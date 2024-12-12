Какова политика Израиля в отношении Сирии прямо сейчас?

Зачем Нетаньяху решил в очередной раз поиграть в Путина с риторикой "бывшая Сирия".

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Сирия и война / Коллаж: Главред, фото: скриншот

После первого крестового похода у крестоносных королевств все было довольно неплохо. У них был один серьезный враг - Зенги, а потом его сын Нур ад-Дин. И была куча нейтралов, которым было не до них.

Среди почти норм настроенных нейтралов был Дамаск, у правителей которого тоже были тяжелые отношения с Нур ад-Дином.

Но на эти расклады организаторам второго крестового похода было наплевать. Поэтому они решили что лучшим решением будет напасть на Дамаск, в результате чего Дамаск стал частью государства Нур ад-Дина.

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Чем был заложен единый антикрестоносный фронт, который до того не то чтобы имел запрос.

Потом еще добавилась активность Рене де Шатийона и других консолидаторов ненависти. И появился сначала Саладин, а потом относительно "либерального" Саладина и его династию сменила династия мамлюков, которую султан Бейбарс привел к успеху. Кстати. Саладин воспетый в Европе герой. На Ближнем Востоке Бейбарс гораздо популярнее, особенно в народной памяти. Потому что он как раз окончательно сбросил "франков" в море.

Это я к чему. Зачем Нетаньяху решил в очередной раз поиграть в Путина с риторикой "бывшая Сирия", атаковать объекты в стране, где только что сбили их врагов - режим аятолл и не оставлять суннитскому большинству (которое не правила Сирией более 50 лет) другого выбора кроме ненависти - пусть историки разбираются через 100 лет.

И для тех, кто читает задницей. Я не ставлю знак равенства между Израилем с крестоносцами - завоевателями. Но абсолютно наплевать что я или вы там делаете и думаете. Местные так его воспринимают. И очередные в чистом виде агрессивные действия этот взгляд только укрепляют. И это действительно печально.

Потому что в том, что это закончится плохо у меня сомнения нет. Потому что нельзя выиграть демографическую гонку, когда соотношение 20 к 1, а земли мало. Не всегда будет везти воевать с прокси и чуваками с автоматами.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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