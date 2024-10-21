Казанское сидение "путина" и войска КНДР в РФ

Будет очень интересно посмотреть, какие указания начнёт раздавать всем Си Цзиньпин, когда 22 октября приедет в Казань.

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Войска КНДР во Владивостоке есть, но всем надо делать вид, что их нет / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео SPRAVDI, Главред

"Путин" прилетел 18 октября в Казань за четыре дня до начала БРИКС и стал вещать. Не вещать "путин" не мог, ибо послали его туда не для того, чтобы он молчал, а чтобы задал атмосферу мировой войны предстоящему собранию, дабы оно не ушло в другие темы.

Начал с того, что заверил: БРИКС – это не военный блок. Ким Чен Ын правильно понял посыл – взорвал дороги, идущие на юг полуострова, записал в конституцию КНДР, что Республика Корея – это отдельное государство, ничего общего с Кореей не имеющее, и 19 октября заявил, что видел над Пхеньяном его дрон. Пообещал за это объявить ему войну. Ким Третий сделал всё, чтобы вписаться в заданную "путиным" тему.

Киму старалось помочь ведомство лаврова. Его представительство во Владивостоке сообщило 18 октября о вступлении войск КНДР в город. Сообщалось, что войска КНДР направляются в ДНР. Но поскольку не уточнялось, в какую именно "ДНР" (террористическая организация. - ред.) – в восточную с центром во Владивостоке или в западную возле Донецка, то возникла обеспокоенность у жителей восточной ДНР. Они заподозрили, что их "ДНР" (террористическая организация. - ред.) может стать частью КНДР, так как у войск той может не хватить паровозов и топлива, чтобы доехать до другой "ДНР".

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Подозрения, что восточная "ДНР" (террористическая организация. - ред.) без пяти минут северная КНДР, усиливали заявления из Южной Кореи. Сначала её министр обороны Ким Ён Хён заявил 8 октября, что КНДР может отправить 10 тыс. своих солдат в Украину, а 18 октября разведка Южной Кореи сообщила, что с 8 по 13 октября из трёх регионов КНДР выехали на кораблях в РФ 1,5 тыс. спецназовцев и их разместили на военных базах во Владивостоке, Благовещенске, Уссурийске и Хабаровске. Готовят к отправке в Украину и выдают паспорта, что они граждане РФ и бурято-якуты по национальности. Украинские СМИ и соцсети тоже были полны сообщениями о 10-12 тыс. войск КНДР в восточной "ДНР" (террористическая организация. - ред.) и о северокорейских солдатах, уже убитых в Украине или дезертировавших.

В результате ситуация с войсками КНДР в РФ стала развиваться в двух направлениях – международном и внутреннем. На международном уровне все заговорили о вступлении КНДР в войну против Украины и как на это реагировать ООН и НАТО. Тем временем в восточной "ДНР" (террористическая организация. - ред.) обеспокоенность угрожала перерасти в глубокую обеспокоенность, из-за чего МИД РФ вечером 18 октября оригинально опроверг свой пост в Телеграмм-канале. МИД заявил, что пост его отделения во Владивостоке настоящий, но предназначался не для широкой публикации, а для внутреннего употребления и попал в Телеграмм-канал по ошибке. Ошибка исправлена – пост удалён.

Получилось как обычно – войска КНДР во Владивостоке есть, но всем надо делать вид, что их нет. Похоже, ведомство лаврова перестаралось, хотело сказать – РФ не одинока в своей войне с Украиной, но не учло в полном объёме внутрироссийский аспект. Пришлось откатить обратно, но так, чтобы остался осадочек – войска КНДР в РФ есть.

"Путин" из Казани и даже песков никак эту репризу от лаврова прокомментировать не смогли. В результате возникла неудобная пауза – "путин" 15 октября принёс в Госдуму на ратификацию договор о военно-стратегическом сотрудничестве с КНДР, а обстановка так складывается, что его приходится отрицать. Госдума оказывается на распутье, а тут ещё все крупные рашаСМИ написали 19 октября, что "путин" отказался от войск КНДР для войны с Украиной. Но год назад в сентябре при встрече с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Сказал, что сам с Украиной справится.

В кремле явно не знают, что делать и какую позицию занять. В это общекремлёвское зависание плеснули ещё холодной воды Марк Рютте с Ллойдом Остины. Сначала Рютте 18 октября, а затем 19 октября и Остин заявили, что не наблюдают скопления войск КНДР в РФ и в Украине. Этим они дали понять кремлёвцам, что такого лучше не делать. Лучше, чтобы и сам договор с КНДР затерялся в Госдуме.

Наиболее вероятно, что в Госдуме и кремле теперь будут ждать, чем всё закончится в Казани. Внешняя политика Москвы в данный момент делается в Казани, где всё очень неоднозначно.

МИД Китая, глядя 18 октября как "путин" снуёт из Уфы в Казань и болтает, заверил, что Си Цзиньпин точно приедет в Казань. Китайцы поняли, если этого не сделать, то в кремле до саммита многие сойдут с ума от неизвестности, включая лаврова.

Основания для этого у кремлёвцев были самые серьёзные – Си Цзиньпин 16 октября провёл большой фуршет для членов партии и правительства, где заявил о готовности сотрудничать и дружить с США, и что польза от этого будет для обоих государств и всего мира. Кремлёвский поход на "сатанистов Запада" явно плохо в это вписывается, вместе с призывами отказаться от доллара, и может быть от евро тоже. В результате кремлёвцы срочно вытолкали "путина" в Казань, чтобы показать они очень ждут большого китайского начальника.

Четыре дня сидеть в Казани с помытой головой и ждать Си Цзиньпина – так ещё никто "путина" не опускал. Кремлёвцам сполна отлилось за опоздания "путина" на встречи с английской королевой, Папой Римским и другими чрезвычайно занятыми лицами. Всё это на фоне того, что в день отъезда "путина" в Казань в Германию прилетел Байден и в НАТО пошли разговоры о быстром принятии Украины в Альянс. Франция вообще сделала козью морду лаврову и заговорила об отправке своих войск в Польшу для отражения вторжения из Беларуси. Зеленский, стоя рядом с Рютте, просил у членов Альянса направить войска в Украину. Половина мира теоретизировала – есть у Украины ядерное оружие или нет.

"Путин" на всё это был вынужден реагировать не на фоне позолоты и лепнины кремля, а на фоне простенькой офисной мебели в Казани. Произошло второе опускание "пацана" и Казань стала выглядеть обшарпанной столицей расеи. Кремлёвские политтехнологии это чутко уловили и свернули выступления "путина". Песков не выходил в эфир, чтобы не возникало ощущения – царём на Москве является он, "путин" царит в Казани, а на подлёте к Казани царят украинские дроны. В аэропорту Казани 20 октября с 6 утра объявляли план "Ковёр" и теперь у белоусова одна головная боль, чтобы его ПВО не сбило вместо дрона самолёт с Си Цзиньпином или с кем-то ещё.

В результате сидение "путина" в Казани началось с блеклого выступления 18 октября перед группой журналистов. Некоторые придворные СМИ смогли выделить из него три главных посыла. Первый, отказ от доллара уже "не на часі", а БРИКС – это не военный блок, и РФ не против сотрудничества с "западными сатанистами". Но свои территории не отдаст. Второе, в БРИКС нет старших и младших партнёров, а есть всеобщее равенство. Третье, в БРИКС всех желающих не примут, так как отдают предпочтение качеству, а не количеству. В общем, в БРИКС есть качественные партнёры, а также партнёры второго и третьего сорта. Но третий сорт не брак, как говорили в годы советских пятилеток.

Явно кремлёвцы получили жёсткие инструкции из Пекинского обкома, что "путин" должен произнести, а о чём ему лучше промолчать. Вообще, лучше, чтобы он сидел в Казани и не вякал до приезда Си Цзиньпина. Особенно про КНДР.

КНДР – это партнёр четвёртого сорта, которого в БРИКС не берут, притом, что Ким Третий очень хочет туда вступить, чтобы выйти из международной изоляции.

Представительница КНДР в ООН Чхве Сон Хи прогуляла неделю высокого уровня на Генассамблее, так как вместо этого сидела в Свято-Ленинграде, где с 18 по 20 сентября проходил Женский Евразийский форум. До этого замминистр спорта Ким Ён Гвоном приезжал с делегацией в Казань, где 12-23 июня проходили "Игры БРИКС". Команды КНДР в них тоже участвовали, а также спортсмены из Израиля. Хамас прибыть не смог, но команда от Хезболлы из Ливана была, в отличие от Абхазии. Всего было 52 государства и территории.

Ким Чен Ын окучивает "путина", чтобы тот уговорил Си Цзиньпина принять КНДР в БРИКС. Но в Пекине на это не пойдут по очевидным причинам. Тем более сейчас, когда у Кима и "путина" случился военно-полевой роман всемирного значения. Из-за их "романа", попавшего в мировые СМИ благодаря южнокорейской и украинской военным разведкам, в кремле теперь зависание, а "путин" сидит опущенный в Казани, искупает грех близости с Ким Чен Ыном, и не отсвечивает.

Собственно, вся привлекательность членства в БРИКС – это иллюзия льготного входа на китайский и индийский рынок и льготных инвестиций. Гарантией этому должен быть Банк БРИКС, известный также как Новый банк развития, со штаб-квартирой в Шанхае. Гендиректором в нём Дилма Русеф, экс-президент Бразилии в 2011-2016 гг. от Партии трудящихся Лулу да Силвы. От исполнения должности президента её отстранили по импичменту в связи с коррупцией. Для Русеф председательство в банке в Шанхае это не только политическая ссылка, но и синекура, поскольку он больше работает как "стиралка" и в её чутком руководстве особо не нуждается.

Проблема БРИКС и его банка в том, что вести дела с Китаем гораздо удобней не через них, а напрямую по линии "Один пояс – один путь". С Индией всё сложно, поскольку её можно назвать азиатским аналогом Священной римской империи германской нации. Если с этой позиции взглянуть на историю Индии как минимум от появления империи Великих Моголов, то многое в ней станет понятно. Индия, подобно той, тоже зациклена на самой себе. Поэтому даже в XXI в. инвестиции из Индии это скорее исключение, чем правило.

Так как у проекта "Пояс – путь" репутация уже несколько подпорчена, то для Пекина интересно перевести часть его операций под эгиду БРИКС. Как результат – прошлогоднее расширение БРИКС. В этом совпали интересы Пекина и Москвы. Но Пекин не собирается принимать полмира в БРИКС, во всяком случае сейчас, тем более КНДР. Поэтому "путин" и заговорил о качестве при приёме в БРИКС.

Китайские товарищи основательно надавали кремлёвским партнёрам по рукам. Заодно посоветовали кубинским товарищам провести на острове экономические реформы по китайскому образцу, если они хотят в БРИКС или в "Один пояс". Китайские компании охотно купили бы пару портов на Кубе, но мешает верность местных коммунистов идеям Маркса о госсобственности. Поэтому они посоветовали кубинцам творчески подходить к идеям, поскольку марксизм – это не догма, а руководство к действию.

Будет очень интересно посмотреть какие указания начнёт раздавать всем Си Цзиньпин, когда 22 октября приедет в Казань. На фейсы кремлёвцев тоже будет интересно взглянуть.

Кто такой Сергей Климовский Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

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