УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Какие страны заинтересованы в завершении войны

Алексей Кущ
15 августа 2023, 19:10
41
Вопросы безопасности можно решить гарантиями безопасности от наших союзников.
Какие страны заинтересованы в завершении войны
Война в Украине / коллаж: Главред, фото: 3-я отдельная штурмовая бригада

Мирный план для Украины как проект Глобального Юга.

Возможен ли такой вариант? Давайте рассмотрим гипотетическую версию.

Итак, сейчас, в нашем внутреннем дискурсе присутствуют только два варианта.

видео дня

Первый - тотальный разгром РФ.

Военная победа, выход на границы 1991 года, репарации, дезинтеграция России.

Как подвариант - все то же, но без последнего пункта.

В этом подварианте, риск новой войны сохраняется: российское общество охватывает ресентимент, как немецкое в 20-х годах прошлого века.

Что в историческом контексте рождает ресентимент, мы все прекрасно понимаем.

Вопросы безопасности в данном контексте можно решить гарантиями безопасности от наших союзников (на переходном этапе) и затем - членством в НАТО (5 статья, ядерный зонт).

Вероятность этого сценария не анализирую, здесь лишь констатация.

У части общества существует убеждение в возможности "заморозки" конфликта путем подписания соглашения о перемирии или без письменных договоренностей - по факту.

У всех этих вариантов есть одно слабое место - угроза новой войны и нерешенность ключевого тезиса - будет ли Запад готов напрямую воевать за Украину с Россией в будущем.

Но существует и третий вариант, который у нас пока не рассматривался.

Одними из гарантов мира могут стать страны Глобального Юга, которые сейчас активно формируют свою геополитическую субъектность и формируют проактивную международную политику.

В последние годы, глобальный Юг успешно преодолевает дефицит субъектности и избавляется от ментальных травм колониального прошлого, преодолевая также и неоколониальные ловушки.

Страны Глобального Юга заинтересованы в завершении войны, ведь страдают от ее последствий:

рост цен на продовольствие, глобальная инфляция, ограничение поставок из Украины аграрного сырья, высокий уровень неопределенности на мировом рынке топлива вследствие санкций по отношению к российской нефти и газу.

Коалиция стран Глобального Юга в качестве гарантов мира могла бы подписать с РФ соглашение о прекращении военных действий, ведь ни Украина, ни Запад такое соглашение подписывать не станут.

Затем - резолюция Совета Безопасности ООН и введение в зону конфликта миротворческой миссии ООН.

Коалиция Глобального Юга (мир-система Валлерстайна), таким образом, осуществила бы свою геополитическую "инициацию".

Кто мог бы сформировать силы "голубых шлемов) ООН?

С точки зрения, кого больше всего считает РФ - это Китай.

Но "заинтересованный нейтралитет" Китая, делает такой вариант невозможным - он слишком много выдал россиянам геополитических "авансов".

Поэтому, ключевым ядром формирования миротворческих сил ООН могла стать Индия, которая имеет необходимые технические ресурсы.

Также в такие силы могли войти:

Бразилия - как самая большая страна Южной Америки.

Мексика - как самая большая страна испаноязычной Латинской Америки.

ЮАР - как наиболее развитая страна Африки.

Египет - ключевая страна Северной Африки.

Саудовская Аравия - как центральная страна арабского глобального кластера.

Индонезия - как одна из ключевых стран Тихоокеанского региона.

Указанная коалиция Глобального Юга могла бы успешно осуществлять геополитическое давление на РФ с целью контроля мирного процесса.

По сути, для глобального Юга, и особенно для Индии, это могло стать первым коллективным геополитическим проектом 21 века.

Конечно, это лишь гипотетическая версия, один из конструктов мирного процесса.

Но такие варианты стоит проговаривать.

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

Источник

война в Украине Алексей Кущ война России и Украины
Реклама

Главное за день

Украина не перехватила ни одну: раскрыта ракета, которую труднее всего сбить ПВО

Украина не перехватила ни одну: раскрыта ракета, которую труднее всего сбить ПВО

18:30 Украина
В Украину ворвется невероятная духота: синоптики предупредили об опасности

В Украину ворвется невероятная духота: синоптики предупредили об опасности

18:09 Синоптик
РФ ударила по шведскому заводу: раскрыты детали ночной атаки по Украине

РФ ударила по шведскому заводу: раскрыты детали ночной атаки по Украине

17:15 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:10

Какие страны заинтересованы в завершении войны

19:00

Без шансов "отмыться": Ани Лорак станет членом жюри шоу талантов в РФ

18:56

Мужчина показал, как открыть консервную банку с помощью ложки: хитрый трюк впечатляетВидео

18:30

Украина не перехватила ни одну: раскрыта ракета, которую труднее всего сбить ПВО

18:09

В Украину ворвется невероятная духота: синоптики предупредили об опасности

К 24 августа РФ готовит ракетный обстрел Киева и захват Купянска – ЖдановК 24 августа РФ готовит ракетный обстрел Киева и захват Купянска – Жданов
18:05

Жена Брюса Уиллиса рассказала, как чувствует себя из-за его болезни: "Мне плохо"Видео

18:04

Владимир купил уникальные дроны для выполнения спецзаданий и привез бойцам на передовую - Виталий Кличко

17:53

FAVBET Casino остается единственным легальным казино Киева - решение КРАИЛ реклама

17:15

РФ ударила по шведскому заводу: раскрыты детали ночной атаки по Украине

Реклама
17:13

Шойгу опозорился очумелым заявлением относительно новых целей "СВО"

17:13

Что нельзя делать 17 августа, чтобы серьезно не заболеть: приметы дня

17:03

Звезда "Сватов" Анна Кошмал рассказала про проблемы со здоровьем

16:58

Не смог посадить самолет: в РФ разбился командир учебной авиабазы ​​окупантов

16:25

Плачевные последствия неизбежны: почему нельзя одалживать соль и спички

16:19

Когда в дереве обнаружили повреждение ствола: как заделать дупло в дереве

16:03

Россияне ударили по Украине ракетами с иностранными микросхемами - ОП

15:49

Favbet Foundation передал ВСУ на южное направление внедорожник Mitsubishi

15:15

Пригожин способен захватить Минск, Путину придется с ним договариваться - ШейтельманЭксклюзив

15:09

У Паши-мерседеса диагностировали инфаркт - адвокат

15:07

Погода в Украине будет адской ко Дню Независимости: когда ждать прохлады и дождей

Реклама
15:03

РФ подорвет Курскую АЭС, Кремль уже планирует эвакуацию людей - ЦНС

14:28

37-летняя актриса Эшли Олсен родила первенца

14:24

В Воздушных силах рассказали, ждать ли ракетного удара от врагов на День независимости

14:06

"От взрывов дом дрожал": очевидцы рассказали об атаке РФ на ДнепрФотоВидео

14:04

Индия позвала на саммит G20 Путина, но не позвала Украину

13:57

Фото онкобольной, но счастливой звезды "Беверли хиллз", попали в сеть

13:41

Резиновые церкви Руси: в РФ сделали надувной полевой храм для оккупантовВидео

13:18

Можно ли при варикозе ходить много: главные враги недуга

12:58

Элиты в РФ сменят Путина и его команду по одной причине – Жданов

12:55

"Феминизм - женский эгоизм": Скрипка рассказал, почему украинки лучше европеек

12:47

Русская цивилизация идет назад: российский актер рассказал о жизни в США

12:30

56-летняя Ольга Cумская показала себя без косметики и фильтров

12:26

Погиб полицейский, получивший ранения в результате обстрела Россией Орехова

12:23

"Стал похож на Залужного": Эктор Хименес-Браво побрил голову наголоВидео

12:16

Бриллианты и ромашки: Богдан в алом платье впечатлила фотосессией на миллион

11:54

Удар по военной базе под Мариуполем: 50 оккупантов привезли в больницу, 13 умерли

11:51

Хочет выслужиться перед Путиным: Кадыров отправил боевиков на фронт в Украину - разведка

11:37

Пенсионный фонд даст доплаты ко Дню независимости: сколько и кто имеет право

11:10

Зачем Россия устроила массовый обстрел Украины?мнение

11:06

Ракетный удар по Львову: 15 раненых, среди них 10-летний ребёнокФото

Реклама
10:48

"Усик - Дюбуа": букмекеры назвали фаворита боя за звание чемпиона мира

10:46

"Ракеты резко меняли курс": в Воздушных силах сообщили особенности ночной атаки РФ

10:32

Любой сорт помидоров будет сладким: как подкормить томаты солью

10:17

Гороскоп на завтра 16 августа 2023: Ракам - растраты, Львам потреплют нервы

10:00

Бабкин получил на орехи за русскоязычные хиты: супруга встала на его защиту

10:00

Как на украинском можно назвать аиста: Авраменко озвучил аж 5 синонимовВидео

09:58

РФ изменила тактику ударов и за раз выстреливает по 30 ракет, а не 80-100 – Жданов

09:37

Отчет о "геноциде" в Карабахе написал прокремлевский экс-прокурор гаагского трибунала

09:07

Пока Путин правит РФ, трибунал вряд ли возможен - Госдеп США

09:02

В ГУР рассказали, вернутся ли в Украину "вагнеровцы" воевать против ВСУ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять