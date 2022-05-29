УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Кишка тонка: почему Путину не удастся применить к украинцам опыт уйгуров в Китае

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

29 мая 2022, 06:34

Бункерный диктатор решил, что если у китайцев получилось фактически растоптать уйгуров как нацию, у него получится проделать то же самое с украинцами. И ошибся.

Путин, Си Цзиньпин
Путин завидует Си Цзиньпину и неуклюже повторяет его шаги / Reuters

Для того, чтобы понять какое будущее было бы у Украины, если бы Путину удалось её захватить, достаточно посмотреть на ситуацию в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Там уже много лет китайские власти проводят "денацификацию", то есть с помощью массового террора и тотальной слежки уничтожают национальное самосознание и идентичность уйгуров.

Именно то, что прямым текстом обещают сделать "денацификаторы" с украинцами. Из последней статьи Би-би-си о новых доказательствах этноцида уйгур в Китае: "Фотографии - свидетельство того, как Пекин ополчился на уйгурские семьи как на хранилище идентичности и культуры. Китайские власти открыто говорят о том, что цель этой политики - "вырвать их корни, разрушить их родословную, связи и происхождение".

Также и российские власти откровенно заявляют о необходимости "освободить" украинцев от "придуманной врагами России национальной идентичности и искусственно созданного государства".

Разумные люди удивлялись, как Путин надеется держать строптивую густонаселенную Украину под контролем?

А вот как Китай держит под контролем Синьцзян: чуть не десять процентов уйгур сидит, остальные под видео-колпаком, при исполнении государственного гимна скривил физиономию - поехал на пару лет в лагерь перевоспитания, разучивать политграмоту и патриотические песни.

Я думаю, что это не случайное совпадение. Путин завидует и пытается подражать великому южному соседу и его "императору" Си. Бункерный диктатор, вероятно, решил, что если у китайцев получилось фактически растоптать уйгуров как нацию, у него получится проделать то же самое с украинцами. К счастью, оказалась у Плюгавого кишка тонка.

Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

война в Украине Си Цзиньпин Владимир Путин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:34

Кишка тонка: почему Путину не удастся применить к украинцам опыт уйгуров в Китае

06:24

Войска РФ достают танки времен Хрущева: ВСУ уничтожат их ударами из NLAW и Javelin – ЖдановВидео

06:06

День ангела Алины: душевные поздравления и картинки именинницам

05:20

Простой и очень полезный салат из 3 ингредиентов: вкусный рецепт за 5 минутВидео

04:02

"Кто пишет букву Z — да пошли они в ...": Андрей Макаревич высказался о российской пропаганде

Реклама
03:50

Беременная ангел Victoria's Secret появилась на красной дорожке в Каннах без нижнего белья

03:30

Гороскоп на июнь 2022 года для Весов: награда за труды, счастливая любовь и большое чудоВидео

02:40

Украина будет плавать: синоптики предупредили о сильных ливнях ​Видео

02:35

Переплыла Дунай, спасаясь от войны: трансгендерная певица Зи Фамелу нелегально покинула Украину

02:00

Названы неожиданные причины зубной боли: когда нужно бежать к врачу

01:58

"Военная" прическа и патриотическое тату: украинская продюсерка изменилась до неузнаваемости

01:33

Не только как антисептик: где в быту можно с пользой применить перекись водорода

00:51

Приметы на 30 мая: что нельзя делать и как уберечь дом от бедыВидео

00:11

Полякова осталась без денег и рассказала, куда потратила все заработанное до войны

28 мая, суббота
23:56

ВСУ отбили семь вражеских атак на Донбассе: продолжаются боиВидео

23:52

Злата Огневич рассказала, почему на Холостячке выбрала Задворного, которого считает мальчишкой

23:48

Каннский кинофестиваль объявил победителей 2022 года

23:34

Зеленский о блокаде Херсона: людей пытаются взять в заложникиВидео

23:10

Ситуация на фронте может резко измениться с 15 июня: Арестович дал новый прогнозВидео

23:07

"Самая большая боль": Остапчук пожаловался, что бывшая жена не дает общаться с детьми

Реклама
22:55

Рашисты потерпели "надлом" на одном из направлений - Арестович

22:36

Дзидзьо стал жертвой своего двойника - певец попал в скандал с выступлением на "мажорной" свадьбе

22:31

"Завод уничтожен": выяснились подробности ракетного удара по Кривому Рогу

22:20

В уличных боях за Мариуполь убито примерно 6 000 оккупантов - АрестовичВидео

21:56

"Его все боятся": Зеленский высказался о госперевороте в РоссииВидео

21:39

Больше месяца без Олега Винника: Оля Полякова заговорила о том, куда делся певец

21:35

Привлечете удачу и невероятное богатство: приметы на июнь, которые принесут успех и деньгиВидео

21:25

Оккупанты перенесли дату псевдореферендума в Херсоне: в чем причинаВидео

20:59

"Оставляют мины под телами убитых украинцев": раскрыты новые зверства оккупантовВидео

20:53

Над городом гриб от взрывов: в Кривом Роге сообщают о двух "прилетах"

20:25

Несутся мощные грозы и жуткая жара: синоптики назвали самые жаркие дниВидео

20:21

Джамала показала кадры невероятного концерта на воде

20:20

Германия решилась вооружить Украину: ВСУ для битвы с РФ получат САУ Gepard и БМП MarderВидео

19:57

Украина может потопить весь Черноморский флот РФ ракетами - Братчук

19:45

Украинские военные ликвидировали еще одного российского командираВидео

19:34

Обратка гарантированно прилетит: почему буряты скоро начнут бить русскихмнение

19:28

"А я предупреждала вас о войне": дочь Егоровой рассказала о скандальной переписке с мамойВидео

19:24

Макрон и Шольц потребовали от Путина освободить 2500 пленных защитников МариуполяВидео

19:16

Грозит ли Украине вспышка холеры из-за войны: ответ Минздрава

19:14

Гороскоп на июнь 2022 года для Дев: астролог рассказала, чего ждать в любви, на работе и в финансахВидео

Реклама
18:47

"Адская вечеринка": ВСУ уничтожили живую силу и технику врагаВидео

18:46

У Зеленского призвали вернуть РФ за железный занавес: при каком условии

18:44

"Артист, показавший настоящие яйца": Alyona Alyona назвала супер-пример для украинского шоубиза

18:35

Переговоры без Путина обречены на провал: РФ - это страна, где никто ничего не решает – ЗеленскийВидео

18:20

"Посадит и загрызет": журналистка из РФ рассказала, как начиналась карьера Скабеевой

18:15

В России сдали позиции оккупантов: ВСУ дали по зубам армии ПутинаВидео

17:41

Оккупанты несут существенные потери: ВСУ пошли в контрнаступление на ЮгеВидео

17:27

Только не начинай: самые несносные бывшие по знаку зодиака

17:04

Минска-3 не будет, или Как Германия и Франция не выучили урокимнение

17:03

5-месячной дочери Романа Сасанчина нужна операция - девочке диагностировали гемангиому

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять