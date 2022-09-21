Катастрофические последствия "референдумов" для России

В реальности "референдумов" не будет, считает Горбач / УНИАН, Reuters

Главной целью этих "референдумов", провозгласивших рашистские марионетки, является мобилизация дополнительной поддержки внутри самой России.

В реальности референдумов не будет, они невозможны под обстрелами ракет и артиллерии - никто же не будет останавливать ради этого боевые действия.

Зато будет создана виртуальная реальность в информационном пространстве РФ - как дополнительная мотивация для стимулирования мобилизации самих россиян. Политическое объяснение для простаков, что именно изменилось и почему им теперь надо идти на фронт.

Поскольку оккупированные территории они хотят включить в состав РФ, то продолжение боевых действий в виртуальном мире российской пропаганды будет уже войной на "собственной территории", а не специальной военной операцией за рубежом. Чего доброго еще и Отечественную войну провозгласят.

Однако организационные способности РФ не так уж велики, чтобы их бояться. Кроме значительного количества людей, для мобилизации нужны еще и инфраструктура и офицерские кадры для обучения в достаточном количестве. А также оружие, техника... обмундирование, причем зимнее.

Поэтому немедленного эффекта на фронте это не даст. Разве что из-за введения уголовной ответственности за уклонение и отказ удастся быстро собрать по военным частям тех, кто написал рапорта о нежелании ехать в Украину.

Таких наберется где-то 30 тысяч или не намного больше. Ими за 2-3 недели могут заполнить линию обороны. Для нового наступления этого точно не хватит. А 200-300 тысяч мобилизованных смогут бросить на фронты не раньше нового года, да и то не всех одновременно, а по мере подготовки.

Стратегически это тоже ничего не изменит. Для Украины. А для РФ может иметь катастрофические последствия: от провала мобилизации как процесса до гражданских войн на ее территории или вплоть до вооруженного бунта, бессмысленного и беспощадного как и вся русская жизнь.