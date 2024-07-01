Канье Уэст в Москве: почему в РФ столько шума вокруг визита рэпера из Голливуда

Единственная недоработка нынешнего визита – отсутствие публичной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным с полной культпрограммой.

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Российские пропагандисты из частного визита рэпера Канье Уэста сделали "событие года" / Коллаж Главред, фото УНИАН, instagram

На третьем году полномасштабного вторжения в Украину честной народ страны-агрессора России радовался незаурядному событию – сам Канье Уэст пожаловал. Еще бы, "звезда" заморская, с самого Голливуда приехал, что в последнее время большая редкость.

Как оказалось, любитель Путина и Гитлера приехал из-за океана на частную вечеринку, однако российские пропагандисты и заядлые путинисты сделали из этого визита "событие года".

Так, все российские медиа (включая государственные) наперебой рассказывали, в какой гостинице Уэст остановился, где и с кем гулял, что пил и ел (спойлер - икру и водку). Хорошо, хоть до интимных подробностей не добрались. Ну действительно, кому нужны последствия "СВО", блэкауты в Курске и Белгороде, когда тут такая персона. И не откуда-нибудь, а прямиком из "загнивающего Запада".

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Дошло даже до того, что преданные фанаты так не хотели идти на поводу у США, что выстроились в очередь возле отеля, где поселился Уэст, но перепутали его с другим темнокожим мужчиной и начали с ним фотографироваться.

Идеолог "русского мира", печально известный Александр Дугин и вовсе публично назвал Уэста "идеологически нашим".

Единственная недоработка нынешнего визита – отсутствие публичной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным с полной культпрограммой. То есть не только чтобы под камеры руки пожать, а чтобы потом в кабак или на охоту – в общем, так, чтобы все по канону.

А зря, ведь даже Хрущев в свое время с не меньшими почестями удосужился встретить всемирно известного певца Ива Монтана с женой (который, кстати, его критиковал), а Брежнев – Мухаммеда Али.

Хотя, Путин, будучи помоложе, тоже принимал у себя теперь уже заядлых путинистов Стивена Сигала, Жерара Депардье и ряд других голливудских звезд, часть из которых после вторжения в Украину по крайней мере публично открестилась от дружбы с российским диктатором. Однако, либо годы уже не те, либо желающих пожать руку военному преступнику все меньше, но сейчас Канье, судя по всему, оказался за бортом.

И несмотря на то, что личного приглашения из Кремля рэпер, видимо, не получил, а его приезд в Москву носил личный характер, российские пропагандисты все же попытались найти в этом политический подтекст. Дескать, так в РФ передали "привет" американскому истеблишменту. Однако, несмотря на намерения Канье Уэста баллотироваться в президенты США (что с учетом его психологического состояния выглядит весьма сомнительно), в Штатах рэпера уже давно никто всерьез не воспринимает.

Но россиянам-то все равно с кем возиться, лишь бы свои поменьше болтали, не так ли?

Кто такой Канье Уэст? Канье Уэст - американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссер и дизайнер. Обладатель 24 премий "Грэмми", создатель бренда одежды Yeezy. Известен своими скандальными и проитиворечивыми высказываниями в публичном пространстве и социальных сетях.

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