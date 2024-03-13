Какой город еще хотят захватит оккупанты

Есть ещё один нюанс. Группа сейчас отвечает, по сути, за большую часть боевых действий по Лимано-Купянской оси протяжённостью более 150 км.

https://opinions.glavred.info/kakoy-gorod-eshche-hotyat-zahvatit-okkupanty-10549682.html Ссылка скопирована

Купянск / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 14-я ОМБр

После Часова Яра, по плану РОВ, Купянск занимает второе место по приоритету наступательных действий. В этой зоне действует ГВ "Запад", которая за прошедший месяц серьёзно реорганизовалась и усилилась, а именно:

Личный состав – 81 тыс тел (месяц назад было 58 тыс тел);

Танки – 1 100 (более 750);

ББМ – около 1 900 (1 250);

Ствольная артиллерия – более 800 (700);

РСЗО – около 300 (210).

В течение месяца существенный прирост, что говорит, о решении командованием РОВ проблемы с пополнением людского ресурса и техникой. На самом деле – нет. Нет, поскольку насыщение ГВ "Запад" происходит комплексно, за счёт пополнения ресурсом с других групп войск, в частности, "Центр" и "Юг". ГВ "Юг", после захвата Авдеевки и вовсе значительно сохранил свой состав и сейчас, только по личному составу она сократилась почти в 2 раза, со 170 тыс тел до 110 тыс.

видео дня

Разумеется, такое увеличение ГВ "Запад" может говорить о подготовке РОВ к наступательной операции на Купянск и это верно. РОВ готовятся во второй половине 2024 года катализировать наступление на Купянск. Но есть нюанс. Того ресурса, что у них есть, им недостаточно для того, чтобы наступательная операция прошла быстро, качественно и без критических потерь, вынуждающих ослаблять другие направления.

Согласно индексу БТГр ГВ "Запад" представляет собой 100 БТГр. Теперь по штатной комплектации.

Танки – 1 100 (100% комплектации);

ББМ – 1 900 вместо 3 300 или 57% от комплектации;

Ствольная артиллерия – более 800 вместо 1 200 или 67%;

РСЗО – около 300 вместо 1 200 или 25%.

Стоит отметить, что это не самый худший показатель комплектации у РОВ по всей зоне БД, а как-раз наоборот – лучший. Но есть ещё один нюанс. Эта группа сейчас отвечает, по сути, за большую часть боевых действий по Лимано-Купянской оси протяжённостью более 150 км.

Для тех, кто немного запамятовал, напомню, что в ходе наступления на Авдеевку, город неполной площадью 29 км², российские оккупационные войска использовали:

от 60 до 80 (на пике наступления) тысяч тел;

10 тысяч тел в резерве;

более 450 танков (не менее 100 в резерве);

более 1300 ББМ (более 200 в резерве);

около 1200 единиц ствольной артиллерии;

до 300 единиц РСЗО (до 50 в резерве).

В целом, наступательная кампания, продолжительностью почти 5 месяцев на Авдеевку, по значительно меньшей площади и фронту, вытянуло с РОВ гораздо больше ресурсов, чем сейчас сконцентрировано по Лимано-Купаянской оси. Но это не повод для того, чтобы выдохнуть.

Дело в том, что сам факт реорганизации ГВ "Запад" и поступательное её насыщение, может говорить о том, что ко второй половине 2024 года она превысит показатель 100 тыс и даже может быть суммарно со всеми приданными отщепенцами доведена до более 120 тыс тел. И в этом и заключается основная угроза для направления.

На Купянск могут сосредоточить количественно такой же ресурс как и на Авдеевку, с аналогичными резервами, а по остальной протяжённости оси использовать избыточную массу.

В настоящее же время РОВ будут заняты для создания максимально комфортных условий для предстоящей катализации наступления.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.