Какой финал ждет Лукашенко

Белорусский народ в последние годы продемонстрировал, что он не хочет терпеть Лукашенко.

Лукашенко ждет смерть или суд / коллаж фото УНИАН и Facebook

Белорусские аналитики говорят, что воевать за Лукашенко готовы только его головорезы, максимум 5 тысяч человек. Но эти головорезы нужны самому Лукашенко – он не хочет расходовать их на полях сражений, ведь тогда некому будет поддерживать его трон. Основная часть армии (например, солдаты-срочники) – это просто молодые белорусы, многие из которых сами участвовали в протестах во время их пика. Они совершенно не мотивированы на то, чтобы отдавать жизнь за Лукашенко. Поэтому прямое участие Лукашенко в войне – это почти невероятная история. При этом другие формы помощи Путину Лукашенко будет продолжать оказывать. В этом нет никаких сомнений, поскольку он крайне зависит от Путина.

Белорусский народ в последние годы продемонстрировал, что он не хочет терпеть Лукашенко. Но, опираясь на деньги и штыки Кремля, Лукашенко продолжает сохранять власть. Тысячи белорусов сидят в тюрьмах, сотни тысяч эмигрировали, а остальные находятся под жутким давлением государства.

Поэтому ожидать восстания невозможно. Удивляться почему белорусы не выходят на улицы – это все равно что тому, почему советские люди не протестовали против Сталина. Ведь понятно, что любой, кто только пикнет против власти, будет тут же уничтожен. Кстати, это — одна из причин, по которой Лукашенко не спешит ввязываться в войну в Украине. Ведь если бы белорусская армия была послана в Украину, не факт, что она не повернула бы оружие против него самого – это было бы серьезным испытанием для режима Лукашенко.

Пока ситуация находится в подвешенном состоянии, никаких протестов или каких-либо катаклизмов в Беларуси ожидать не следует. Но к тому моменту, когда путинский режим проиграет войну и начнет рушиться (это будет не одномоментный процесс), поднимет голову и белорусская оппозиция.