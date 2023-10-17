Какие результаты выборов в Польше и отношения с Украиной

Выборы в Польше - это вообще выборы, где Украина никогда не проигрывает.

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Польша выборы / коллаж Главред, фото pixabay

В Польше - вероятная смена правительства. По подсчетам экзитполов в результате парламентских выборов шанс сформировать правительство имеет коалиция "Гражданская коалиция", "Третий путь и "Левица". Политики этих партий уже успешно формировали коалиции в прошлом, поэтому такой формат коалиции ни для кого не будет сюрпризом.

Если результаты подтвердятся, то Польшу еще предстоит долгий процесс формирования коалиции. Согласно Конституции, сначала шанс сформировать правительство должно получить "Право и справедливость" - партия-победитель, - кроме того, результаты выборов еще должен утвердить суд, и уже потом - прогнозируемая коалиция сформирует Кабмин.

Новая-старая Польша Туска будет Польшей, ориентированной на Брюссель, экономику и активную региональную политику, в то время как Польша Качиньского – это политика, направленная на защиту идентичности, церкви, определенной региональной изоляции и национальной безопасности.

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Но для Украины и та, и та Польша – стратегически дружественная. Единственная партия, которая негативно настроена к Украине - "Конфедерация" - набрала меньше прогнозируемого.

Выборы в Польше - это вообще выборы, где Украина никогда не проигрывает. Геополитические интересы и очень острая историческая память поляков, которые хорошо помнят как их государство систематически делили между собой соседи - с обязательным участием России - побуждает польское общество формировать власть, которая будет поддерживать Украину – по факту, геополитический буфер для Польши.

Все эти ссоры "о зерне" или тому подобное – то лишь мелочи, которые быстро забудутся. А останутся лишь интересы. Которые на сегодня в Польше и Украине близки как никогда.

Кто такой Сергей Таран Таран Сергей Викторович (12 декабря 1969, Киев) — украинский политолог, сын политика Виктора Тарана (Терена) и брат политолога Виктора Тарана, член политической партии "Европейская солидарность". Депутат Киевского городского совета.

Окончил с красным дипломом Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "журналистика" (1993 г.), а также с отличием — магистратуру Амстердамского университета по специальности "общественные науки" (1998 г.).

С 1993 по 1996 гг. работал в украинских изданиях "Молодь України", "Розбудова державі", аналитическом еженедельнике УНИАН.

Соучредитель Института массовой информации (1995 г.), — экспертной организации, которая занимается защитой свободы слова в Украине, пишет Википедия.

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