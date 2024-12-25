Какую цену платит враг на фронте?

Фронт будет стоять, пока не рассыпется тыл. На фронте враг платит непомерную цену.

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Войска РФ и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 4 отдельная танковая бригада

Неделя до нового года, четыре недели до начала формализации дискуссий, которые идут неофициально. Для итогов года ещё рано. Пока стоит настроить фокус. Ибо уровень белого шума зашкаливает.

Для этого есть несколько наглядных учебных пособий.Первое: Сирия. "Дамаск за 3 дня". Следствие внутреннего обвала. Именно тот сценарий, который спят и видят для Украины в Москве (и не только, т.к. это многое бы упростило). Страна разорвана и полностью подчинена воле внешних акторов. Да, миллиард отличий. Но. Глупо игнорировать то, что совпадает.

Второе: Грузия. Наглядный разрыв между властью и обществом. Наглядная трансформация за 16 лет после войны. Всё было на виду, реалити-шоу. Третье: Молдова. Не секрет, что уже больше двух лет существует техническая возможность прикончить российский гнойник в "ПМР". Беда в том, а что дальше? Власти Молдовы, ориентированные на Европу, практически открыто говорят: реинтеграция Приднестровья автоматически приведёт к победе подконтрольных РФ сил на любых минимально демократических выборах. Ликвидируем ПМР – теряем Молдову – получаем на порядок более масштабную головную боль. И не только мы.

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На этом фоне возбуждённая общественность внезапно обнаружила Героя Украины товарища Бойко. И всё как всегда. Товарищ Бойко – это Дед Мороз, ему спасибо сказать надо. Он принёс большой подарок.

Подарок в том, что товарищ Бойко спровоцировал столкновение реального мира и мира, в котором правят швондеры и погонщики шакальих экспрессов, ставшие властителями умов для фейсбучных масс.В июле я написал пост о последствиях решений с переименованиями. Уже есть сигнал в Харьковской области. Есть обратные переименования в Днепре. По Одессе и так все знают. Вся эта возня – создание базы под политический реванш руками тех, кто в лучшем случае практикует серийные удары головой в штангу. А в худшем – специально вредит. Когда недовольство будет по поводу одного, а кристаллизация – вокруг наглядного.

За последние месяцы я переобщался почти с тремя сотнями библиотек, с десятками – развёрнуто. Лояльные граждане, все хотят украинские книги (дикая потребность), жалуются на одинаковые проблемы. Но к одним св. Николай приходил две с половиной недели назад, а от других только пару дней как ушёл. У одних корейская орда за забором. А у других - злые рольники и некрасивые спекуляции вокруг темы эксгумаций.

Фронт будет стоять, пока не рассыпется тыл. На фронте враг платит непомерную цену. А в тылу чувствует себя вольготно. Потому что много неопределившихся: важнее сохранить большую страну и большой народ или пестовать наркотическую зависимость от ощущения собственной правоты и кажущегося морального превосходства на 15 секунд?

Кремль до конца зимы сможет давить на фронте в нынешнем режиме, пытаясь взять максимум и спровоцировать обвал. А когда не получится, у него будет железобетонный мотив устроить краткую передышку, чтобы мы сами себя загрызли. Особенно, если таки под каким-то соусом (давлением внешних сил) на осень попытаются организовать какие-то выборы (например – местные). А ведь Москва ещё даже не начала по-настоящему раскачивать через вбросы о якобы идеях на "переговорах". Представьте, например, такую подачу. Какое-то туловище из Москвы заявит: мы прекратим обстреливать Харьков/Одессу/Никополь/Кривой Рог…, если там введут второй региональный язык. А ведь заявят ещё и не такое. И на западе отзеркалят. И ведущие украинские СМИ это всё затащат внутрь. Товарищ Бойко вам подсказывает, что будет дальше.

Если изъять российские/русскоязычные книги, но не организовать работу по обновлению фонда – это хуже. При том, что стоимость наполнения книгами – микроскопическая по нынешним временам. На земле огромный дефицит конструктивной всеукраинской позитивной повестки на фоне какого-то безумия конференций с презентациями в Киеве. Разрыв реальности сразу на нескольких уровнях, в результате чего армия и оборона в целом может оказаться вне фокуса большинства.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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