Какой главный вызов Украины после войны

У Украины из ресурсов нет ни первого, ни второго в достаточном количестве. Надежное партнерство с Китаем уже тоже невозможно.

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Украина и Китай / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В очередной раз напоминаю всем нашим "свидетелям диктатуры" из страха или из надежды: построить полноценную диктатуру в современном мире практически невозможно без высоко маржинальной ресурсной ренты или поддержки такого режима извне.

Ресурсами могут быть природные ресурсы (нефть, алмазы, металлы) или массовая дешевая рабочая сила. Поддержку такому режиму извне пока может (пока) оказывать только Китай. Другие уже не могут. Россия тоже не может.

У Украины из ресурсов нет ни первого, ни второго в достаточном количестве. Надежное партнерство с Китаем уже тоже невозможно.

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Поэтому мечтаете вы об эффективной диктатуре или боитесь неэффективной - можете прекращать.

Главным вызовом политически было и останется не стать после войны страной самоубийственного левого или правого популизма, который будет побеждать на вполне конкурентных выборах. Вот этого надо избежать. А не бояться фантомов. Или надеяться на них.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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