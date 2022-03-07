КГБиста Путина в КВН не возьмут: он смешон, но еще больше — жалок

Хронометр истории уже начал для Путина обратный отсчет / Reuters

КВН побеждает КГБ. Это я о том, что бункерный фюрерок явно подался в стендаперы и развлекает публику дебильными гэгами.

На встрече с российскими стюардессами, которым теперь предстоит летать лишь из Москвы в Козельск, причем, на дефективных самолетах, Путин поведал, что военная инфраструктура Украины, в принципе, уничтожена. Шо, опять? Так Минобороны РФ каждый день втирает про уничтожение этой самой нашей инфраструктуры. И если просуммировать "уничтоженное", то получится, что столько у нас от роду не было. Даже если приплюсовать райвоенкоматы и пневматические тиры в парках отдыха. При этом вооруженное сопротивление Украины продолжается!

А еще фюрерок наплел, что Украина имеет компетенции для создания ракетно-ядерного оружия. Да, у нас много всяких компетенций. Но главная из них — готовность бить оккупантов на всех фронтах, а вовсе не собирать ядреные бомбы в кружках Юных техников. И мир об этом прекрасно знает.

В смысле оружия возмездия куда убедительнее выглядит шиза, озвученная Зюгановым, будто украинцы намеревались заразить россиян неведомой бактерией. Это он что, так оправдывает понос российских коммунистов и прочих "денацификаторов"?

Кстати, о денацификации. Оккупанты ведь планировали как: они захватывают любой украинский город и оставляют там небольшой гарнизон. А потом из-под плинтусов тараканами вылезают адепты "русского мира" и проводят расправы. Но свежая социология говорит, что 90% украинцев поддерживает вооруженное сопротивление. Но и оставшиеся 10% — это не русскомирцы, а пораженцы, которые опасливо считают, что лучше сдаться на милость агрессора.

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Но даже если и так, то не могут 10% "денацифицировать" 90%. Это физически невозможно! Что суперубедительно демонстрируют украинцы в захваченных Херсоне, Новой Каховке, Старобельске, которые вышли на митинги с украинскими флагами. Украинскими! Громогласно отправляя оккупантов по курсу российского корабля!

Читайте такжеПутин боится за свою шкуруВ бессильной злобе оккупанты бомбят наши мирные города. Но еще более интенсивно они бомбят наши мозги всякими фейками про поражение Украины. Не верьте и включайте голову. Опирайтесь на факты. Например, проведите на карте линию по городам, где ведутся бои. И увидите, что оккупанты захватили лишь малую часть Украины вдоль Азовского моря. Но и там твердынями стоят наши Мариуполь, Николаев, Одесса! Поэтому "новороссия" — это мертворожденный ублюдок "русского мира".

Совершенно правильно руководство Украины настаивает на закрытии неба над Украиной. Здесь расчет не на неповоротливые бюрократические структуры власти в странах-союзниках, а на население этих стран. Как выяснилось, население куда более решительно, чем их правительства. Например, 90% американцев уже поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной (спасибо CNN!). Именно под общественным давлением нужные Украине решения таки будут приняты. Как минимум, массовая передача нам самолетов и мощных средств ПВО, которыми мы не просто сами закроем наше небо, а превратим его в смертельную зону для российских стервятников.

А вот КГБ-иста Путина в КВН не возьмут: он смешон, но еще больше — жалок. Хронометр истории уже начал для него обратный отсчет. Как и для всей агрессивной российской недоимперии.

Все будет Украина!