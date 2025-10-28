Китай и окончание войны: каковы интересы Си в этой войне?

Заинтересован ли Китай в окончании войны сейчас (в течение полугода)? Ответ на этот вопрос нелинейный, как многие считают.

Война в Украине и Китай / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, ОП, kremlin.ru

Китай и окончание войны

Накануне встречи Трампа и Си многие начали говорить о том, что Китай не даст возможность закончить войну. Давайте попробуем посмотреть, а какие интересы Китая в этой войне?

1. Китай не хочет ни поражения, ни победы России. Ему нужна слабая Россия с центром ориентированным на Китай. А результат этой войны, когда оба считают себя победителями - идеальный для Китая. Главная красная линия - Одесса, которая должна быть украинской. Потому что усиление России на Черном море в относительно короткой перспективе изменит баланс сил в черноморском бассейне. А это противоречит интересам Китая.

2. Нам нужно сразу опровергнуть миф о Китае, который чуть не захватил Дальний Восток. Это ложь и сейчас планов переселять миллионы китайцев в Сибирь нет. На этом этапе Китай делает ставку на выкачивание ресурсов, чему будет способствовать слабый центр и переориентация, как минимум, части крупного бизнеса на Китай. Это главная стратегия КНР на последующие годы. Ни о каком захвате зауралья речь вообще не идет.

3. Россия, в силу технологической деградации и глубокого демографического кризиса имеет всего два пути развития: либо попытка технологической диверсификации с Западом (условие - прекращение войны и хотя бы видимость игры по правилам США), либо сползание в абсолютный технологический вассалитет от КНР с соответствующими политическими последствиями. Путин пока считает, что у него есть достаточно времени, чтобы выиграть войну и потом попытаться диверсифицироваться.

4. Заинтересован ли Китай в окончании войны сейчас (в течение полугода)? Ответ на этот вопрос нелинейный, как многие считают. Война в Украине является частью более сложной игры, где российские ресурсы и технологический вассалитет являются лишь весомой, но частью. Какие еще есть части этой игры?

- безопасность в Европе, которую может гарантировать Китай через давление на РФ. В обмен на это Китай хочет понимать правила торговли с ЕС и как он будет зарабатывать на этой торговле;

- Правила торговли с США и как Китай будет зарабатывать на этой торговле;

- Правила игры в Африке, и как Африка будет разделена между главными игроками (США, Китай, Франция, Россия, Британия)

- Правила игры в тихоокеанском регионе и как будут устроены эти самые правила игры.

- Вопросы ядерной безопасности и недопущения прямых военных конфликтов между США и Китаем

Это не исчерпывающий, но важный перечень вопросов, которые будут влиять на окончание нашей войны.

5. Все это, как минимум сейчас - не раздел мира, как многие себе считают. Это выработка сложных правил игры в мире, где два гегемона не собираются воевать (как минимум в наземных операциях) за своих союзников. И это мир в котором на сегодня ни США, ни Китай не предлагают стройных ценностных концепций.

В целом, мы входим в переходный период, где, к сожалению, ценности не будут играть весомой роли, а ситуативные союзы будут весомее долговременных договоренностей.

Из плюсов - Китай и США обречены договориться. А затем тема Украины станет частью договоренностей по Европе.

Повторю лишь то, что много месяцев пытаюсь донести: без нормализации отношений с КНР игру будем играть не мы, а во многом за нас.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

