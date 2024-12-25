Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Какую цену платит враг на фронте?

Алексей Копытько
25 декабря 2024, 06:10
89
Фронт будет стоять, пока не рассыпется тыл. На фронте враг платит непомерную цену.
Какую цену платит враг на фронте?
Войска РФ и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 4 отдельная танковая бригада

Неделя до нового года, четыре недели до начала формализации дискуссий, которые идут неофициально. Для итогов года ещё рано. Пока стоит настроить фокус. Ибо уровень белого шума зашкаливает.

Для этого есть несколько наглядных учебных пособий.Первое: Сирия. "Дамаск за 3 дня". Следствие внутреннего обвала. Именно тот сценарий, который спят и видят для Украины в Москве (и не только, т.к. это многое бы упростило). Страна разорвана и полностью подчинена воле внешних акторов. Да, миллиард отличий. Но. Глупо игнорировать то, что совпадает.

Второе: Грузия. Наглядный разрыв между властью и обществом. Наглядная трансформация за 16 лет после войны. Всё было на виду, реалити-шоу. Третье: Молдова. Не секрет, что уже больше двух лет существует техническая возможность прикончить российский гнойник в "ПМР". Беда в том, а что дальше? Власти Молдовы, ориентированные на Европу, практически открыто говорят: реинтеграция Приднестровья автоматически приведёт к победе подконтрольных РФ сил на любых минимально демократических выборах. Ликвидируем ПМР – теряем Молдову – получаем на порядок более масштабную головную боль. И не только мы.

видео дня

На этом фоне возбуждённая общественность внезапно обнаружила Героя Украины товарища Бойко. И всё как всегда. Товарищ Бойко – это Дед Мороз, ему спасибо сказать надо. Он принёс большой подарок.

Подарок в том, что товарищ Бойко спровоцировал столкновение реального мира и мира, в котором правят швондеры и погонщики шакальих экспрессов, ставшие властителями умов для фейсбучных масс.В июле я написал пост о последствиях решений с переименованиями. Уже есть сигнал в Харьковской области. Есть обратные переименования в Днепре. По Одессе и так все знают. Вся эта возня – создание базы под политический реванш руками тех, кто в лучшем случае практикует серийные удары головой в штангу. А в худшем – специально вредит. Когда недовольство будет по поводу одного, а кристаллизация – вокруг наглядного.

За последние месяцы я переобщался почти с тремя сотнями библиотек, с десятками – развёрнуто. Лояльные граждане, все хотят украинские книги (дикая потребность), жалуются на одинаковые проблемы. Но к одним св. Николай приходил две с половиной недели назад, а от других только пару дней как ушёл. У одних корейская орда за забором. А у других - злые рольники и некрасивые спекуляции вокруг темы эксгумаций.

Фронт будет стоять, пока не рассыпется тыл. На фронте враг платит непомерную цену. А в тылу чувствует себя вольготно. Потому что много неопределившихся: важнее сохранить большую страну и большой народ или пестовать наркотическую зависимость от ощущения собственной правоты и кажущегося морального превосходства на 15 секунд?

Кремль до конца зимы сможет давить на фронте в нынешнем режиме, пытаясь взять максимум и спровоцировать обвал. А когда не получится, у него будет железобетонный мотив устроить краткую передышку, чтобы мы сами себя загрызли. Особенно, если таки под каким-то соусом (давлением внешних сил) на осень попытаются организовать какие-то выборы (например – местные). А ведь Москва ещё даже не начала по-настоящему раскачивать через вбросы о якобы идеях на "переговорах". Представьте, например, такую подачу. Какое-то туловище из Москвы заявит: мы прекратим обстреливать Харьков/Одессу/Никополь/Кривой Рог…, если там введут второй региональный язык. А ведь заявят ещё и не такое. И на западе отзеркалят. И ведущие украинские СМИ это всё затащат внутрь. Товарищ Бойко вам подсказывает, что будет дальше.

Если изъять российские/русскоязычные книги, но не организовать работу по обновлению фонда – это хуже. При том, что стоимость наполнения книгами – микроскопическая по нынешним временам. На земле огромный дефицит конструктивной всеукраинской позитивной повестки на фоне какого-то безумия конференций с презентациями в Киеве. Разрыв реальности сразу на нескольких уровнях, в результате чего армия и оборона в целом может оказаться вне фокуса большинства.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война России и Украины Алексей Копытько
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Украине - экстренные отключения света из-за ракетной атаки РФ: графики не работают

В Украине - экстренные отключения света из-за ракетной атаки РФ: графики не работают

07:20Украина
РФ ударила по Харькову баллистикой: вспыхнули пожары, есть пострадавшие

РФ ударила по Харькову баллистикой: вспыхнули пожары, есть пострадавшие

07:05Украина
На Рождество РФ бьет ракетами по Украине, по все стране - тревога: все подробности

На Рождество РФ бьет ракетами по Украине, по все стране - тревога: все подробности

06:26Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Что не так на картинке: надо найти ошибку всего за 5 секунд

Что не так на картинке: надо найти ошибку всего за 5 секунд

Ракету запускали: появилась неожиданная версия повторного удара "Орешником"

Ракету запускали: появилась неожиданная версия повторного удара "Орешником"

РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу: в ВСУ выдали заявление о штурме Херсона

РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу: в ВСУ выдали заявление о штурме Херсона

Украина может сама напасть на РФ: Кулеба выдвинул неожиданное предупреждение НАТО

Украина может сама напасть на РФ: Кулеба выдвинул неожиданное предупреждение НАТО

В 2025 году решится судьба войны в Украине: Влад Росс назвал месяц

В 2025 году решится судьба войны в Украине: Влад Росс назвал месяц

Последние новости

07:20

В Украине - экстренные отключения света из-за ракетной атаки РФ: графики не работают

07:05

РФ ударила по Харькову баллистикой: вспыхнули пожары, есть пострадавшие

06:26

На Рождество РФ бьет ракетами по Украине, по все стране - тревога: все подробности

06:10

Какую цену платит враг на фронте?мнение

05:44

Россия должна сделать "жест доброй воли" и вывести войска: астролог назвал срокиВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

05:00

Какой сегодня праздник 25 декабря 2024 года: что категорически нельзя делать на Рождество

04:35

Как правильно - "колядникИ" или "колЯдники": какой ошибки стоит избегатьВидео

04:00

Рождественское чудо: какие ТОП-4 знака зодиака ожидает счастливый перелом в жизни

03:30

"2025-й будет годом интриги": украинская "баллистика" полетит по РФ - Дикий

Реклама
03:02

Подорвали военные возможности врага: детали удара ВСУ по важному объекту РФ

02:30

Ракету запускали: появилась неожиданная версия повторного удара "Орешником"

01:42

Украина может сама напасть на РФ: Кулеба выдвинул неожиданное предупреждение НАТО

01:30

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж - детали

01:01

Рождественский налет дронов на Украину: на Киевщине слышны взрывы - где еще угроза атаки

00:27

Даниэль Салем раскрыл щемящую причину, почему не любит новогодние праздники

00:16

Теряют целые батальоны всего за день: потери РФ на Курщине удивляют даже ВСУ

00:04

Трамп может побудить Путина к миру в Украине, но есть нюанс - Хара

24 декабря, вторник
23:30

Monatik в третий раз стал папой - первое фото с младенцем

22:58

Волна поджогов в РФ растет: в Москве бросили "коктейль Молотова" в авто полиции

22:50

Трампу придется заставить Путина: у Зеленского раскрыли перспективы возможных переговоров

Реклама
22:29

"Инспектор по воинскому учету": в Украине появится новая профессия - что известно

22:24

В стране-оккупанте планировалось убийство Аллы Пугачевой - СМИ

21:58

В Минобороны просят отложить подготовку закона о демобилизации - СМИ

21:54

Певица Alyosha похудела на 10 кг: что происходит

21:32

Камалия раскрыла детали общения с разлучницей, которая разрушила ее брак

21:31

В семье легендарного Шумахера ожидается радостная новость

21:28

Пошли ва-банк на ключевом участке: на каких на трех направлениях РФ усилила штурм

21:10

Рождество Христово 2024: что можно и нельзя делать 25 декабря

21:03

Какую еду с праздничного стола категорически нельзя давать собакам: предупреждение ветеринара

20:57

Повторная оккупация Сумщины: эксперт прокомментировал планы РФ - есть ли угроза

20:55

ВСУ удалось вырваться из окружения в Макаровке: в DeepState раскрыли ситуацию

20:45

Российскую актрису Татьяну Лазареву приговорили к шести годам колонии

20:34

Едва покрывают потери: Россия поставила в этом году 24 боевых самолета

20:14

Масштабная атака России на АЭС: почему МАГАТЭ бьют тревогу - какие последствия ударов

20:01

О США и Гренландии: что задумал Трампмнение

19:45

Селезнев раскрыл новый план РФ: для чего на самом деле они хотят форсировать Днепр

19:43

Женщина объяснила, почему она берет плату за рождественский ужин с членов семьи

19:42

В Украине объявили штормовое предупреждение: где будет снег на Рождество

19:37

ВСУ потопили лодки РФ во время попыток переправиться на правый берег Днепра - Попович

19:23

Четыре шага к миру: в Foreign Affairs озвучили ключевые аспекты соглашения с РФ

Реклама
19:07

Легендарный футболист скоро станет отцом в первый раз

18:40

Масштабные санкции против "теневого флота" России: в СМИ раскрыли новые планы Байдена

18:11

"Нонсенс": в ОП резко отреагировали на позицию Фицо и Орбана по Украине

18:09

Людей ищут под завалами: РФ цинично атаковала Кривой Рог, есть жертвыФото

18:04

Арсен Мирзоян признался, что был против отношений с Тоней Матвиенко

17:30

"Неволя и тьма проигрывают": Зеленский обратился к украинцам накануне Рождества

17:10

Нагар быстро отпадет: хозяйка раскрыла гениально простой секрет, как отмыть противень

16:55

Тест на IQ с головоломкой: только 1% людей могут найти галстук-бабочку за 5 секунд

16:31

Поздравления с Сочельником: красивые слова и картинки для близких

16:27

Падение после исторического максимума: сколько стоит валюта в Украине

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять