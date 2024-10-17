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Какую пользу коллективной обороне будет приносить Украина?

Алексей Копытько
17 октября 2024, 19:10
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Люди почему-то забывают, что Конституция – это Основной Закон. В который можно вносить изменения, когда этого требует время.
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Зеленский, Путин
Война в Украине и Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН, скриншот YouTube

Поищите: после Рамштайна в сентябре 2023 г. глава Пентагона Остин по инерции озвучил и тему Future Force Concept, и поиск места в коллективной обороне. Но потом это всё из повестки исчезло. И свелось к истории "дай миллион, у тебя же много миллионов".

Сейчас, по сути, вернулись в май 2023 г.: место Украины в коллективной обороне и ресурсы под эту задачу. И это правильная идея. Её надо двигать.

3. Сдерживание.

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Сейчас разные клоуны бегают по эфирам и голосят, что статья 17 Конституции запрещает размещение иностранных военных баз.

Военных баз – запрещает. А кружков военных энтомологов в размере армейского корпуса – не запрещает. И военные библиотеки, развёрнутые в эскадрильи, не запрещает. Если не вешать табличку "Военная база", то никаких запретов.

Люди почему-то забывают, что Конституция – это Основной Закон. В который можно вносить изменения, когда этого требует время.

Более того. Можно и до уровня изменений в Конституцию не подниматься. А внести в какой-то системообразующий закон определение "иностранной военной базы". Например: "иностранная военная база – это прямоугольный участок земли, окружённый зелёным забором, по периметру которого не менее трёх раз на иностранном языке написано слово х@#". Вот такое – запрещено Конституцией. А всё остальное – велкам.

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В ноябре – декабре 2021 г. с иностранными партнёрами (и это есть в сети, можно проверить) шёл диалог о размещении в Украине декоративных военных контингентов в 5 точках: Харькове, Краматорске, Мариуполе, Херсоне и на о. Змеиный. Минобороны Украины предлагало разместить их без оружия. Это ж "библиотекари-энтомологи-метеорологи". Но под американскими, британскими и канадскими флагами. На что партнёры падали в обморок, потому что это ж страшная "эскалация"!

Сейчас прямо заявляется о размещении неядерного компонента сдерживания. Ну, так это нормальная идея. Без этого не обойтись. Вопрос "модальности". Нюанс в том, что даже думать об этом - по-прежнему "страшная эскалация".

4. Тема о недрах и совместных бизнесах (которые де-факто будут защищать военные контингенты) – это прагматичная часть, которая играет на логику вовлечения партнёров. Вопрос реализации.

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Итого. Логика, отвечающая интересам Украины, сводится к обмену обязательствами и распределению рисков с партнёрами. Партнёры объективно не горят желанием брать на себя риски и обязательства. Ибо это комфортно – решать свои задачи за счёт и руками наивной молодой страны, находящейся в беде. Вот здесь – корень проблемы.

Пока остаётся непроговоренное пятно: а какую пользу коллективной обороне будет приносить Украина? Зачем ей платить? Зачем принимать из-за неё риски? Намёк на это в "плане" есть: украинские контингенты в Европе вместо американских. Но это далеко не полное описание всех возможностей Украины в противостоянии "оси зла".

Место в системе – стоимость – баланс рисков – обязательства – воплощение.

Вот это траектория победы. Если облечь её в реалии повседневности, то реально-идеальный вариант выглядит так:

• Прекращение огня прямо сегодня (или к Рождеству) по линии фронта, обмен пленными "всех на всех";

• Мы ни от чего формально не отказываемся, санкции сохраняются;

• Вместе с РФ и партнёрами оговариваем правила сосуществования, частью которого является трибунал для военных преступников;

• Готовимся воспользоваться окном возможностей в будущем.

Пока до конца неясно, как подвести РФ к такому набору пунктов. Ибо они ещё могут наступать. Без усиления западом нашей военной компоненты не получится. Тезис о "справедливости" я воспринял как не "о границах 1991 года", а о балансе риски/обязательства с партнёрами. Это чистая прагматика. Как только здесь будет прогресс, начнутся реальные изменения.

В общем, я бы не спешил сильно ругать. Есть здравое зерно. Но ещё три недели все разговоры и заявления – просто разговоры и заявления.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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война в Украине война России и Украины Алексей Копытько
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