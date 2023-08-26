Какая новая цель Путина в войне с Украиной

Алгоритм войны вполне совпадает со стратегическими планами военного преступника Путина.

https://opinions.glavred.info/kakaya-novaya-cel-putina-v-voyne-s-ukrainoy-10495759.html Ссылка скопирована

Владимир Путин / коллаж Главред, фото скриншот

Заявления США и НАТО о том, что только пересечение рашей границ стран-членов НАТО заставит Альянс включить V статью Устава НАТО, и гарантируя коллективную безопасность странам-членам Альянса... еще до начала масштабного вторжения раши в Украину такие заявления Вашингтона и Брюсселя реально задействовали принципы расовой дискриминации по политическим признакам. Жизнь народов, проживающих на территории стран-членов НАТО оказалась надежно защищенным Альянсом. Все народы проживающие рядом, но за пределами границ НАТО ... оказались обреченными умирать. Разве это не дискриминация?! А куда же делись у цивилизованного Запода все демократические ценности, международное право и гуманность?!

К сожалению, в современных политических условиях очень важен разговор о фундаментальных устоях будущего человечества ... имеет все признаки демагогии! Как международное сообщество упало до самого дна существования гуманизма?! Это очень трудно осознать, постичь - здравым смыслом!

Партия Путина в Белом доме, во главе с Бьорсом/Салливаном, сделала и делает все возможное и невозможное... чтобы война в Украине имела затяжной характер на истощение. Такой алгоритм войны вполне совпадает со стратегическими планами военного преступника Путина. Его цель - это длительный Геноцид народа Украины и создание на территории нашего государства, не пригодной для жизни пустыни. Таким образом, стратегическая цель Кремлевского деспота в этой войне будет достигнута: Украина и украинский народ исчезнет с геополитической карты!

видео дня

Вашингтонские русофилы в высоких властных кабинетах администрации президента Байдена, на протяжении 18 месяцев войны всячески способствуют Путину в достижении его стратегической цели в Украине. Партию Путина в Вашингтоне возглавляют директор ЦРУ Уильям Бьернс и советник президента.

Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. В свое время Бьернс был самым любимым послом Путина от США в Москве. Бьернс до сих пор водит крепкую дружбу с генералом ГРУ Трениным, и другими непростыми рабсиянцами. Это тот самый Тренин, который совсем недавно писал ядерные статьи-пугалки вместе с уродом Карагановым. Неплохих друзей в мацкве себе нашел Бьорнс)

У действующего директора ЦРУ Бьорнса русофилия имеет очень глубокие раскормленные корни и подоплеку. Только современный вкус у этих корней действующего директора ЦРУ откровенно противоречит национальным интересам США и очень воняет, что слышно не только в Вашингтоне, но и в столицах Европы!

Стратегия подковерной перманентной помощи кремлю у вашингтонской партии путинфирштейниров на протяжении 18 месяцев войны достаточно проста и надежна. Их главная задача обеспечить:

1. перманентную задержку и опоздание с поставкой ВСУ оружия от США и коллективного Рамштайна. Обеспечить задержку именно того вооружения, которое позарез нужно в определенное время на фронте, и которое заказывает партнерам по антипутинской коалиции Главком ВСУ Валерий Залужный.

2. вашингтонские путинофилы обеспечили политику Белого дома Байдена, которая запрещает ВСУ обстреливать территорию раши. Белый дом этот принцип озвучивает так: "Война в Украине не должна выйти за пределы и границы Украины". То есть, Вашингтон позволяет совершать массовые убийства людей и разрушение инфраструктуры только на территории Украины.

Таким образом, главный партнер Украины в этой войне - США, проводя при президенте Байдене (параллельно официальной) подковерную политику двойных стандартов... умудрился принять опосредованное, но активное участие в организации на нашей территории кремлевским военным преступником Путиным геноцида народа Украины. Официальный тезис политически-военной доктрины США о войне в Украине: "Война не должна выйти за пределы Украины; ВСУ нельзя обстреливать территорию раши (агрессора)...". Это в переводе с политически-дипломатического сленга - на обычный язык конкретных действий... означает выдачу кремлю своеобразной лицензии на массовые убийства украинцев исключительно на территории Украины.

Это существенная помощь раши со стороны США в организации сафари. Вроде лицензии на убийство львов, или слонов. Только сафари публично объявлено на украинцев!

Когда человек, или народ в борьбе добра со злом становятся на сторону добра... они всегда должны помнить, что добро от своих сторонников никогда не будет терпеть двойных стандартов и лицемерия. Кажется благодаря некоторым топ-чиновникам администрации президента Байдена США вляпались по уши в очень грязную историю. Дело только в коротком времени. Ибо такие исторические события всплывают на поверхность не сразу. Должно истечь незначительное время. Только всплывают они на поверхность уже мертвыми и почти никому ненужными. Некоторым ненужной оказывается даже память о погибших в этой проклятой войне. Ибо она очень плотно связана с грязью политических и государственных деятелей, который история превращает в страницы позора государств и народов.

На конец августа мастерство ВСУ - под командованием Главкома Залужного - позволило достичь на фронте значительных результатов.

Военные эксперты, - США, Великобритании и стран ЕС - мягко говоря удивлены. Никто в конце августа уже не ожидал таких наступательных успехов от ВСУ. Наших ВСУ, которые крайне ограничены в наступательных действиях отсутствием истребителей F-16 и ракет малой и средней дальности вроде ATACMS.

Бьернс и Салливан, им должен отдать должное Путин, сделали все возможное и невозможное, чтобы эти истребители и ракеты ВСУ во время контрнаступления не имело. Чтобы контрнаступление захлебнулось и было ВСУ проваленным.

Поэтому сейчас Бьернс и Салливан разочарованы и удивлены успехами ВСУ на фронте не меньше, чем их подковерный кремлевский приспешник.

Кто такой Юрий Радухин Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института Национальных Интересов.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.