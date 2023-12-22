Какое оружие оккупантов сдерживает ВСУ на фронте

В большинстве случаев именно погода сводила к минимуму применение КАБ.

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Авиабомба / Коллаж Главред, фото Суспільне, ГСЧС Украины

За 2/3 декабря российской тактической авиацией было применено более 600 корректируемых авиационных бомб ФАБ-250/500/1500 с установленными УМПК, что и делает их корректируемыми.

Стоит отметить снижение применение КАБ в декабре, по сравнению с ноябрём и октябрём. Напомню, что за ноябрь тактической авиацией РОВ было сброшено более 1 200 КАБ, а на 25 ноября был установлен абсолютный рекорд применения данного средства поражения – 120 едю за сутки.

Снижение же интенсивности применения КАБ не связано с тем, что "КАБы заканчиваются!", а с ухудшением погодных условий. В большинстве случаев именно погода сводила к минимуму применение КАБ, например 14 декабря было применено 5 КАБ, а 19 декабря и вовсе 4.

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Тем не менее, КАБ остаётся основным, сдерживающим СОУ средством поражения РОВ и, общий показатель их использования сохраняет данную проблематику, действенного решения которой пока у Украины нет.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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