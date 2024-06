Какой должна быть немецкая политика поддержки Украины?

Продолжение поддержки Украины нашими зарубежными друзьями требует непосредственного ощущения нашей страны, ее боли, имеющихся проблем и, в то же время, решимости продолжать сопротивление российской агрессии.

Здание немецкого Бундестага / Фото УНИАН

10 июня 2024 года в Берлине, в парламентском клубе Бундестага состоялась дискуссия о том, какой должна быть стратегия немецкой политики в отношении Украины. Это мероприятие было организовано Ялтинской европейской стратегией (YES) и Фондом Виктора Пинчука при поддержке Робина Вагенера, депутата Бундестага и председателя Немецко-Украинской парламентской группы.

По объемам военной и финансовой помощи Украине Германия является второй после США, и первой в Европе. Однако в то же время хорошо известно, что Правительство Германии во многих вопросах поддержки Украины действует очень осторожно. Именно эти обстоятельства, по моему мнению, и стали главными мотивами для проведения такой дискуссии в Берлине.

Но и дата проведения усилила ее актуальность. Эта дискуссия состоялась сразу после выборов в Европарламент, результаты которых оказались неутешительными для правящей коалиции в ФРГ. Безусловно, участники дискуссии в Берлине обращались к вопросу итогов выборов в Европарламент в контексте их возможного влияния на процесс поддержки Украины со стороны ЕС. Еще один фактор, обусловивший дополнительную актуальность дискуссии о немецкой политике в отношении Украины - это конференция по вопросам восстановления Украины, которая проходила в Берлине 11-12 июня 2024 года. Вполне логично, что часть украинских участников конференции по вопросам восстановления Украины приняли участие и в дискуссии о немецкой политике в отношении Украины.

Со стороны Украины была целая группа чиновников (в частности вице-премьер Юлия Свириденко и Ольга Стефанишина), парламентариев (в частности, и первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко), представителей украинского бизнеса (как крупных государственных, так и частных компаний), а также гражданского общества. Германию представляла большая группа парламентариев (в частности Ивонне Магвас, вице-президент Бундестага; Робин Вагенер, глава Немецко-Украинской парламентской группы; и многие другие), ряд чиновников (в частности госсекретарь Минобороны Германии Синтье Меллер), представители Бундесвера, политические и общественные деятели, ученые. Вообще в дискуссии приняли участие не только представители Германии и Украины, но и целый ряд известных политиков и государственных деятелей из разных стран, в частности Валдис Домбровскис, Исполнительный Вице-президент Еврокомиссии; Радослав Сикорский, Министр иностранных дел Польши; Пенни Притцкер, специальный представитель Правительства США по вопросам восстановления Украины. Конечно, были представители Наблюдательного Совета YES: основатель YES Виктор Пинчук; Президент Польши (1995-2005) и председатель Правления YES Александр Квасьневский; Керсти Кальюляйд, Президент Эстонии (2016-2021); Карл Бильдт, Министр иностранных дел Швеции (2006-2014), Премьер-министр Швеции (1991-1994); Модерировал дискуссию Вольфганг Ишингер, экс-президент Мюнхенской конференции по безопасности и также член Совета YES.

Открывая эту дискуссию, Виктор Пинчук напомнил, что еще во времена Веймарской республики тогдашний президент Рейхстага Пауль Лёбе проводил ряд встреч с немецкими политиками и выдающимися интеллектуалами в Рейхстаге. Это был прозрачный намек на то, что и сейчас такие встречи необходимы, но в более широком международном составе и на темы, которые являются определяющими приоритетами и для Германии и для мировой политики. На сегодня таким несомненным приоритетом является помощь Украине в войне против российского нашествия.

Соорганизатор дискуссии, депутат Бундестага Робин Ваґенер отметил, что "нашей общей целью должна быть победа Украины и поражение Путина". По его мнению агрессору надо отвечать силой, а не слабостью. Он также подчеркнул, что стратегия помощи Украине должна также включать содействие европейской интеграции Украины. Но еще более интересной оказалась его позиция относительно евроатлантической интеграции Украины. Он считает, что "членство в НАТО является лучшей политикой для Украины и ключевым залогом для восстановления страны". Робин Вагенер заявил, что хотел бы увидеть по этому поводу четкие сигналы на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне, а также ясность со стороны немецкого правительства.

Вице-президент Бундестага Ивонне Магвас подчеркнула важность продолжения поддержки Украины: "Мы не можем позволить себе участие в дебатах о войне или мире. Украина должна быть способной защитить себя".

Очень эмоционально выступил депутат бундестага Антон Гофрайтер, который заявил, что ему стыдно, когда в Германии месяцами идут дискуссии по конкретным вопросам помощи Украине, которые должны решаться немедленно.

Вообще депутаты Бундестага, которые приняли участие в этой дискуссии выступали с гораздо более радикальных позиций, чем нынешнее немецкое правительство. И это были депутаты и от правящей коалиции и от ХДС/ХСС, которая находится сейчас в оппозиции. Понятно, что выступали друзья Украины и активные сторонники помощи Украине. Тем не менее, их позиция свидетельствует о том, что в немецкой власти есть потенциал для более мощной поддержки Украины.

И речь идет не только о депутатах Бундестага, и не только о призывах усиливать поддержку Украины. Была и жесткая критика слишком медленных действий по усилению обороноспособности Германии на фоне роста угроз со стороны России. Мориц Шуларик, директор Кильского института мировой экономики, который известен регулярным анализом структуры западной помощи Украине, отметил, что никаких серьезных попыток увеличить ресурсы для наращивания оборонного производства и надежного финансирования перевооружения не было. И он, и Вольфганг Ишингер обратили внимание на опыт США времен Второй мировой войны, когда в короткое время производство многих видов оружия было увеличено в десятки раз. По их мнению, и Германии, и США и другим ведущим западным странам сейчас надо делать так же. В этом контексте участники дискуссии вспоминали и о невыполненном обещании Евросоюза о поставках Украине одного миллиона артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Украинские участники дискуссии деликатно избегали критики в адрес Германии, наоборот, благодарили Германию за большие объемы военной и финансовой помощи во время российского полномасштабного вторжения в Украину. Действительно, по сравнению с тем, что было до 24 февраля 2022 года контраст является огромным. Ранее со стороны Германии не было никаких поставок летального оружия в Украину, а сейчас именно Германия является лидером в Европе по общим объемам военной и финансовой помощи Украине. Представители Украины в своих выступлениях акцентировали внимание на конкретных вопросах поддержки Украины, особенно на усилении украинской ПВО и на содействии восстановлению украинской энергетики, которую Россия пытается последовательно разрушать. Также украинские участники дискуссии подчеркивали необходимость ускорения процесса предоставления Украине военной и ресурсной помощи.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразили уверенность что поддержка Украины со стороны Евросоюза будет продолжена и после выборов в Европарламент. Они и вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина также отметили необходимость скорейшего начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Пенни Притцкер, специальный представитель Правительства США по вопросам восстановления Украины, подробно рассказала и о том, что сделано со стороны США и других западных стран для помощи Украине, и что планируется сделать дальше.

Очень красноречивыми были финальные выступления. Марилуизе Бек, известный немецкий политический деятель, бывший депутат Бундестага от Партии Зеленых, вспомнила о необходимости предоставления Украине дальнобойных ракет "Таурус", заявила о важности формирования коалиции более решительных партнеров Украины, которая бы подталкивала и Германию к более активным действиям в поддержку Украины. А выводом ее эмоциональной речи был призыв: "Дожмите нас"!

И это актуальный рецепт взаимодействия Украины с нашими партнерами. Весь драматический опыт нынешней войны Украины против российского нашествия свидетельствует о том, что даже наших партнеров периодически надо подталкивать к правильным решениям. Но делать это должна не только Украина, но и наши друзья в отдельных странах, в том числе и в Германии.

В конце дискуссии Вольфганг Ишингер призвал немецких участников приехать в Украину, в частности на юбилейную двадцатую конференцию "Ялтинской европейской стратегии". И это еще один актуальный рецепт взаимодействия Украины с нашими партнерами. Продолжение поддержки Украины нашими зарубежными друзьями требует непосредственного ощущения нашей страны, ее боли, имеющихся проблем и, в то же время, решимости продолжать сопротивление российской агрессии.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

