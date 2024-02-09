Сейчас Карлсон приехал к Путину на кастинг для участия в большой политике, пока на президентских выборах в США.

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Такер Карлсон и Путин / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Карлсон не агент Путина, а перспективный американский политик.

Талантливый праворадикальный американский журналист Такер Карлсон не просто слегка завербованный агент ФСБ и не латентный алкоголик, тем более не жадный человек. Такер Карлсон не гость и не тайный посол кандидата в президенты Трампа, как многие думают, тем более не просто честолюбивый журналист. Скорее всего, Кремль смотрит далеко вперед. Если что-то случится с Трампом, то его заменит Карлсон как восходящая политическая звезда Америки. Карлсон как преемник Трампа, но Трампу такая спешка не сильно нравится. Ему придется решать, кто опаснее - молодой и перспективный Карлсон, опирающийся на Кремль или неперспективный и старый Байден.

Сейчас Карлсон приехал к Путину на кастинг для участия в большой политике, пока на президентских выборах в США. Либо, как кандидат в вице-президенты у Трампа, либо как тайное оружие Трампа в борьбе с американской дивой поп-музыки Тейлор Свифт, помогающей в избирательной кампании Байдену.

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Вероятно, мы увидим яростный бой между модным пропутинским журналистом Карлсоном и яркой эстрадной певицей Свифт, пока "дедушки-кандидаты" будут выяснять между собой, кто из них живее.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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