Какая возникла огромная ошибка в Украине

Резкая электоральная сегментация на поле "экс-Зе" привела к появлению большого антирейтинга.

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Арестович / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Подумалось, что огромная ошибка разного толка аналитиков, политологов, экспертов - преувеличивать тактический момент какого-то политического события или персоны в нем.

Проходит какое-то время и прошлые знаки и смыслы исчезают, остается "голая история" и "сухой остаток".

Для примера, Арестович. В начале года уверенно шагает к построению привлекательного персонального бренда через военную экспертность, жизненную психологию, продвижение имиджа в женской аудитории.

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Многие говорят о значительных возможностях Арестовича для политического старта, наличии электоральной ниши (русскоязычные патриоты Украины). Уровень доверия составляет 62%. Начали присматриваться люди с ресурсом.

А потом летом "включается" политический трэш на разделение: языковые батлы, критика Запада, допустимость территориального компромисса с Россией, выпады против Зеленского и тому подобное. И понеслась бешеная минусовка.

Можно допустить, что Арестович (или Офис президента, который продолжал стоять за ним) решил кристаллизовать и сцементировать аудиторию таким образом, потому что осенью началась политическая лихорадка и предвыборная суета. Многие фальстартанули.

Однако эта резкая электоральная сегментация на поле "экс-Зе" привела к появлению большого антирейтинга. В декабре уровень доверия достигал лишь 11%, а уровень недоверия - 78% (больше чем у Тимошенко и Бойко даже). И это всего за пару месяцев.

Сложно сказать что это было? Возможно расчет на то, что в будущем в условиях усталости от войны и страха от мобилизации к сокращенному и "порезанному" ядру Арестовича будут ютиться новые группы сторонников, а ведь для этого нужна системная полевая работа и яркая лидерская позиция, которую блогингом вряд ли удастся сфокусировать или сбить в эффективную рабочую конструкцию на уровне всей страны.

Конечно, если не поможет Офис президента, втянув Арестовича в какой-то искусственный политический конфликт национального уровня.

Пока это все кажется на обычную политическую авантюру на всякий случай с целью промежуточного рефлексивного управления определенной частью электората, осиротевшего после запрета ОПЗЖ или отпавшего от Зеленского. Открытым остается вопрос есть ли такие, кто готов вложиться в Арестовича деньгами.

Кто такой Олег Постернак Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) — политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на должность глава городов, кандидатов в депутаты областных и районных советов.

Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.

Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

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