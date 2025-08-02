Кем заменят Путина в Кремле?

Путин надоел Си и Киму - плохо развлекает: паясничает и кривляется несмешно, жонглировать не умеет, унижается и клянчит без огонька.

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Путин и война в Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Сенсация: Путина заменят на Куклачева.

Служба внешней разведки России сообщила, что США и Великобритания договорились заменить Зеленского на Залужного: "В одном из курортных альпийских местечек не так давно представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы Офиса президента А.Ермака, руководителя ГУР К.Буданова и бывшего главкома ВСУ В.Залужного, на которой было принято такое решение".

Они всё перепутали. Это Китай и КНДР договорились заменить Путина клоуном Куклачевым. Путин надоел Си и Киму - плохо развлекает: паясничает и кривляется несмешно, жонглировать не умеет, унижается и клянчит без огонька. В одном из пекинских цирков представители КНР и КНДР организовали тайную встречу с участием Юрия Куклачева, Юрия Лозы, Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой. На встрече было решено заменить Путина Куклачевым. Будет проведена рокировка: Куклачев пойдет работать в Кремль, а Путин - клоуном в цирк.

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Государственные обязанности участники встречи распределили между собой таким образом. Куклачев в качестве президента России будет дрессировать кремлевских кошек (самое безобидное, чем может заняться глава этой страны). Министром иностранных дел станет Волочкова. Кто лучше Волочковой сядет на шпагат между Трампом и Си? Джигурда будет министром обороны, он напугает противника одним своим внешним видом, а уж если стихи начнет читать, любой враг сразу дрогнет и разбежится. Лозу договорились назначить министром просвещения. Пусть просвещает россиян, не все из которых уже знают, что земля плоская.

А если серьезно, российская пропаганда постоянно делает такие говновбросы - Кремль давно пытается спровоцировать внутренний раскол в Украине, конфликт между украинскими лидерами. Это сейчас - наряду с отчаянной попыткой как-то ползти вперед на фронте - основная ставка Путина. Но каков уровень креатива, Карл! Это же просто зашквар. Как будто какому-то студенту за поллитра водки поручили сочинить. Позорят сталинскую школу фальсификаций нынешние чекисты - фантазия и изобретательность на нуле.

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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