Какое главное препятствие мира в Украине?

Трехсторонняя встреча Украина – США – Россия – это как бы прорыв по форме, но стояние на месте по смыслу. Ожидаемо, никаких чрезвычайных достижений не произошло. Однако, определенные изменения в позициях сторон все же можно было при желании услышать.

Вроде бы удалось достичь соглашения о формате технического разведения войск, способах контроля и мониторинга прекращения режима огня. Но ключевой вопрос – где же будет проходить линия разграничения – остался без ответа.

Вместе с тем, как заявляли влиятельные мировые СМИ, ситуация может свестись к соглашению, что на Донбассе будет формально создана "свободная экономическая зона", которая предусматривает демилитаризацию региона. Однако эта зона будет контролироваться российской полицией. И, конечно, ни о каком юридическом признании Украиной утраченных территорий речи не идет.

Думаю, к отдельным оккупированным территориям будет применена гибридная форма признания – кто-то признает эти территории как находящиеся под контролем России, кто-то будет настаивать на их исключительно украинском статусе, а кто-то может признать их и российскими. Например, как заявляли в США, "ради мира" могут признать Крым "российским".

Примерно такая гибридная форма признания (хотя сама история и обстоятельства двух войн совершенно разные) существует, например, в отношении Палестинского государства, которое признают одни страны и не признают другие.

На этот гибридный вариант Украина, возможно, готова пойти в случае предоставления Украине железобетонных гарантий безопасности (пока непонятно каких именно) со стороны США, денег на восстановление страны и быстрого пути вступления в ЕС

Со стороны России, в свою очередь, усилился тезис, что главное требование – это вывод ВСУ из Донбасса. Это требование, конечно, возмущает, но оно несколько смещает акценты в путинском бреде о "первопричинах конфликта", который по сути делал невозможным даже теоретическую паузу в войне.

Контрольный акцент здесь – отсутствие прямых претензий Путина на вмешательство во внутреннюю политику послевоенной Украины. Хотя тема "о притеснениях русскоязычных" еще звучит, но прямых возражений со стороны Кремля, что это требование сведется к формальному приведению отношения к национальным меньшинствам в Украине к европейским нормам, нет.

Сказанное выше не следует воспринимать ни как "оптимизм", ни как прогноз. Это просто констатация новых нюансов в риторике.

Главное препятствие миру по-прежнему – позиция Путина, который просто не представляет себе, что будет происходить и с ним, и с Россией в послевоенный период. Самый оптимистичный для него послевоенный сценарий – это отдать себя на милость Трампу, который будет качать российские ресурсы и регулировать реинтеграцию России на мировые рынки по своему усмотрению... Такой себе финал "спецоперации"...

Другой сложный вопрос, но уже для Украины – формат будущих выборов. Точнее, скажем так, степень их соответствия международным стандартам. Об этом сейчас говорить как бы рано, но этот вопрос встанет очень остро, если произойдет чудо и война станет менее интенсивной.

Но на сегодняшний день задачи минимум от таких встреч другие. Для Украины задача минимум – это сохранить поставки американского оружия за европейские деньги, для России – избежать дальнейших санкций. Никто не хочет прогневить невротического лидера США. И поэтому танцы с Трампом выходят на новый уровень.

