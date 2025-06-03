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Какой будет ответ РФ на атаки по аэродромам?

Александр Кочетков
3 июня 2025, 08:10
95
Сейчас на нас запускают до 500 шахедов в сутки.
Ту-95
Ту-95 / Колаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Понятно, что ответ будет. По крайней мере, российские пропагандисты обязательно напишут о чем-то, что они назовут "страшной местью".

Ядерного удара категорически не ожидаю - ни тактического, ни, тем более, стратегического. Да и ядерный ультиматум - "срочно капитулируйте, или ударим ядеркой", крайне маловероятен. Потому что даже намерение, то есть, приведение ядерных сил в полную боевую готовность, приведет россию к полной изоляции и потере денег за энергоносители. И тогда прощай путинская дембильская мечта о переделе мира на двоих с США.

А еще больше у Кремля боятся, что попробуют, а оно не сработает. Вот тогда недоимперии точно гаплик - быстрый и неотвратимый. Участие в разрыве на куски примут все - от НАТО до Китая и даже Монголии, потому что путинская россия достала всех.

видео дня

Удар "Орешником" возможен, но кто знает когда, куда и что из этого выйдет. Да, в недоимперии есть несколько полуфабрикатов "Орешника", но готового досрочного запуска нет. Потому что если бы был, то давно уже попытались бы по нам ударить.

Остаются ракеты и шахеты, к которым мы почти привыкли.

Из крылатых ракет могут использовать в основном "Калибры", "Искандеры К" и Х 22. Но большинство крылатых ракет наша ПВО-ПРО сбивает довольно надежно. Будут атаковать баллистикой, но больше чем на пару ударов по 50-70 ракет за раз враг вряд ли способен. А такое мы уже переживали.

Сейчас на нас запускают до 500 шахедов в сутки. Вот это может продолжаться неделю и больше. Здесь вопрос только в достаточном количестве соответствующих боеприпасов у нашей ПВО.

Поэтому считаю, что так называемый "ответный удар" будет осуществлен именно по прифронтовым украинским городам - Харькову, Сумах, Запорожью, Херсону, Николаеву, Одессе. По ним будут бить и баллистикой, и шахедами, и КАБами, где достают.

Если бы атаки российских аэродромов не было, то наши прифронтовые города враг все равно бомбил бы массированно, только чуть позже, в рамках своего летнего наступления, к которому он активно готовится. А так его планы успешная диверсия от СБУ в значительной степени поломала.

Надеемся, что дальше будет. Потому что первая часть "Марлезонского балета дронов" ну очень понравилась очень многим. Даже в Белом Доме.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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