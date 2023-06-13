УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Капитуляцию России подпишет Пригожин

Игорь Эйдман
13 июня 2023, 06:20
68
Пригожину необходимо, пока "снаряды не кончатся", раскачать армию против командования, а плебс против власти.
Пригожин
Капитуляцию России подпишет Пригожин, считает Эйдман / Скриншот соцсети

Мятеж и "Брестский мир".

Шойгу приказал российским "добровольческим отрядам" до 1 июля заключить контракты с министерством обороны. Пригожин сразу же послал его подальше, сказав, что сотрудники ЧВК Вагнера контракты с Шойгу заключать не будут.

Стрелков-Гиркин уже успел назвать действия Пригожина военным мятежом.

видео дня

Это ещё один шаг к прямому столкновению вооруженных сил под командованием МО и банды Вагнера во главе с Пригожиным. После 1 июля вагнеровцы окажутся вне закона, какими-то непонятными гопниками с оружием, носить которое без контракта с МО они просто не имеют права. А дальше министерство обороны должно будет их разоружить и интернировать, по крайней мере, до того момента, пока они не подпишут контракт.

Можно предположить, что за Пригожиным пошлют группу захвата из ГРУ. А его головорезов прямо на базах возьмут в осаду, с требованием выходить без оружия.

Вполне вероятно, что начнётся реальное мочилово, победителем из которого на первом этапе выйдет более подготовленная и мотивированная ЧВК Вагнера.

Пригожину необходимо, пока "снаряды не кончатся", раскачать армию против командования, а плебс против власти. Чем он в последнее время фактически и занимается. Только это его может спасти.

Такую задачу больше ста лет назад решил другой лысый в кепке на бронивичке. У него тоже была своя ЧВК, называвшаяся "красной гвардией", которую также власти у него пытались отнять.

Пригожина может поддержать солдатская масса, младший и средний офицерский состав, а также часть правящей верхушки. Ей он будет выгоден в качестве человека, который способен подготовить народ к неизбежному поражению России. Пригожин сможет безболезненно продать охлосу поражение, сопроводив его антиэлитной популистской демогогией и расправой с козлами отпущения в лице руководства армии, отдельных олигархов и бюрократов. Путин на это не способен.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Лейпциг, Германия.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

А для упрощения международных контактов кровавый повар может поставить марионеточным президентом какого-нибудь менее замаранного в военных преступлениях приспешника.

Пригожин никакой не урапатриот, а абсолютно прагматичный уголовник. Все эти бредовые имперские идеи ему даром не нужны. Интересуют его только деньги и власть. Если он победит - заключит новый "Брестский мир" (капитуляцию по сути) с Украиной и Западом. Другого рационального выхода у него просто не будет.

Источник

война в Украине Игорь Эйдман
Реклама

Главное за день

Боится Польши и Украины: Лукашенко сам выпрашивает ядерное оружие у Путина - Бульба

Боится Польши и Украины: Лукашенко сам выпрашивает ядерное оружие у Путина - Бульба

02:05 Мир
ВСУ мощно ударили по оккупантам и уничтожили почти четыре роты захватчиков - Тарнавский

ВСУ мощно ударили по оккупантам и уничтожили почти четыре роты захватчиков - Тарнавский

00:38 Украина
"Может приблизить мир": успешное контрнаступление ВСУ заставит РФ прекратить войну - Блинкен

"Может приблизить мир": успешное контрнаступление ВСУ заставит РФ прекратить войну - Блинкен

23:40 Украина
Все главные новости

Последние новости

06:20

Капитуляцию России подпишет Пригожин

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 13 июняВидео

03:35

Самый юный ангел Victoria’s Secret вышла замуж за миллионера

03:05

Эксперт пояснил, как НАТО может уязвить РоссиюВидео

02:35

РФ перерезают коридор в Крым: эксперт назвал город, на который "нацелились" ВСУ

Без Каховской ГЭС Украина будет без урожаев, а юг станет пустыней - БалинскийБез Каховской ГЭС Украина будет без урожаев, а юг станет пустыней - Балинский
02:05

Боится Польши и Украины: Лукашенко сам выпрашивает ядерное оружие у Путина - БульбаВидео

01:23

Во время освобождения Благодатного погиб молодой защитник из Хмельницкой областиВидео

00:38

ВСУ мощно ударили по оккупантам и уничтожили почти четыре роты захватчиков - ТарнавскийВидео

00:35

Как сейчас выглядит милашка Юми из фильма Люка Бессона "Васаби"

Реклама
12 июня, понедельник
23:40

"Может приблизить мир": успешное контрнаступление ВСУ заставит РФ прекратить войну - БлинкенВидео

23:10

"Движение есть": Зеленский провел Ставку и обсудил контрнаступление ВСУВидео

23:07

"Обязательно получат по заслугам": Лобода опозорила россиян в Риге из-за войны в УкраинеВидео

22:49

Мужчина поделился хитрым трюком, как охладить дом в летнюю жару: результат впечатляетВидео

21:56

ВСУ идут вперед: за неделю освободили семь населенных пунктов - МалярВидео

21:52

"Масштабная катастрофа": биолог спрогнозировал последствия подрыва Киевской ГЭСВидео

21:50

Избиение мужчины сотрудниками ТЦК: пострадавший резко взял вину на себяВидео

21:25

"Ушла реветь, сердиться и болеть": куда исчезла Анна КошмалВидео

21:21

Валяются человеческие черепа: на дне Каховского водохранилища обнаружили странные вещиФотоВидео

20:59

"Все может быть хуже": что будет с Крымом после подрыва Каховской ГЭСВидео

20:49

Пора вернуть Москве историческое название - Кучково!мнение

Реклама
20:49

Украина упустила победу в "товарняке" с Германией и сыграла вничью 3:3Видео

20:46

Она балерина, а он – балерун?: языковед Авраменко удивил ответомВидео

20:35

Женщина оставляла лимон возле кровати и рассказала, как это на нее повлиялоВидео

20:33

Камалия засветилась в нежных объятиях мужа - фанаты в замешательстве

20:20

Эколог пояснил, как ударит по акватории Черного моря подрыв Каховской ГЭСВидео

20:05

Почему мы не можем "поставити запитання" рассказал языковед АвраменкоВидео

19:20

Радоваться рано, враг у нас не воюет мозгами, а мясоммнение

19:06

Почему 13 июня никогда нельзя бегать: приметы и строгие запреты дняВидео

18:59

Бросил и вернулся из-за границы: под Запорожьем погиб воин ВСУ из Прикарпатья

18:49

Счастья не будет, сколько не пытайся: 3 самых несовместимых пары знаков зодиакаВидео

18:33

Россияне ударили авиабомбами по Запорожской области: есть жертва

18:26

"В ближайшие дни все всё увидят": боец ВСУ анонсировал "грандиозное" контрнаступлениеВидео

18:12

Подскочат ли до небес цены на мясо и яйца: будут ли дорожать продуктыВидео

18:09

Favbet передал 5 млн грн UNITED24 и присоединился к ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС реклама

17:58

Что можно сделать с цветками одуванчика: невероятная польза пушистого растения

17:45

"Я счастлива": Квиткова раскрыла подробности личной жизни после развода

17:17

Марк Фейгин. Русский Тайвань: переучреждение России в БелгородеВидеоблоги

17:03

Украина будет в плену мощной жары: синоптики назвали дату резкого потепленияВидео

16:57

Избили до потери сознания: в Черкасской обл. сотрудники ТЦК набросились на мужчинуВидео

16:55

Заметный сбой: в популярном украинском банке не работают платежи с Mastercard

Реклама
16:50

Как сделать малосольные огурцы за один час: простой трюк с пакетомВидео

16:43

Теракт на химзаводе: оккупанты хотят остановить "Крымский титан"

16:42

Грязный криминал: подмосковный замок Пугачевой и Галкина арестовали - СМИВидео

16:23

Хитрый мужчина заморозил средство для мытья посуды в пакете: причина вас удивитВидео

16:16

"Я слушаю русские песни каждый день": Анна Тринчер устроила скандал и набросилась на АлхимВидео

16:08

Что происходит с телом, если регулярно пить пивоВидео

16:06

ВСУ пойдут в атаку большими силами: в Лондоне спрогнозировали сроки и направление

15:55

Уход за малиной летом: 4 обязательных приема для шикарного урожая

15:25

Оптическая иллюзия: лишь самые умные найдут все отличия на картинках

15:11

Украинцам в июле увеличат пенсии: кто сможет получить дополнительную 1000 гривенВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять