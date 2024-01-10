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Какая ситуация по линии фронта после Нового года

Александр Коваленко
10 января 2024, 19:10
Фронт в зоне БД в Украине крайне неоднородный, от коллапсирующей Авдеевки, где для Москвы факт достижения результата доминирует.
Какая ситуация по линии фронта после Нового года
Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 17 окрема танкова бригада

Несмотря на новогодние праздники российские оккупационные войска (РОВ) по линии боестолкновений (ЛБС) не уменьшили системность штурмовых действий, и высокий уровень давления сохранился по ряду участков. Напряженной ситуации на ЛБС добавила масла в огонь статья от британского издания The Telegraph, в которой сообщалось о подготовке на 15 января российской стороной некоего наступления на Харьков.

Если говорить об угрозах для Харькова, то на сегодня они минимальные. Это обусловлено тем, что после того как РОВ были изгнаны с северного сектора, вдоль границы с Россией был сразу же начат процесс формирования Силами обороны Украины (СОУ) линий обороны, с несколькими рубежами.

В свою очередь, с российской стороны в белгородской области сконцентрирована группа войск "Белгород". ГВ "Белгород" численно составляет 11,5 тысяч личного состава, имеющих на вооружении: 80 танков, 150 ББМ, более 300 единиц ствольной артиллерии и около 30 РСЗО. Мягко говоря, для прорыва линий обороны в Харьковской области и оккупации второго по численности города миллионника в Украине – Харькова, это ничтожный потенциал. В районе маленькой Авдеевки РОВ сейчас сконцентрировали группу войск в 45 тысяч л.с. и третий месяц не могут добиться результата, а сколько нужно для миллионника Харькова?

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В свою очередь, это не означает, что россияне не пытаются наступать и продавливать оборону СОУ по другим направлениям. И для оценки ситуации следует разделить всю зону боевых действий (БД) на четыре основных плацдарма – Херсонский, Запорожский, Донецкий и Луганский. Обзор каждого из них начну с наиболее активного и, таковым является - Донецкий плацдарм.

Донецкий плацдарм.

Здесь оперирует группа войск "Юг", которая является наиболее многочисленной, более 165 тыс л.с. и наиболее боеспособной из всех. Кроме того, ей оказывают поддержку посредством усиления подразделениями ГВ "Центр", зона ответственности, которой Луганская область, а так же, за юго-западный сектор отвечает в Донецкой области ГВ "Восток".

ГВ "Юг" концентрирует свой основной наступательный ресурс на Авдеевке и в районе Бахмута. У Авдеевки они сконцентрировали 45 тысяч л.с., а в районе Бахмута около 80 тыс. При этом, авдеевская локация усилена подразделениями ГВ "Центр", а именно, 15-й, 21-й, 30-й ОМСБр 2-й ОВА, а так же 55-й и 74-й ОМСБр 41-й ОВА.

В целом же, картина боевых действий у городка сейчас следующая:

  • На север от Авдеевки задействованы подразделения 114-й и 132-й ОМСБр 1 АК и 15-й ОМСБр 2 ОВА;
  • Северо-восточнее 114-й ОМСБр 1 АК;
  • Южный сектор - 1-й ОМСБр 1 АК, 55-я и 74-я ОМСБР 41 ОВА;
  • В Авдеевской промзоне оперирует так называемая ДРШБр "Ветераны" и мобики 1-й ОМСБр 1 АК;

Наступление в районе Авдеевки у РОВ началось пафосно и многообещающе, как заявляли российские военкоры, 10 октября 2023 года, но по состоянию на первую неделю января 2024 они так и не смогли достигнуть всех поставленных тогда целей.

По состоянию на начало 2024 года по всей зоне БД самой активной и критически опасной зоной остаётся Авдеевка. Внимание российского военно-политического руководства к этой локации может говорить об усилении давления с целью захвата городка до выборов президента РФ любой ценой.

На этом фоне Лимано-Купянская ось больше напоминает имитацию наступления, чем таковое. Хотя угроза для самого Купянска вполне реальна, но только в том случае, если будет взломан укрепрайон в локации Синьковки, что продолжает для россиян оставаться непосильно задачей.

Запорожская область поступательно преобразовалась в классическую зону позиционной войны, в то время как левобережная Херсонская область создаёт российскому командованию проблемы, решение которых не было найдено в 2023 и вряд ли найдётся в 2024.

Таким образом, фронт в зоне БД в Украине крайне неоднородный, от коллапсирующей Авдеевки, где для Москвы факт достижения результата доминирует над адекватным восприятием потерь, стагнирующей Запорожской областью, сковывающей серьёзный потенциал русских, до весьма перспективной уже для СОУ левобережки, развитие событий на просторах которой может быть совершенно непредсказуемым для плацдарма в целом.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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война в Украине Александр Коваленко
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