УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Какие результаты выборов в Польше и отношения с Украиной

Сергей Таран
17 октября 2023, 08:03
Выборы в Польше - это вообще выборы, где Украина никогда не проигрывает.
Украина и Польша
Польша выборы / коллаж Главред, фото pixabay

В Польше - вероятная смена правительства. По подсчетам экзитполов в результате парламентских выборов шанс сформировать правительство имеет коалиция "Гражданская коалиция", "Третий путь и "Левица". Политики этих партий уже успешно формировали коалиции в прошлом, поэтому такой формат коалиции ни для кого не будет сюрпризом.

Если результаты подтвердятся, то Польшу еще предстоит долгий процесс формирования коалиции. Согласно Конституции, сначала шанс сформировать правительство должно получить "Право и справедливость" - партия-победитель, - кроме того, результаты выборов еще должен утвердить суд, и уже потом - прогнозируемая коалиция сформирует Кабмин.

Новая-старая Польша Туска будет Польшей, ориентированной на Брюссель, экономику и активную региональную политику, в то время как Польша Качиньского – это политика, направленная на защиту идентичности, церкви, определенной региональной изоляции и национальной безопасности.

видео дня

Но для Украины и та, и та Польша – стратегически дружественная. Единственная партия, которая негативно настроена к Украине - "Конфедерация" - набрала меньше прогнозируемого.

Выборы в Польше - это вообще выборы, где Украина никогда не проигрывает. Геополитические интересы и очень острая историческая память поляков, которые хорошо помнят как их государство систематически делили между собой соседи - с обязательным участием России - побуждает польское общество формировать власть, которая будет поддерживать Украину – по факту, геополитический буфер для Польши.

Все эти ссоры "о зерне" или тому подобное – то лишь мелочи, которые быстро забудутся. А останутся лишь интересы. Которые на сегодня в Польше и Украине близки как никогда.

Кто такой Сергей Таран

Таран Сергей Викторович (12 декабря 1969, Киев) — украинский политолог, сын политика Виктора Тарана (Терена) и брат политолога Виктора Тарана, член политической партии "Европейская солидарность". Депутат Киевского городского совета.
Окончил с красным дипломом Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "журналистика" (1993 г.), а также с отличием — магистратуру Амстердамского университета по специальности "общественные науки" (1998 г.).
С 1993 по 1996 гг. работал в украинских изданиях "Молодь України", "Розбудова державі", аналитическом еженедельнике УНИАН.
Соучредитель Института массовой информации (1995 г.), — экспертной организации, которая занимается защитой свободы слова в Украине, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Сергей Таран Польша
Реклама

Главное за день

Байден отправится с визитом в Израиль: названы сроки

Байден отправится с визитом в Израиль: названы сроки

06:57 Мир
В Одессе прозвучала серия взрывов: первые подробности

В Одессе прозвучала серия взрывов: первые подробности

06:35 Украина
"России это выгодно": эксперт объяснил, почему Путин радуется войне в Израиле

"России это выгодно": эксперт объяснил, почему Путин радуется войне в Израиле

02:45 Мир
Все главные новости

Последние новости

08:03

Какие результаты выборов в Польше и отношения с Украиной

07:56

Родители девушки умоляют вернуть ее домой: ХАМАС впервые обнародовал видео с заложницейВидео

06:57

Байден отправится с визитом в Израиль: названы сроки

06:55

Лишь немногие увидят скрытую крысу в поле за 17 секунд: необычайная загадка

06:35

В Одессе прозвучала серия взрывов: первые подробности

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

06:35

Как называется на украинском торт "Монастырская изба": Авраменко ошарашил ответом

06:10

Потери России в октябре и будут ли рекорды?мнение

05:30

Как приготовить куриные окорочка с корочкой: этот способ сведет всех с умаВидео

05:00

Как отмыть сковороду от застарелого жира: простой и универсальный способ

Реклама
04:40

РФ копит ракеты: когда оккупанты планирують массированно бить по Украине

04:20

67-летняя звезда "Секса в большом городе" снялась в нижнем белье от Кардашьян

03:40

Эксперт пояснил, будет ли Китай вмешиваться в войну в Израиле

03:15

Вы всю жизнь хранили яйца не там: повар рассказала о секрете их приготовления

02:45

"России это выгодно": эксперт объяснил, почему Путин радуется войне в ИзраилеВидео

02:02

Так во всем мире: почему пожарные машины красные

01:32

"Проблема на 50 лет": эксперт назвал сценарии развития событий на Ближнем ВостокеВидео

00:47

Звезда "Скаженого весілля" рассказал, как над ним издевался покойный Ступка

00:30

"Это благословение": мужчина неожиданно отреагировал на гибель девочки.

16 октября, понедельник
23:20

Бывший возлюбленный Мишиной признался, почему не переходит на украинский язык

23:06

Налетели сразу 5 истребителей: россияне атаковали Херсонщину

Реклама
23:01

Пожертовал деньги на ВСУ: на Ровенщине суд освободил мужчину, ударившего полицейского

22:40

Оба фрегата Черноморского флота ушли из Новороссийска - СМИ

22:06

Олег Скрипка рассказал, будет ли воевать в рядах ВСУ

22:04

Врежет почти 6-бальный шторм: в Украину ворвалась мощная магнитная буря

21:56

Пентагон отобрал 2 тысячи бойцов для отправки в Израиль - WST

21:37

Три самолета Су-25 и сотни солдат: генерал ВСУ рассказал о новых потерях врага на Юге

21:23

РФ пытается "взять" два села: в ВСУ рассказали о тяжелых боях под Бахмутом

20:34

Лесная идиллия: Потап показал романтический отдых с NK на природе

20:30

Оккупантов разрывало в клочья вместе с техникой: ВСУ остановили новый штурм РФВидео

20:05

55% немцев поддерживают план Шольца не давать ВСУ ракеты Taurus - опрос

19:53

В истории с производством FPV-дронов на хлебных заводах РФ появился нюанс

19:43

РФ боится морских дронов, как огня: враг строит барьер возле Керченского моста

19:27

Сколько можно курить без вреда для здоровья: ответ изумит даже матерых курильщиков

19:22

Ударит +2 и накроют дожди: на Украину налетело похолодание

19:12

Под угрозой крупный город: РФ хочет захватить новые территории – генерал ВСУ

19:10

Результаты наступления ВСУ: Украину ждет три сценариямнение

19:04

Арканы Таро: как узнать их значение и расчитать свою судьбу за 2 минуты

18:38

Только гений найдет ножницы на картинке за 10 секунд: сложная оптическая иллюзия

18:37

С ракеткой, как у папы: Свитолина показала крошку-дочь в ее первый День рождения

18:35

Скандал в сети: Данилов намекнул на связи Арестовича с ФСБ, тот "вспыхнул"

Реклама
18:26

Колонны техники в огне: враг изменил тактику и идет на прорыв - офицер ВСУ

18:03

Чуть не истек кровью: из Мариуполя чудом выехал военный, на которого охотились россияне

17:52

Эксперт спрогнозировал сроки войны в ИзраилеВидео

17:50

Не переедай, чтобы потом не пожалеть: врач рассказала, сколько чипсов можно есть в день

17:49

Оккупанты яростно штурмуют Авдеевку: в ГУР назвали главную цель РФ

17:39

"Россия убивает эту организацию": Кулеба призвал выгнать агрессора из ОБСЕ

17:30

Украина показала силу на поле боя: в США заявили, что не дадут Киеву проиграть

17:29

Берите, иначе пожалеете: зачем продавцы спрашивают нужен ли чек

17:28

Не Дантес и не Кацурин: Дорофеева призналась, кого видела в соблазнительном сне

16:53

Ряд областей под прицелом: РФ готовится массированно бить по Украине – эксперт

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять