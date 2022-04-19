Капкан для безумного медведя: почему Украина годами будет воевать с Россией

Битва за Донбасс продлится до Пасхи / Фото Reuters

Россия начала вторую фазу военной кампании на востоке Украины массированным артиллерийским обстрелом наших позиций и попытками прорвать нашу оборону по всей линии соприкосновения. Но за восемь лет ВСУ создали такую "линию Маннергейма", которую враг так и не может прорвать.

Россия хочет разрезать пополам нашу группировку на Донбассе и создать два "котла" для ВСУ. Но украинское военное руководство сделает так, что русские сами попадут в "котел", как в треугольнике Ирпень-Буча-Гостомель под Киевом.

Американские боевые беспилотники и дроны-камикадзе помогают сдерживать российскую бронетехнику. Особенно под Изюмом и Барвинковым у врага тяжелые потери, но он все равно старается брать количеством. Тогда как ВСУ воюют качеством и технологиями.

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Украинская тактика ведения боя остается без изменений – навязывать городские бои врагу, чтобы уничтожать как можно больше российской техники и живой силы противника. Малые мобильные группы ССО бьют врага на маршах, жгут технику и бегут.

Ряд моих источников говорит о том, что битва за Донбасс будет продолжаться до Пасхи. Русские не прорвут нашу оборону и будут вынуждены взять перерыв до мая, чтобы подлататься и провести пополнение ботов и запасов. Затем после перегруппировки будет еще одна попытка взять Донбасс, чтобы к 9 мая безумный фюрер получил хорошие новости.

На Донбассе воюет украинская военная элита, которая там сидит уже восемь лет. Российскую элиту перебили и перемололи в феврале-марте под Киевом и Харьковом. Поэтому россияне бросают на Донбасс бомжей, бродяг и мобилизованных музыкантов и трудяг из ОРДЛО, которые никогда не воевали. А полноценную мобилизацию Путин боится объявлять, поскольку это развалит его режим. Истерика со срочниками показала уязвимость России.

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Даже если Россия ценой больших потерь продвинется на Донбассе, это будет ее пиррова победа. Россия уничтожит под ноль города на Донбассе, как это произошло с Волновахой или Мариуполем, но, вместе с тем, дальнейшее продвижение врага будет остановлено.

Битва за Донбасс – это последняя полномасштабная операция Путина в Украине. После этой кампании Россия не сможет вести войну, так как ее армия будет размотана, а техника разбита и перемолочена. Для восстановления боевого потенциала России понадобится много времени, особенно в условиях санкций.

Насчет мира. Переговоров с Россией не будет, в том числе из-за Мариуполя. А потому нам надо готовиться к тому, что эта война продлится очень долго. Она станет позиционной, где партизанской, где диверсионной. Будут постепенно проводиться обмены пленными, решаться какие-то гуманитарные вопросы, но не более.

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Мы жили восемь лет с войной на Донбассе, но кое-кто этого не замечал. Но война де факто шла постоянно. В миниатюре, только без ракетных ударов по остальным городам Украины за пределами Донбасса.

А теперь мы будем годами воевать с Россией, пока не умрет Путин, или же пока не развалится Россия.

С каждым днем и неделей Украина будет становиться сильнее, а Россия – слабее. У нас будет больше оружия и поддержки, а у России – больше изоляции и проблем.

Это наша чаша, которую мы должны испить. Историческая миссия Украины – развалить и победить Россию. И награда за эту цивилизационную победу будет очень велика. Мы мирная страна, но мы должны стать капканом для безумного медведя-шатуна, который с бодуна залез в чужой улей с медом.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse