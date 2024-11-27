Казахстан подготовил сюрприз всем на 2025 год

Почему ОПЕК+ тянет время? На фоне падения цен на нефть до $75 за баррель картель решил отложить запланированное повышение квот

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Казахстан может развалить ОПЕК+ уже в 2025 году / pixabay

Казахстан может развалить ОПЕК+ уже в 2025 году.

Bloomberg разобрал, как Казахстан может наломать план ОПЕК+ держать цены на нефть.

В 2025 году нефтяной картель ОПЕК+ столкнется не только с глобальными вызовами, такими как слабый спрос на нефть или возвращение Дональда Трампа в Белый дом с его лозунгом "бури, крошка, бури". На этот раз проблема придет изнутри: Казахстан, один из давних членов ОПЕК+, готов вступить в борьбу за свои интересы.

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Почему именно Казахстан? Казахстан присоединился к ОПЕК+ в 2016 году и с тех пор не раз демонстрировал, что соблюдение квот - не его самая сильная сторона. В 2025 году ситуация может обостриться до предела. Все из-за завершения масштабного проекта на Тенгизском месторождении, которое разрабатывалось почти десятилетие.

Этот проект обошелся стране в $45 млрд и должен увеличить добычу нефти на 260 тыс. баррелей в день, что составляет четверть всего ожидаемого глобального прироста спроса в следующем году. Правительство Казахстана давно рассчитывало, что до запуска новых мощностей ОПЕК+ пересмотрит квоты, но все оказалось не так просто.

Почему ОПЕК+ тянет время? На фоне падения цен на нефть до $75 за баррель картель решил отложить запланированное повышение квот. Ежемесячное увеличение, которое должно было начаться в сентябре 2024 года, переносили уже несколько раз. А теперь есть высокая вероятность, что даже в 2025 году Казахстан не получит желаемых послаблений.

ОПЕК+ хорошо понимает, что разрешение Казахстана на увеличение добычи может привести к лавинообразному эффекту: другие члены картеля тоже захотят изменить свои квоты. Например, похожие конфликты уже возникали с ОАЭ в 2021 году и Анголой в 2023 году, когда последняя в конце концов вышла из группы.

Что будет делать Казахстан? Казахстан стоит перед непростым выбором. Чтобы выполнить обязательства перед ОПЕК+, страна может сократить добычу на других месторождениях, которые имеют более высокую себестоимость. Например, государственная компания "КазМунайГаз" уже снижала добычу на менее прибыльных месторождениях, чтобы сохранить баланс. Однако это решение не выгодно для страны, которая вкладывала огромные средства в модернизацию нефтяного сектора.

Другой вариант - пойти путем нарушения квот. Казахстан уже прибегал к этому ранее, что вызвало напряженные переговоры с ОПЕК+ в августе 2024 года. Игнорирование ограничений может спровоцировать еще большее недовольство картеля, но для Астаны это может быть единственным выходом.

Ситуация с Казахстаном может повлиять не только на внутреннюю динамику ОПЕК+, но и на мировой рынок нефти. Если Казахстан и картель не достигнут согласия, это создаст дополнительную неопределенность на рынке, который и так находится под давлением из-за геополитических конфликтов и низких цен. Казахстан может последовать примеру Анголы, которая вышла из картеля из-за споров по квотам.

Что дальше? Для ОПЕК+ - это еще одна проверка единства, которая может иметь долговременные последствия для всей организации. Ведь каждая новая трещина в структуре картеля лишь усиливает сомнения в его способности сохранять контроль над мировым нефтяным рынком.

Мы здесь болеем за скорейший крах ОПЕК+, ОПЕК и этого всего. И желаем всех возможных успехов и Казахстану, и Дональду Трампу в том, чтобы нефти стало на рынке максимально много.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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