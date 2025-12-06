Укр
Какие гарантии безопасности нужны Украине

Иван Яковина
6 декабря 2025, 19:10
67
Нужно объяснять европейцам при каждой встрече, что только так они с гарантией спасут и себя, и Украину.
Какие гарантии безопасности нужны Украине
Мирные переговоры

В очередной раз хочу написать, что единственной реалистичной гарантией безопасности Украины могут быть только два десятка ядерных ракет, способных долететь до Москвы.

Все остальное - либо очень дорого, либо очень долго, либо слишком рискованно для Запада, либо ничего не гарантирует.

Передача Украине ядерного оружия железно гарантирует невозобновление российской агрессии без существенных материальных вложений со стороны Запада.

видео дня

Я думаю, к этому на каком-то этапе все равно придут, так как альтернатива – российское вторжение в саму Европу.

Если Украине навяжут невыгодный мир или если она (не дай бог) проиграет войну, то Европа гарантировано станет следующей жертвой агрессии.

Нужно объяснять европейцам при каждой встрече, что только так они с гарантией спасут и себя, и Украину.

И следует им напомнить: Путин не испугался разместить ЯО в Беларуси, хотя там абсолютно ужасный режим. Размещение боеголовок где-то в Карпатах станет совершенно адекватным ответом на российские действия.

О персоне: Иван Яковина

Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах.

Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист.

С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину.

Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

