выгодополучателями процесса — они будут создавать новый. И для Пекина идеальный вариант — разговор не только об Украине (с участием Украины, кстати), но и разговор на глобальные темы с США (тут уже без участия третьих сторон). Такой пока не начинается.

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