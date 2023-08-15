Какие страны заинтересованы в завершении войны

Вопросы безопасности можно решить гарантиями безопасности от наших союзников.

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Война в Украине / коллаж: Главред, фото: 3-я отдельная штурмовая бригада

Мирный план для Украины как проект Глобального Юга.

Возможен ли такой вариант? Давайте рассмотрим гипотетическую версию.

Итак, сейчас, в нашем внутреннем дискурсе присутствуют только два варианта.

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Первый - тотальный разгром РФ.

Военная победа, выход на границы 1991 года, репарации, дезинтеграция России.

Как подвариант - все то же, но без последнего пункта.

В этом подварианте, риск новой войны сохраняется: российское общество охватывает ресентимент, как немецкое в 20-х годах прошлого века.

Что в историческом контексте рождает ресентимент, мы все прекрасно понимаем.

Вопросы безопасности в данном контексте можно решить гарантиями безопасности от наших союзников (на переходном этапе) и затем - членством в НАТО (5 статья, ядерный зонт).

Вероятность этого сценария не анализирую, здесь лишь констатация.

У части общества существует убеждение в возможности "заморозки" конфликта путем подписания соглашения о перемирии или без письменных договоренностей - по факту.

У всех этих вариантов есть одно слабое место - угроза новой войны и нерешенность ключевого тезиса - будет ли Запад готов напрямую воевать за Украину с Россией в будущем.

Но существует и третий вариант, который у нас пока не рассматривался.

Одними из гарантов мира могут стать страны Глобального Юга, которые сейчас активно формируют свою геополитическую субъектность и формируют проактивную международную политику.

В последние годы, глобальный Юг успешно преодолевает дефицит субъектности и избавляется от ментальных травм колониального прошлого, преодолевая также и неоколониальные ловушки.

Страны Глобального Юга заинтересованы в завершении войны, ведь страдают от ее последствий:

рост цен на продовольствие, глобальная инфляция, ограничение поставок из Украины аграрного сырья, высокий уровень неопределенности на мировом рынке топлива вследствие санкций по отношению к российской нефти и газу.

Коалиция стран Глобального Юга в качестве гарантов мира могла бы подписать с РФ соглашение о прекращении военных действий, ведь ни Украина, ни Запад такое соглашение подписывать не станут.

Затем - резолюция Совета Безопасности ООН и введение в зону конфликта миротворческой миссии ООН.

Коалиция Глобального Юга (мир-система Валлерстайна), таким образом, осуществила бы свою геополитическую "инициацию".

Кто мог бы сформировать силы "голубых шлемов) ООН?

С точки зрения, кого больше всего считает РФ - это Китай.

Но "заинтересованный нейтралитет" Китая, делает такой вариант невозможным - он слишком много выдал россиянам геополитических "авансов".

Поэтому, ключевым ядром формирования миротворческих сил ООН могла стать Индия, которая имеет необходимые технические ресурсы.

Также в такие силы могли войти:

Бразилия - как самая большая страна Южной Америки.

Мексика - как самая большая страна испаноязычной Латинской Америки.

ЮАР - как наиболее развитая страна Африки.

Египет - ключевая страна Северной Африки.

Саудовская Аравия - как центральная страна арабского глобального кластера.

Индонезия - как одна из ключевых стран Тихоокеанского региона.

Указанная коалиция Глобального Юга могла бы успешно осуществлять геополитическое давление на РФ с целью контроля мирного процесса.

По сути, для глобального Юга, и особенно для Индии, это могло стать первым коллективным геополитическим проектом 21 века.

Конечно, это лишь гипотетическая версия, один из конструктов мирного процесса.

Но такие варианты стоит проговаривать.

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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