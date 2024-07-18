УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Какая мечта для украинского государства?

Алексей Копытько
18 июля 2024, 08:10
79
Нет другого пути к разговору на языке ценностей, кроме наращивания внутренней силы и превращения её в островки.
Брюссель, Украина, Россия, тюрьма
Война в Украине / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В ленте одним за одним выскакивают посты уважаемых людей по поводу баланса ценностей и интересов в контексте современных угроз. И как с этим жить. Тема на самом деле очень серьёзная. Для начала примеры, как живут другие, высокодуховные глубокоценностные цивилизованные люди.

1.17 июля 2014 года (ровно 10 лет назад) российский экипаж российского "Бука" сбил гражданский самолёт МН17. Все информированные лица (в т.ч. – голландское правительство) ни на секунду не сомневалось, кто виновник. Судебный процесс и его половинчатый результат все помнят.

Одновременно с этим:

видео дня
  • Почти 10 лет в Нидерландах удерживали коллекцию украинских музейных экспонатов из Крыма. Причины были условно формальные, но от всей этой истории сквозило нежеланием голландцев ссориться с Москвой. Тем более, что в Амстердаме прекрасно работал филиал Эрмитажа. А в феврале (!) 2022 года Эрмитаж ещё планировал общеевропейский проект, посвященный Петру І. Проект должен был закончиться пафосным мероприятием в Амстердаме.
  • 5 дней назад (спустя 9 лет!) суд оштрафовал голландскую компанию, которая в 2015-2016 гг., т.е. – после МН17, помогала россиянам строить мост в оккупированный Крым. Не так давно легонько поругали немцев, поставлявших турбины в Крым. Т.е., это подход такой.

Нидерланды - импортёр №1 из России в ЕС по итогам 2023 года, используются как юрисдикция для регистрации компании и т.д. И это те же Нидерланды, которые оказывают нам реально большую помощь…

Нагляднейший пример, что принцип "ЭТО ДРУГОЕ" является абсолютно легитимным. И не надо стесняться его включать, когда есть необходимость.

2.В 2021-2022 году случился яркий скандал между Австралией и Францией по поводу контракта на строительство подводных лодок. Австралийцы сначала заказали французских лодок на $63 млрд, а потом "их передумали".

В итоге лодки будут американо-британскими. Также США и Британия будут посылать в Австралию свои лодки для патрулирования и защиты (подразумевается – от Китая). Австралия договорилась о выплате Франции компенсации в размере 555 млн евро, но осадок остался.

Имеем иллюстрацию принципа "концепция поменялась". Т.е., менять концепцию по ходу – вообще не стыдно. Главное – иметь ресурс это сделать.

3. Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Мой самый любимый принцип и пример в эту тему.

Закон об иностранных агентах.

В США инсталлировано жесточайшее законодательство, призванное исключить нежелательное влияние внешних игроков на принимающих решения лиц и политику в целом. Более того, активно прививается мысль, что даже думать в этом направлении – травматично.

Недавно был пример с изданием "Тексты", которые сделали правильный и абсолютно невинный материал о, мягко говоря, спорном поведении ряда американских фигурантов. Что спровоцировало лавину давления в ответ.

Попробуйте организовать в ФБ/Гугле кампанию критики какого-то американского политика извне. Или даже изнутри США, но в интересах кого-то внешнего (по поводу какого-то внешнего вопроса). Моментально прочувствуете всю гамму противоречивых чувств.

То, что делают США – бесконечно мудро. Так и надо. Это и есть национальный суверенитет в концентрированном виде.

Мечта для украинского государства - делать не то, что советуют США или другие уважаемые партнёры, а то, что они сами делают в аналогичных ситуациях. Без оглядки на чьё-либо бормотание. Верю, это время наступит.

Практика показывает, что ценности очень важны. Они работают. Но лишь в той степени, в которой ты можешь их обеспечить.

Не стыдно быть двуличным, изворотливым, гибким в плане обещаний, если ты можешь выдержать давление или дать отпор. Тогда можно. Тогда есть мотивация выстраивать предсказуемые доверительные отношения. Необеспеченные ценности превращаются в посмешище.

Нет другого пути к разговору на языке ценностей, кроме наращивания внутренней силы и превращения её в островки суверенитета, объединения островков в какую-то опору. Тогда будут принимать всерьёз.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Алексей Копытько
Реклама

Главное за день

Взрывы гремели в пяти областях: РФ ударила по Украине ракетами и беспилотниками

Взрывы гремели в пяти областях: РФ ударила по Украине ракетами и беспилотниками

09:44 Украина
Россия погрязла на Востоке и на Харьковщине, у нее нет ресурса для наступления на севере - Жмайло

Россия погрязла на Востоке и на Харьковщине, у нее нет ресурса для наступления на севере - Жмайло

09:00 Интервью
Буданов заявил о новом наступлении РФ на севере: в ГУР раскрыли детали

Буданов заявил о новом наступлении РФ на севере: в ГУР раскрыли детали

08:18 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Конец траура: Диана Гурцкая засветилась без очкови в белом платье 6686

Конец траура: Диана Гурцкая засветилась без очкови в белом платье

Долой косу: Юлия Тимошенко показалась в дорогущем платье и с новой прической 5489

Долой косу: Юлия Тимошенко показалась в дорогущем платье и с новой прической

Есть только 1 условие: в Пентагоне рассказали, где Украина сможет применять F-16 3844

Есть только 1 условие: в Пентагоне рассказали, где Украина сможет применять F-16

Боюсь быть такой же, как ты : дочь Агутина обратилась к отцу 2651

"Боюсь быть такой же, как ты": дочь Агутина обратилась к отцу

Последние новости

09:51

"На Молдову я очень зла!": жену певца Павлика в Молдове остановили полицейские

09:44

Взрывы гремели в пяти областях: РФ ударила по Украине ракетами и беспилотниками

09:35

Церковный праздник 19 июля: что запрещено делать в этот день

09:25

Гороскоп на завтра 19 июля: Скорпионам - недоразумения, Рыбам - новая возможность

09:17

После развода с Меладзе: Вера Брежнева впервые заговорила про новые отношения

У Трампа больше шансов победить на выборах в США, и это не трагедия для Украины – КочетковУ Трампа больше шансов победить на выборах в США, и это не трагедия для Украины – Кочетков
09:00

Россия погрязла на Востоке и на Харьковщине, у нее нет ресурса для наступления на севере - Жмайло

08:48

Байден заболел и будет в изоляции: что случилось с президентом СШАВидео

08:32

Как легко и быстро стерилизовать банки: самый простой способВидео

08:18

Буданов заявил о новом наступлении РФ на севере: в ГУР раскрыли детали

Реклама
08:10

Какая мечта для украинского государства?мнение

08:02

Взрывы в Севастополе: оккупанты пожаловались на атаку морских дроновВидео

07:13

Война продлится еще 10 лет: пропаганда готовит россиян к затяжному конфликту

06:10

О Трампе и его новых решениях: чего ждатьмнение

05:55

Ребус для тех, у кого зрение ястреба: надо за 9 секунд найти вешалку

05:34

"Это не трагедия": что ждет Украину в случае президентства Трампа

04:25

Байден vs Трамп: аналитик сказал, при каком президенте США завершится война в Украине

03:05

Байден может перевернуть в свою пользу ситуацию на выборах в США: при чем здесь Украина

02:32

"Помогал оккупантам избивать своих же": вокруг обмена пленными разгорелся жесткий скандалФото

02:30

Не только Шварценеггер: Макконахи планирует уйти из кино в большую политику

02:00

"Купила за 4 млн евро виллу": стало известно, куда пропала София Ротару - СМИ

Реклама
01:35

Есть ли риск новых покушений на Трампа: Кочетков дал прогноз

00:36

Потап показал, как тренируется с сыном

00:17

Звезда "Ранеток" Лера Козлова опозорилась возмутительной речью про УкраинуВидео

17 июля, среда
23:52

"Позиции разрушены до основания": Морская пехота раскрыла ситуацию в Крынках

23:44

Дочь Кошевого поделилась свежими фото

23:13

Украине пообещали больше F-16, чем есть подготовленных пилотов: Арахамия шокировал заявлением

23:03

В Киеве мощные взрывы: россияне атаковали столицу "Шахедами"

22:50

Военных хотят не наказывать за первое дезертирство: что предлагает Минобороны

22:15

Путинисты Валерия и Иосиф Пригожин скоропостижно "двинули" из РФ - что произошло

22:10

Подозревают даже роженицу: шокирующие детали дела о похищении ребенка из роддома

21:50

Лавров исключил участие РФ в Саммите мира: нес чушь об урегулировании кризиса

21:44

"Украдены миллионы рублей": путинистка Любовь Успенская совершила крупное преступление

21:38

Беларусь - маленький вассал: аналитик раскрыл мотив сотрудничества Китая с Минском

21:20

F-16 будут в Украине "в ближайшее время": Нидерланды заинтриговали заявлением

21:15

"Тянут на нормальный срок": Кондратюк жестко разнес Ани Лорак и Повалий

21:06

Россияне наконец-то дождались веерных отключенийВидеоблоги

20:52

Звезда "Американской истории ужасов" выходит замуж

20:49

Украинский актер неожиданно выехал в США: экс-супруга сделала заявление

20:24

"Глупые люди руководили страной": Трамп требует от Тайваня платы за защиту от Китая

20:21

"Почивай с миром": умер звезда сериалов "Нюхач-2" и "Возвращение Мухтара-4"

Реклама
20:19

На Киевщине ввели аварийные отключения: задело ли Киев

19:53

Украину накроет мощный шторм: будут лить грозовые дожди, град и шквалы

19:48

Над Украиной кружил самолет ВВС Британии: все подробности

19:37

Как сделать дома прохладнее в жару: легкий, но рабочий способ

19:11

Стоимость доллара и евро достигла исторического максимума: НБУ обновил курсы валют

19:10

"Война – это материя цифр": что происходит на фронтемнение

18:39

Как сделать самодельную стиральную машину из тазика и бутылкиВидео

18:20

Украину накроет волна отключений электроэнергии: как будут действовать графики 18 июля

18:16

"Я не могу дышать": эмоциональный разговор военного с родными после возвращения из пленаВидео

18:15

Порошенко тратит миллионы донатов украинцев на выкуп из суда взяточников и аферистов - Иванов

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять