Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Китай и окончание войны: каковы интересы Си в этой войне?

Вадим Денисенко
28 октября 2025, 19:10обновлено 28 октября, 19:43
44
Заинтересован ли Китай в окончании войны сейчас (в течение полугода)? Ответ на этот вопрос нелинейный, как многие считают.
Рубио, Китай, Путин
Война в Украине и Китай / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, ОП, kremlin.ru

Китай и окончание войны

Накануне встречи Трампа и Си многие начали говорить о том, что Китай не даст возможность закончить войну. Давайте попробуем посмотреть, а какие интересы Китая в этой войне?

1. Китай не хочет ни поражения, ни победы России. Ему нужна слабая Россия с центром ориентированным на Китай. А результат этой войны, когда оба считают себя победителями - идеальный для Китая. Главная красная линия - Одесса, которая должна быть украинской. Потому что усиление России на Черном море в относительно короткой перспективе изменит баланс сил в черноморском бассейне. А это противоречит интересам Китая.

видео дня

2. Нам нужно сразу опровергнуть миф о Китае, который чуть не захватил Дальний Восток. Это ложь и сейчас планов переселять миллионы китайцев в Сибирь нет. На этом этапе Китай делает ставку на выкачивание ресурсов, чему будет способствовать слабый центр и переориентация, как минимум, части крупного бизнеса на Китай. Это главная стратегия КНР на последующие годы. Ни о каком захвате зауралья речь вообще не идет.

3. Россия, в силу технологической деградации и глубокого демографического кризиса имеет всего два пути развития: либо попытка технологической диверсификации с Западом (условие - прекращение войны и хотя бы видимость игры по правилам США), либо сползание в абсолютный технологический вассалитет от КНР с соответствующими политическими последствиями. Путин пока считает, что у него есть достаточно времени, чтобы выиграть войну и потом попытаться диверсифицироваться.

4. Заинтересован ли Китай в окончании войны сейчас (в течение полугода)? Ответ на этот вопрос нелинейный, как многие считают. Война в Украине является частью более сложной игры, где российские ресурсы и технологический вассалитет являются лишь весомой, но частью. Какие еще есть части этой игры?

- безопасность в Европе, которую может гарантировать Китай через давление на РФ. В обмен на это Китай хочет понимать правила торговли с ЕС и как он будет зарабатывать на этой торговле;

- Правила торговли с США и как Китай будет зарабатывать на этой торговле;

- Правила игры в Африке, и как Африка будет разделена между главными игроками (США, Китай, Франция, Россия, Британия)

- Правила игры в тихоокеанском регионе и как будут устроены эти самые правила игры.

- Вопросы ядерной безопасности и недопущения прямых военных конфликтов между США и Китаем

Это не исчерпывающий, но важный перечень вопросов, которые будут влиять на окончание нашей войны.

5. Все это, как минимум сейчас - не раздел мира, как многие себе считают. Это выработка сложных правил игры в мире, где два гегемона не собираются воевать (как минимум в наземных операциях) за своих союзников. И это мир в котором на сегодня ни США, ни Китай не предлагают стройных ценностных концепций.

В целом, мы входим в переходный период, где, к сожалению, ценности не будут играть весомой роли, а ситуативные союзы будут весомее долговременных договоренностей.

Из плюсов - Китай и США обречены договориться. А затем тема Украины станет частью договоренностей по Европе.

Повторю лишь то, что много месяцев пытаюсь донести: без нормализации отношений с КНР игру будем играть не мы, а во многом за нас.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Си Цзиньпин Вадим Денисенко война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Графики отключения света 29 октября вводят на весь день: какими будут ограничения

Графики отключения света 29 октября вводят на весь день: какими будут ограничения

19:31Украина
Гривня падает: новый курс доллара на 29 октября

Гривня падает: новый курс доллара на 29 октября

19:22Экономика
Каким будет план окончания войны - Зеленский анонсировал важные переговоры

Каким будет план окончания войны - Зеленский анонсировал важные переговоры

17:58Война
Реклама

Популярное

Ещё
Красивое, но опасное: в Украине растет дерево, которое лучше обходить стороной

Красивое, но опасное: в Украине растет дерево, которое лучше обходить стороной

Карта Deep State онлайн за 28 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 октября: что происходит на фронте (обновляется)

"Мои свидания": Виталий Кличко раскрыл правду о личной жизни после развода

"Мои свидания": Виталий Кличко раскрыл правду о личной жизни после развода

Будет везти весь день: каких знаков зодиака ждет заслуженное вознаграждение

Будет везти весь день: каких знаков зодиака ждет заслуженное вознаграждение

"Красивая пара": Ксения Мишина показала свою первую любовь

"Красивая пара": Ксения Мишина показала свою первую любовь

Последние новости

19:40

Наводятся онлайн: РФ изменила тактику ударов "Шахедами", для каких городов угроза возросла

19:37

"Выращивание становится просто золотым": эксперт раскрыл, какие овощи "взлетят" в цене

19:36

Будут сиять как новые: как вывести пятна со сковородки без химии и за минуту

19:31

Графики отключения света 29 октября вводят на весь день: какими будут ограничения

19:28

РФ готовит новую тактику ударов по Украине: "Флэш" раскрыл главную опасностьВидео

Накроют ли Украину морозы в ноябре: синоптик предупредила украинцевНакроют ли Украину морозы в ноябре: синоптик предупредила украинцев
19:22

Гривня падает: новый курс доллара на 29 октября

19:10

Китай и окончание войны: каковы интересы Си в этой войне?мнение

19:03

Часть солнца взорвалась: как магнитные бури угрожают людям и чего ждать дальшеВидео

18:44

Забарный снова под ударом критики: что вызвало шквал возмущения

Реклама
18:29

ВСУ нашли слабые места РФ на фронте и добились неожиданных успехов – Forbes

18:16

Что нельзя сажать рядом с малиной: опасные соседи, из-за которых не будет урожаяВидео

18:09

Только супервнимательные найдут краба на картинке: проверьте свой IQ за 25 секунд

18:04

Фонд Андрея Матюхи продолжает поддерживать обучение украинских энергетиков доврачебной помощи: очередной тренинг прошел в Киеве актуально

17:58

Каким будет план окончания войны - Зеленский анонсировал важные переговорыВидео

17:34

"Не возьмем мы Киев": больная Симоньян внезапно выдала правду про войну

17:31

Как могут определить границы Украины после войны: важное заявление Амстердама

17:23

Украина все еще может получить ракеты Tomahawk, но есть условие - нардеп

17:19

Грозит ли Украине дефицит лекарств после удара РФ по огромному фармскладу: что говорят в Минздраве

17:16

16 тонн рухнули вниз: на концерте Виталия Козловского случился форс-мажорВидео

17:12

Зачем нужны дырки в кирпиче: секрет, о котором молчат мастера

Реклама
16:47

Наталка Денисенко ответила скандальной участнице "Холостяка" - что произошло

16:37

РФ может ударить по "слабому месту" Киевской ГЭС, "будет беда" – прогноз

16:27

В Украине нашли тайный "подземный город": что там спрятано и почему не пускают людейВидео

16:23

Разливалось за 10 км от линии фронта: как и где теперь изготавливают "Артемовское" шампанское из Бахмута

16:12

Как приготовить идеальный завтрак из яиц: большинство допускают одну ошибку

15:57

Снесло по меньшей мере три этажа: в Хмельницком прогремел очень сильный взрывФотоВидео

15:37

"Война может закончиться раньше": Зеленский объяснил слова Туска о планах Украины

15:36

РФ накопила почти 1000 дронов, самолеты уже с ракетами: угроза массированного обстрела

15:20

Превратятся в труху: как нельзя хранить дрова зимой, чтобы не остаться без тепла

15:02

Берем обычные бублики и готовим закуску на миллион: получается очень вкусно

14:49

Кого нельзя пускать в дом 29 октября: строгие запреты и приметы 29 октября

14:43

Две недели в коме: умер звезда "Полицейского с Рублевки" родом из УкраиныВидео

14:34

Российские FPV-дроны могут достичь крупных городов Украины: военный оценил риски

14:15

Искусство, духовность и партнерство: в Украине состоялся первый Культурный Давос актуально

14:13

"На развод как на праздник": жена Джигана нашла замену предателюВидео

14:00

Пенсии под угрозой: кто из украинцев должен пройти идентификацию, чтобы не остаться без денег

13:57

В Украине находится самая длинная пещера в мире: как она выглядит

13:35

Охотится на летучих мышей, но меньше воробья: в Днепре заметили редкую птицу

13:25

Вкус детства: рецепт вкуснейшего десерта из чернослива за 15 минут

13:16

Выбирают работу вместо любви: самые большие трудоголики среди знаков зодиака

Реклама
13:10

Дмитрий Комаров отважился на серьезный поступок - что он сделал

12:53

Погода будет контрастной: Украину накроют дожди, а потом потеплеет

12:51

"Красивая пара": Ксения Мишина показала свою первую любовь

12:29

Собаки из Чернобыля удивили волонтеров: что необычного в их внешнем виде (фото)

12:25

В ход пойдут "Фламинго": Зеленский раскрыл стратегию дальнобойных ударов Украины

12:14

"В обычном арендованном жилье": в какой стране живет София Ротару

12:08

"Держим вместе украинскую волну!": Михаил Поплавский об украинском языке и генетическом коде нации актуально

12:00

Киев вскоре может стать "тыловым фронтом": Сергей Флэш - о риске ударов FPV

11:55

Телеканал 2+2 начал съемки нового детективно-комедийного сериала "Таксист"

11:50

"Нужно применять все": Зеленский рассказал, почему Шахеды стали смертоноснее, чем баллистика

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять