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Келлог в Минске: пару слов для понимания ситуации

Игар Тышкевич
21 июня 2025, 22:04
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Вероятнее всего Келлог "увезёт" несколько политзаключённых (или их отпустят сразу после) - Лукашенко привык торговать головами "политических".
Тихановский
Лукашенко выпустил Тихановского в день приезда Келлога / Коллаж: Главред, фото: скриншот

1. Это не про войну в Украине и это не про "посредничество Лукашенки". В США прекрасно понимают, что такой формат будет сложно организовать и его перспективы туманны. То есть смысл тратить силы нет.

2. Это не "послание для Си" как уже успели написать некоторые любители теоргии заговоров. Трамп имеет свои выходы на Си. И какие бы хорошие не были отношения у Лукашенко с председателем КНР (а они не всегда безоблачны, кстати), использовать его как посредника -- абсурд.

3. Но это опосредованно и про войну в Украине. Точнее про анализ ситуации с тем "что делать с Беларусью" после войны. То есть это продолжение трека, который был публично озвучен осенью 2024 года -- попробовать говорить и попытаться расширить поле манёвров официального Минска для балансирования влияния РФ. В идеале - постепенного оттягивания от Москвы.

видео дня

4. Это не про демократию от слова совсем. Это именно про п.3. И тут я советую почитать недавние колонки по Беларуси в The national interest. Где прямым текстом пишется, что для США не проблема не выпячивать вопросы демократии при сотрудничестве с автократичными режимами. И приводится длинный список примеров.

4.1 Почему так? Вопрос войны, усиления влияния РФ. И провала политики создания "новой оппозиции". То, о чём я писал в 2022, приводя примеры Хуана Гуайдо, сейчас обсуждается как факт. А значит нужны новые подходы. США их не имеют. Это пока пристрелка. Но старой концепции "ставить всё на группу в Вильне" уже не будет.

4.2 Это не означает отказ от поддержки беларуской оппозиции. Она будет продолжаться, но в учечённом виде и с большей концентрацией на вопросах эффективности.

5. Самое важное. Да! Это про Китай. Но не с точки зрения "передачи Си" а с точки зрения усиления китайского влияния в Беларуси. Для США уход Лукашенко из-под крыла Путина под крыло к Си, возможно, даже худший вариант, чем аннекся Россией. Поэтому чем более активна КНР, тем больший интерес в США. При этом наглядно демонстрируется ещё один аспект американской политики на "китайском направлении". Там где Китай не успел закрепиться, но есть влияние Вашингтона, мы видим "злого дядюшку Сэма". Который угрожает, требует, выкручивает руки дабы не пускать китайский интерес. Там где соратники товарища Си уже вошли и закрепились, имеем доброго или очень доброго (зависит от масштабов китайской экспансии) "дялюшку Сэма". Угроз, выкручивания рук нету. Зато есть предложения и куча комплиментов. В том числе выгодные. В том числе диктаторам.

Будут ли практические результаты?

Возможно, но не сразу. Ведь кроме всего прочего, обсуждаетмя и некий аналог "ресурсной сделки" - Лукашенко имеет что предложить Трампу в свете тарифных войн.

Вероятнее всего Келлогг "увезёт" несколько политзаключённых (или их отпустят сразу после) - Лукашенко привык торговать головами "политических". И в этот раз сделает "подарок".

Что может быть, но маловероятно - интересны подвижки на поле беларуско-польского конфликта. Если на волю выйдут знаковые для Варшавы персоны, то отношения между странами начнут стабилизироваться. Тем более если будет "рекомендация США". Ведь "рекомендация КНР" (с которой Польша более чем активно сотрудничает) уже есть.

Будет ли резкий разворот от России. Публично нет. От слова "совсем". Лукашенко в очередной раз заявит на встрече с российскими чиновниками что он вечный друг товарища Путина. Реальный - это будет зависеть от дальнейших шагов на американском и китайском направлениях.

Будут ли подвижки на украинском направлении. Публичных вряд ли. Но после заморозки войны позиция США будет многое определять.

А по вопросам которые стороны могли бы обсуждать недавно записывал видео. Ссылка в первом комментарии.

Кстати, по результатам можно будет оценить насколько мой прогноз был близок к реальности.

ЗЫ: Почему Келлогг? А потому что он был в команде Помпео в 2019 году. И именно эта команда контачила с Лукашенко.

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Кто такой Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

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