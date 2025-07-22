Какая цель номер один Путина в Украине?

Нежно подхваченный нашими дураками сюжет роспропаганды - это прям топ деградации.

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Путин и Зеленский/ Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Россияне против тыла в первую очередь ведут психологическую войну. Да, физические убытки есть и они неизбежны. Но цель номер один - сломанный дух и психика.

Поэтому у них и "совпадают" сюжеты о "миллиардах дронов" (и их разгоне) и массированные атаки.

Гибридная война как она есть.

видео дня

Нежно подхваченный нашими дураками сюжет роспропаганды - это прям топ деградации. Вы бы еще про распятого мальчика репостили "достоверный источник".

Конечно, россияне будут что-то пытаться производить. Тем более со сложной техникой у них не очень, поэтому будут концентрироваться на оружии террора. Которое нам надо нейтрализовать максимально эффективно. Хотя и прилеты будут до конца войны.

Но еще больше они будут пытаться сеять уныние, панику и вражду. А для этого надо давить на психику. Те, кто им помогает - вредят Украине. Это надо четко осознавать. Идентифицировать таких и нейтрализовать.

Россия не может победить Украину на поле боя. Но будет пытаться до последнего победить у нас в голове. Ответ на это - дождаться отбоя и идти на работу.

О персоне: Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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