УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Китай начинает свою игру

Игар Тышкевич
28 апреля 2023, 06:07
358
Для Пекина, естественно, выгодно окончание войны, причём в формате, когда одним из посредников в переговорах выступает Китай.
Си Цзиньпин, Китай
Создаваемые Россией угрозы нежелательны для Китая / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Си Цзиньпин позвонил Зеленскому. Естественно, говорили о войне. Точнее о форматах выхода из неё. Детали стороны пока не разглашают. Единственное, что известно — заявление Си о намерении послать в Киев своих представителей для предметных разговоров с президентом Украины.

Означает ли это давление со стороны КНР на прекращение огня "тут и теперь"? И да и нет. Причём последнее пока более вероятно.

видео дня

Для Пекина, естественно, выгодно окончание войны, причём в формате, когда одним из посредников в переговорах выступает Китай. Сама война, точнее сопутствующие процессы создают риски для китайской торговли и продвижения китайских интересов в Восточной Европе. А создаваемые Россией угрозы масштабирования конфликта и вовсе нежелательны.

С другой стороны, втянувшись в войну против Украины, Россия сама (своими "успехами") лишает себя статуса глобального игрока, супердержавы. Если ещё год назад абмиции Кремля опирались на тезисы о силе российской армии и функционале РФ как ключевого поставщика углеводородов в Европе, то сегодня ситуация изменилась. Россия стремительно теряет влияние даже на те регионы, где ещё недавно была "ключевой" внешней силой: Центральная Азия, Кавказ. Даже Беларусь и ту Китай осторожно вытягивает поближе к себе. А визит СИ в Москву окончательно подтвердил — в партнёрстве КНР и РФ, последней отводится роль зависимого, младшего партнёра.

Этот процесс выгоден Китаю, вопрос лишь в том, где и на каком уровне ослабления России Пекину выгодно останавливать процесс.

И вот на этом мы подходим к объяснению почему "не прямо сейчас". Летняя кампания на фронте покажет насколько осталась сильна российская армия. Частичный замер Китай провёл, согласившись на масштабные совместные учения на Дальнем востоке. Там, видимо, у России не всё прошло гладко, ведь командующего Тихоокеанским флотом сменили через неделю после завершения манёвров. Остаётся верификация на украинском фронте. Причём, если РФ терпит поражение, то Кремлёвская верхушка, стремясь найти опору, становится ещё более сговорчивой и поддатливой китайским предложениям. Это первый резон для Пекина подождать.

Второй резон — процессы в самой Украине. Давление на заморозку "тут и сейчас" не будет воспринято ни руководством страны ни обществом. И настойчивость в данном вопросе будет только вредна китайским интересам, поскольку осложнит реализацию планов послевоенного "входа" в регион.

Третий резон. Вспоминаем поездку президента Бразилии в КНР, его последующие предложения по созданию "группы государств-посредников" для обеспечения переговорного процесса по Украине. Сюда же добавим французско-китайские консультации по той же теме. С точки зрения усиления собственной роли в мире, Китаю выгодно на данном этапе работать по созданию такой "коалиции". Её формальное появление без начале переговорного процесса, естественно, невозможно, а вот подготовительный этап пройти можно и нужно сейчас.

Четвёртый резон. Идеальный вариант для КНР - это чтобы к ней обратились с просьбой об участии в процессе. Желательно европейские государства и (или) США. Формальное или не формальное обращение — роли не играет. А это возможно, вновь, лишь после летней кампании на фронте.

И, наконец, пятый резон. Россия играет роль международного хулигана, который расшатывает миропорядок. США и КНР являются выгодополучателями процесса — они будут создавать новый. И для Пекина идеальный вариант — разговор не только об Украине (с участием Украины, кстати), но и разговор на глобальные темы с США (тут уже без участия третьих сторон). Такой пока не начинается.

Источник

Си Цзиньпин новости Китая
Реклама

Главное за день

Ночью в Киеве гремели взрывы: во время воздушной тревоги силы ПВО сбили 11 ракет и два БПЛА

Ночью в Киеве гремели взрывы: во время воздушной тревоги силы ПВО сбили 11 ракет и два БПЛА

07:18 Украина
В Умани российская ракета попала в многоэтажку, разрушен подъезд

В Умани российская ракета попала в многоэтажку, разрушен подъезд

06:43 Украина
Незаконный арест и взятие в заложники: США ввели новые санкции против Ирана и РФ

Незаконный арест и взятие в заложники: США ввели новые санкции против Ирана и РФ

00:04 Политика
Все главные новости

Последние новости

07:18

Ночью в Киеве гремели взрывы: во время воздушной тревоги силы ПВО сбили 11 ракет и два БПЛА

06:43

В Умани российская ракета попала в многоэтажку, разрушен подъездВидео

06:07

Китай начинает свою игрумнение

05:05

Будут сиять, словно только что из магазина: 6 способов, как легко отбелить белые вещи

04:30

Как избавиться от плесени в частном доме: хитрый фокус творит настоящие чудеса

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

03:03

Евгений Клопотенко едко парировал оскорбления Рамины Эсхакзай

02:32

Боятся как огня, но это их не останавливает: зачем кошки трогают лапой воду

02:05

Эксперт спрогнозировал, возможен ли жесткий штурм КрымаВидео

01:34

На Донбассе от вражеской мины погиб защитник с Волыни Гайк Хачатрян

Реклама
00:30

Виталий Портников. Си-Зеленский: реакция Запада и Кремлямнение

00:04

Незаконный арест и взятие в заложники: США ввели новые санкции против Ирана и РФВидео

27 апреля, четверг
23:35

У Пригожина истерика, он ищет оправдания неудачам оккупантов в Бахмуте - экспертВидео

22:53

Что можно сделать с кожурой от лимона: зачем морозить и сушить лимонные шкурки

22:43

Нино Катамадзе призналась, на каких условиях готова выступить в Крыму

22:34

Певец-отшельник Андрей Губин показал свой дом

22:20

"Я - Примадонна": "обновленный" Киркоров сделал самоуверенное заявление

22:05

Почему нельзя делать тряпки из старых вещей: владельца одежды атакуют несчастья

22:00

Отказалась от украинского гражданства: почему Жанна Бадоева молчит о войнеВидео

21:57

Второй дивизион ЗРК Patriot уже заступил на боевое дежурство в УкраинеВидео

21:56

100 грн за кг потолок: что будет с ценами на гречку в этом годуВидео

Реклама
21:34

Ольга Сумская удивила подробным фото без макияжа

21:32

30 тысяч гривен военным: в НБУ против возврата доплат защитникамВидео

21:11

Путин хочет "незаметно завербовать" на войну еще 400 тысяч солдат – The Washington PostВидео

21:01

"РФ откажется от оккупированных территорий": астролог назвала точный месяц окончания кровавой бойниВидео

20:36

В Минобороны оправдались после нового скандала с ценами на продукты военнымВидео

20:14

Криштиану Роналду бесит Джорджина Родригес: чем недоволен футболист

20:14

Известная российская певица умерла в день своего рожденияВидео

20:09

Мерзкий момент попал на видео: Басков полез с похабными поцелуями к российской блогершеВидео

19:21

"Враг коварен": РФ накапливает ракеты для нового обстрела Украины - ГуменюкВидео

19:20

Саммит НАТО в Вильнюсе: Столтенберг сделал важное заявление для УкраиныВидео

19:20

Для возвращения Крыма не надо врываться танками на полуостровмнение

19:19

Жадан и "Бумбокс" захватили чувствительной песней "Правда": слушатели в восторгеВидео

19:07

Вручение повестки с кулаками: в Черкассах трое работников ТЦК избили гражданскогоВидео

18:23

"Не испытывайте терпения": Захарова в истерике набросилась на Запад

17:56

Зима возвращается: в Украине ударят серьезные заморозки и новая "беда"Видео

17:52

Головоломка, которая под силу лишь 2% людей: нужно за 13 секунд найти оленя в лесу

17:30

В Виннице тысячи людей прощались с 29-летним героем-земляком, погибшим под БахмутомВидео

17:19

Они просто нарасхват: безумные трубочки из лаваша - рецепт за 5 минутВидео

17:08

"Уже больше 10 лет не живем вместе": Оксана Билозир раскрыла правду про развод с Недзельским

16:57

Хорошо или плохо: что говорят о человеке ямочки на щеках

Реклама
16:55

На Херсонщине партизаны ликвидировали двух оккупантов, которые пытали гражданских

16:52

Поддерживала войну, была инфоциганкой: блогерша-миллионерша позорно пыталась сбежать от ФСБВидео

16:44

Когда нужно убирать венки с могилы: несколько важных правил, как ухаживать за могилой

16:34

Мир наизнанку - Колумбия: как шьют пуленепробиваемую одежду, защищающую жизнь украинцев

16:33

Последняя война Путина: он похоронил армию РФ, которую строил 22 года – Business Insider

16:30

Почему 28 апреля нужно хранить свои тайны за семью замками: приметы и что нельзя делатьВидео

16:20

Скрывали беременность актрисы: ТОП-10 интересных фактов о турецком сериале "Неверный"

16:08

Картинка разбитого сердца: Ротару эмоционально отреагировала на освобождение бойцов ВСУ из пленаВидео

16:02

Скандал в Днепре: владелица ресторана нагрубила работникам ТЦК, против нее возбудили делоВидео

15:59

"Монахиня ползла по стене как белка": экзорцист рассказал о своем самом страшном обрядеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять