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Капитуляция Путина перед Си

Игар Тышкевич

Эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего

22 марта 2023, 08:50
Россия в результате переговоров зафиксировала свой статус как младшего партнёра КНР. Китай, в свою очередь, подчеркнул свою позицию супердержавы.
Си Цзиньпин, Владимир Путин
Россия зафиксировала свой статус как младшего партнёра КНР / скриншот YouTube

Интересно слушать заявления на совместном брифинге после встречи президента РФ и председателя КНР. Интересы Китая по продвижению своих интересов и своего влияния я вижу. Интересы России... тут как говорят "всё сложно".

Почему?

Давайте по пунктам.

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1. Торговля углеводородами. Об этом говорили и Путин и Си. Нефть, газ, строительство новых газопроводов, поставка СПГ. |Но это продажа сырья, причём в условиях доминирующего покупателя, который, в отличие от продавца имеет выбор поставщиков. А значит будет душить ценами.

2. Торговля продуктами питания. Путин об этом много говорил. Но говорил о "зерне" и "мясе". То есть тоже сырьё.

3. Поставки КНР? А вот тут всё сложно. Путин приводил в пример автопром. Но там идёт просто захват рынка "китайцами". Си говорил о продаже продукции, не уточняя номенклатуру.

4. Решение российских проблем с электроникой. Путин говорил о совместной деятельности. Си, в свою очередь делал связку с сырьём "торговля сырьём и электроникой". То есть очевидна формула "сырьё в обмен на микросхемы". Причём без права производить самому.

5. Юань. Очень интересно. И Си и Путин говорили о торговле в юанях. Причём, путин начинал парой "юань и рубль", но практически через минуту забыл о "деревянном". При этом речь шла о торговле за юани с третьими странами. То есть Китай делает свою валюту как минимум региональной. Где тут выгода РФ (отказаться от доллара в пользу юаня) я пока увидеть не могу - та же привязка к чужому.

6. Северный морской путь. Сотрудничество в развитии. Особо подчеркнутая Си тема. Неудивительно, ведь это сфера интересов КНР, а позиция РФ была "сотрудничать с многими". Получается, что Пекин может себе выбить статус единственного партнёра по развитию севморпути. Польный отказ РФ от ранее декларированных концепций.

7. Интеграция систем. Путин говорит о сопряжении интеграции ЕАЭС и ШОС, сотрудничестве в рамках БРИКС. Си так же говорил об интеграции. Но без ЕАЭС. То есть на базе ШОС.

8. Украина. Путин заявил что "россии близок подход Китая". Си продолжал рекламировать китайскую позицию. И тут становится особо интересно о чём китайский лидер будет говорить с Зеленским. Для КНР выгоден либо "мир сейчас" либо дальнейшее ослабление, но не распад РФ. А вот вариант усиления России в результате неких успехов в Украине, видимо не слишком.

Общие впечатления. Россия в результате переговоров зафиксировала свой статус как младшего партнёра КНР. Китай, в свою очередь, подчеркнул свою позицию супердержавы.

По Украине для Пекина крайне важно быть неким заочным модератором выхода из войны. Фактически, повторить историю с прогрессом в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией. Для Украины такая позиция может быть выгодна. Но не сегодня, а когда баланс сил при начале диалога будет явно смещён в украинскую сторону.

Тем более важным для нас становится результат весенне летней кампании на фронте.

Источник

Си Цзиньпин Владимир Путин новости Китая
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