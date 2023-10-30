Кейс Махачкалы - будет ли это "чёрным лебедем"

Или сошлись интересы трёх российских политиков.

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Аэропорт Махачкалы / скриншот

Думаю, многие мои подписчики вчера вечером наблюдали за процессом того, как толпа штурмом брала аэропорт Махачкалы "в поисках евреев". И удивительной реакцией российских силовиков. Которые оказав сопротивление, чуть позже просто уступили дорогу и, позже, "шли по своим делам" среди штурмующих. Причём беспорядки начались около 19, а первые задержания в аэропорту произошли после 22-х часов. Это в перенасыщенном силовиками регионе. И только после 22-50 из Хасавюрта в сторону Махачкалы выдвинулась колонна техники .

Российские СМИ, естественно, нашли виновных - украинская ИПСО. И даже "координация беспорядков" посредством ряда ТГ каналов. Но, если верить этой версии, возникают неудобные вопросы.

1. Если это ИПСО, то такая операция могла иметь успех когда есть социальная база, когда её организаторы прекрасно знают регион и настроения. А вот российские власти не владеют информацией.

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2. Если это ИПСО и координация, то получается что росссийские спецслужбы проспали создание, расширение и работу подпольной сети во взрывоопасном регионе.

3. Если это ИПСО и организованная акция, то достаточно странно выглядит реакция силовиков в первые часы беспорядков. Ведь никто не мешал толпе досматривать машины, заслон росгвардии просто отошёл когда толпа начала ломать ограждение на лётное поле и множество других деталей.

На первый взгляд, мы получаем картинку дестабилизации на Кавказе и проблем у российских властей. Учитывая специфику (и географию) региона логично было бы на фоне беспорядков услышать комментарий от Рамзана Кадырова - тот не пропускает и менее важных событий. Но, есть информация о якобы посте его сына Адама (того самого) с призывом к евреям уехать с Кавказа. Папа молчит.

И тут уместно вспомнить ещё две новости:

1. Информацию о передаче кадыровцам (а это в массе своей Росгвардия) тяжёлого вооружения.

2. Создание двух новых батальонов, которые будут носить именя Шейха Мансура и Байсангура Беноевского. Оба были лидерами борьбы кавказских народов (не только Чечни, но и значительной части Дагестана) против России.

Кадыров усиливается. Причём делает это, играя на настроениях жителей региона. Пытаясь выйти на поле регионального патриотизма.

Вот если сложить эти два потока новостей, получается, что беспорядки в Махачкале выгодны как раз этому персонажу. Путину нужен подконтрольный "смотрящий за Кавказом". И Кадыров подходит на эту роль.

Кадыров с 2022 года очень хотел усилить свои позиции. Давайте вспомним синхронную с Пригожиным критику военного руководства РФ. Но стать "военачальником" не получилось, войти как равноправный участник в одну из башен Кремля тоже - статус "порученца" всё же ниже. А вот статус "смотрящего за Кавказом", пусть и новый, но весомый.

И, наконец, тихая работа по усилению своего влияния со стороны Золотова. Хочу напомнить, что данный персонаж стал резко "непубличным" когда у РФ наметились проблемы на фронте. Но даже на фоне бегства российских частей он не забывал подпиаривать некие "геройские отряды ОМОН, РГ". Якобы войска бежали, а его подразделения "стояли до последнего". Кадыров, кроме прямого подчинения Путину, зависим от Золотова. Усиление Кадырова - усиление позиций командующего Росгвардией. Тяжёлое вооружение Кадырову = тяжёлое вооружение Росгвардии.

Сошлись три линии интересов.

Поэтому я не буду слишком удивлён, если на протяжении ближайших пары недель именно Рамзан Кадыров начнёт много говорить о том, что Кавказ сложный, но патриотичный регион. И что, дескать, он и только он может обеспечить там порядок.

Кто такой Игар Тышкевич Белорусский аналитик, публицист, блоггер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

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