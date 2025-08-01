Какие последствия сокращения срока ультиматума Трампа?

В любом случае автоматически возникнет определенность. И для Трампа откроется путь сами знаете к чему.

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Дональд Трамп / скриншот

Когда Д. Трамп давал Путину 50 дней, он надеялся, что недоимперия либо начнет действительно стремительное и масштабное наступление на ВСУ по всему фронту, и Украине придется капитулировать. Либо с российским наступлением не сложится и, в конце концов, начнутся конструктивные переговоры, под которыми Трамп понимает прекращение боевых действий по линии соприкосновения.

То есть, в любом случае автоматически возникнет определенность. И для Трампа откроется путь сами знаете к чему.

Но ведь нет. В ответ на ультиматум "50 дней до экономического гаплика" США получили очередное тупое заявление, что россия намерена продолжать "справедливую СВО ради защиты собственных интересов". Конечно, Трампа это разозлило, и он сократил срок до 10 дней, ожидая какую-то вменяемую реакцию от недоимперии.

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И снова нет! Насколько известно, недоимперия предложила только обоюдное прекращение ударов по критической инфраструктуре и военным производствам, которые находятся в густонаселенных районах. То есть, мы прекращаем кошмарить их топливную и транспортную инфраструктуру, которая работает на войну, а они прекращают бить по заводу Артема в Киеве. Возможно прекращают.

Трамп на эту глупость не отреагировал, и вряд ли отреагирует. Возникает вопрос: что дальше?

Очень надеюсь, что Трамп таки введет свои "адские санкции против стран, которые закупают российские энергоносители. Хотя вероятность этого где-то 60%, не более. Но даже эти санкции не сработают, если не прекратить деятельность теневого танкерного флота России. Для этого нужны решительные действия флотов стран Балтии, которые будут не пропускать танкеры в Россию. Все это при обязательном условии прикрытия флотом США.

А вот здесь мое воображение о решительности Трампа доходит до предела. Потому что чтобы разблокировать "теневой флот", россия привлечет свои самолеты, они гарантированно начнут делать провоцирующие маневры, и их придется сбивать. Бизнесмен Трамп может быть предельно жестким в финансовых переговорах или бомбить фактически беззащитный Иран. А насчет демонстрации силы ядерной недоимперии - не уверен.

То есть, фактически ничего не меняется: Украина должна держаться, фронт не должен быть прорванным, а на некоторых участках до зимы нужно даже украинское контрнаступление, и только это откроет путь к относительно конструктивным переговорам.

И еще один прогноз: Украине, в первую очередь, Киеву, надо готовиться к очень массированному воздушному удару врага, 100 ракет и 500 беспилотников почти одновременно не должны удивлять и захватывать врасплох. Потому что это стандартный для кремлевского фюрерка способ выместить на мирных людях свою неуемную ярость и отчаяние, что не складывается так, как ему хочется.

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О персоне: Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

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