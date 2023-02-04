Какая настоящая цель российской "СВО"

Пока идёт война, Путин сохраняет власть. Только в этом её цель и смысл.

Владимир Путин / Скриншот YouTube

Путин в Волгограде назвал новую цель войны: "Наша главная задача – обеспечить сохранение России" А за несколько лет до этого Володин сказал: "Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России". Таким образом теперешняя цель обозначена совершенно ясно: "Цель войны - сохранение Путина".

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

Изначально у вторжения была другая цель - захват и присоединение Украины. Теперь понятно, что она недостижима. Выиграть войну Путин не способен. Но и проиграть её позволить себе не может. Слишком большая ставка была сделана на войну. Проиграть её для него - значит потерять власть.

Приходится продолжать бессмысленную бойню. Остановиться на этом сумасшедшем мопеде нельзя, сразу упадёшь. Пока идёт война, Путин сохраняет власть. Только в этом её цель и смысл.

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