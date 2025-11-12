Какая самая большая мечта россиян и Путина

Важно понимать, что россия претендует на всю территорию Украины и не забывать об этом.

Самая большая мечта россиян - сломать тыл и проломить фронт, принудив Украину к капитуляции. Именно поэтому путин и бросает сейчас все, что имеет, а также начинает скрытую мобилизацию под разными соусами - резервисты, контракты призывников.

патрушев, костюков, кириенко и Герасимов постоянно убеждают его, что останавливаться не надо и стоит манипулировать темой мира.

Сейчас сложный момент, во время которого нам важно собраться, реально оценивать угрозы и выстоять. Очень много хороших и профессиональных людей делают все, чтобы мы выстояли и сорвали очередную попытку врага достичь его целей. Будет сложно, будет трудно, но нет другого пути, кроме борьбы, потому что это экзистенциальная война.

Важно понимать, что россия претендует на всю территорию Украины и не забывать об этом. Они не останавливаются, не реагируют на предложения даже США.

В таком случае остановить россиян возможно, если нанести поражение на фронте, в тылу, сделав цену войны крайне высокой, а также обеспечить позицию Китая по прекращению боевых действий. Иначе рф хочет продолжать войну.

Простые решения могут казаться эффективными людям, которые устали. Но разговоры о скором мире с начала года, которые звучали с Запада, и были же для многих таким простым решением, и оказалось, что все крайне непросто, когда одна сторона - россия - постоянно хочет продолжать войну и отказывается от прекращения огня.

Из хорошего - большинство россиян уже хотят "остановки сво". Об этом говорит социология внутри рф. Но для того, чтобы режим Путина на это ориентировался, важно остановить фронт и разбить процент имперцев, которые постоянно хотят воевать.

