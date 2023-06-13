Пригожину необходимо, пока "снаряды не кончатся", раскачать армию против командования, а плебс против власти.

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Капитуляцию России подпишет Пригожин, считает Эйдман / Скриншот соцсети

Мятеж и "Брестский мир".

Шойгу приказал российским "добровольческим отрядам" до 1 июля заключить контракты с министерством обороны. Пригожин сразу же послал его подальше, сказав, что сотрудники ЧВК Вагнера контракты с Шойгу заключать не будут.

Стрелков-Гиркин уже успел назвать действия Пригожина военным мятежом.

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Это ещё один шаг к прямому столкновению вооруженных сил под командованием МО и банды Вагнера во главе с Пригожиным. После 1 июля вагнеровцы окажутся вне закона, какими-то непонятными гопниками с оружием, носить которое без контракта с МО они просто не имеют права. А дальше министерство обороны должно будет их разоружить и интернировать, по крайней мере, до того момента, пока они не подпишут контракт.

Можно предположить, что за Пригожиным пошлют группу захвата из ГРУ. А его головорезов прямо на базах возьмут в осаду, с требованием выходить без оружия.

Вполне вероятно, что начнётся реальное мочилово, победителем из которого на первом этапе выйдет более подготовленная и мотивированная ЧВК Вагнера.

Пригожину необходимо, пока "снаряды не кончатся", раскачать армию против командования, а плебс против власти. Чем он в последнее время фактически и занимается. Только это его может спасти.

Такую задачу больше ста лет назад решил другой лысый в кепке на бронивичке. У него тоже была своя ЧВК, называвшаяся "красной гвардией", которую также власти у него пытались отнять.

Пригожина может поддержать солдатская масса, младший и средний офицерский состав, а также часть правящей верхушки. Ей он будет выгоден в качестве человека, который способен подготовить народ к неизбежному поражению России. Пригожин сможет безболезненно продать охлосу поражение, сопроводив его антиэлитной популистской демогогией и расправой с козлами отпущения в лице руководства армии, отдельных олигархов и бюрократов. Путин на это не способен.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Лейпциг, Германия.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

А для упрощения международных контактов кровавый повар может поставить марионеточным президентом какого-нибудь менее замаранного в военных преступлениях приспешника.

Пригожин никакой не урапатриот, а абсолютно прагматичный уголовник. Все эти бредовые имперские идеи ему даром не нужны. Интересуют его только деньги и власть. Если он победит - заключит новый "Брестский мир" (капитуляцию по сути) с Украиной и Западом. Другого рационального выхода у него просто не будет.

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