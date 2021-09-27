УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Шефир и зачистка элит: как Зеленский воспользуется нападением на своего помощника

Вадим Денисенко

директор Украинского института будущего, политический эксперт

27 сентября 2021, 06:28

Обстрел машины Шефира - это шанс для Зеленского резко нарастить свой политический вес и максимально ослабить все элиты.

false
Обстрел машины Шефира - шанс для Зеленского нарастить политический вес / Фото president.gov.ua

Обстрел машины Шефира - это уникальный шанс для Зеленского в короткий срок "зачистить" старые элиты. Главный вопрос: воспользуется ли он этим на полную мощность.

Начать нужно с того, что этот самый обстрел, кто бы за ним ни стоял, развязывает руки Офису президента: у него появился карт-бланш на любые действия в отношении любого. Легитимность этих действий, кто бы себе что ни думал, будет поддержана большими массами людей.

Дело в том, что сейчас мы живем в общественном договоре, который не объединяет абсолютное большинство украинцев, но в котором относительное большинство украинцев живет по принципу: "Нам нравится, что делает Зеленский, хотя мы и не очень верим, что он это сделает. Но мы за то, чтобы дать ему шанс. А те, кто не дает ему возможности реализовать этот шанс - гады и старые прогнившие лица".

Собственно, этот общественный договор начал составляться с момента первого решения СНБО по Медведчуку и сейчас он (общественный договор) проходит самое сложное испытание: люди ждут действий. И, собственно, обстрел машины Шефира - это шанс для Зеленского резко нарастить свой политический вес и максимально ослабить все элиты.

И здесь есть всего три больших варианта:

Реклама

1. Будут одномоментно введены санкции против нескольких сотен людей (история с законом об олигархах, где вводится понятие помощника олигарха без четких критериев, кто это, дает возможность создать почти безграничный список);

2. Будут точечно бить по определенным фамилиям, выбивая из игры определенные группы элит (сериальность и принуждение договариваться с Офисом президента);

3. Ситуацией не воспользуются из-за страха перед определенными элитами.

Если кто-то считает, что зимой нас ждут тарифные бунты - тот глубоко ошибается. Цена будет застабилизирована на уровне 7800, и особых проблем рядовые украинцы не почувствуют.

Читайте такжеПовод для политического кризиса: чем грозит история с покушением на ШефираОднако провальная политика правительства, которое не воспользовалось уникальным шансом для нас, когда были пиковые цены на руду и можно было нарастить подушку безопасности в несколько миллиардов, а также даже не попыталось сыграть в игру: стабильные поставки продовольствия в обмен на длинные дешевые деньги, конечно, будут влиять на общее экономическое положение. Но пока выглядит так, что резкого ухудшения жизни не будет. А потому, в перспективе следующего года, если отбросить черных лебедей, властям не грозит практически ничего. И поэтому команда Зеленского может начать зачистку элит (по сути - это вывод больших групп политиков и бизнесменов из политического и отчасти экономического оборота под радостные аплодисменты относительного большинства).

Итак, какой сценарий выберет Зеленский? Пока выглядит так, что второй, когда в течение определенного промежутка времени будут определяться относительно небольшие группы людей, которые будут назначаться врагами народа.

Проблема этого сценария для власти сводится к нескольким моментам:

1. Растягивание во времени будет создавать ощущение договорняков;

2. В команде Зеленского нет скамейки запасных, которые будут органично и быстро менять "старые элиты", а значит, в ряде регионов ужесточатся и без того сильные центробежные тенденции;

3. В Офисе нет понимания (даже приблизительного), как будет функционировать новая пирамида власти, а это еще больше будет разбалансировать государственную бюрократическую машину;

4. В среднесрочной перспективе вся эта совокупность факторов приведет к жесткому экономическому кризису.

Читайте такжеЗеленский назвал свою версию покушения на ШефираСобственно, если отбросить вопросы избирательности ручного правосудия, мы должны понимать: зачистка элит в любой стране мира без понимания дальнейшей экономической модели и установления четких правил игры всегда заканчивается плохо для народа, который аплодирует этой самой зачистке. Пока ни модели, ни возможных правил игры нет. И в окружении Зеленского сейчас нет ни одного идеолога реформ, который мог бы предложить новые правила игры.

viber
Владимир Зеленский Вадим Денисенко Сергей Шефир
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Красный уровень угрозы: Землю ждет череда магнитных бурьКрасный уровень угрозы: Землю ждет череда магнитных бурь Бедным украинцам придется жить еще тяжелее, средний класс тоже заплачетБедным украинцам придется жить еще тяжелее, средний класс тоже заплачет Об очень странном самоубийстве после расстрела в ПермиОб очень странном самоубийстве после расстрела в Перми В Украине проверят загранпаспорта: что произошлоВ Украине проверят загранпаспорта: что произошло Усталость: лучшие витамины, которые можно принимать, если вы все время устаетеУсталость: лучшие витамины, которые можно принимать, если вы все время устаете

Последние новости

06:28

Шефир и зачистка элит: как Зеленский воспользуется нападением на своего помощника

06:03

Вещи, в которые женщины не должны верить после 40 лет

05:02

Погода в Украине готовит сюрприз: синоптик рассказала об опасности Видео

04:22

Почему дети так не любят брокколи и цветную капусту: оказывается, всё не так просто

03:50

В Минздраве объяснили, стоит ли принимать антибиотики при простуде и как выздороветь быстрее Видео

Реклама
03:02

Деньги рекой текут в руки: астрологи назвали счастливчиков октября 2021 Видео

02:15

Землю накроет мощная магнитная буря: названы точная дата и время Видео

01:37

День туризма 2021 в Украине: душевные поздравления, картинки и прикольные открытки к празднику

00:51

Воздвижение Креста Господня 2021: поздравления и картинки к празднику

26 сентября, воскресенье
23:58

Свет подешевеет, газ "взлетит" в цене: что будет с тарифами ЖКХ с 1 октября в Украине Видео

23:30

Что никогда нельзя делать с ключами от дома, чтобы не навлечь беду Видео

23:09

Осень станет холоднее зимы: ноябрь атакует Украину морозом и снегом Видео

22:45

Главнокомандующий ВСУ предупредил об угрозе полномасштабной агрессии России Видео

22:30

В моде очаровательная стрижка на короткие волосы микробоб, которая отлично молодит Фото

22:14

Дальше будет хуже: министр назвал причину мизерных пенсий в Украине Видео

21:37

Партия Меркель может проиграть выборы: первые данные экзит-поллов Видео

21:30

Герцогиня Меган Маркл призвала к равенству в украшениях и платье за десятки тысяч долларов (фото)

21:22

Приметы на Воздвижение Креста Господня 27 сентября: что нельзя делать Видео

21:05

"Будет только Дельта": Комаровский озвучил ключевые средства для профилактики COVID-19 Видео

20:20

С плакатом и воздушными шариками: в России для водителей автобусов торжественно открыли туалет Видео

Реклама
20:18

"Я думаю о своей жене, понял?": Усик разозлился на журналиста и ушел с интервью Видео

20:01

Вегетарианская диета: 6 видов, их особенности и невероятные результаты

19:30

"Каролина, мы тебя ждём": поклонники завалили Ани Лорак просьбами вернуться в Украину Видео

19:23

"Слово за Альянсом": Украина полностью готова к вступлению в НАТО Видео

18:52

Впереди тяжелая зима: кризиса в теплоснабжении и энергетике не избежать мнение

18:33

Изобразил обезьяну перед темнокожим соперником: на украинском льду вспыхнул расистский скандал Видео

17:59

В Украине проверят загранпаспорта: что произошло Видео

17:53

Мир близок к ядерному уничтожению: генсек ООН сделал тревожное заявление Видео

17:42

Как выглядеть моложе после 40 лет: советы, чтобы повернуть время вспять Видео

17:25

Тела доставали спасатели: в Полтавской области автомобиль на скорости улетел в реку Фото Видео

17:13

"Черная пантера вернулась": Настя Каменских в кожаном платье похвасталась аппетитными формами

16:58

Еле ноги унес: Путин пожаловался, что в тайге его чуть не затоптало стадо оленей

16:54

Две недели была прикована к батареям: дочь депутата из Полтавы похитили и жестоко издевались Видео

16:24

Украинцев предупреждают о сильных порывах ветра: каким регионам ожидать непогоду Видео

16:15

Меню на Воздвижение Креста Господня 2021: вкусные рецепты Видео

15:40

Netflix продлил сериал "Ведьмак" и показал полноценный трейлер второго сезона Видео

15:36

"Фигачим как проклятые": секс-символ Танцев Логай раскрыл главную интригу проекта Видео

14:59

Снайперов перебросили на передний край: главком ВСУ объяснил тактику армии на Донбассе Видео

14:39

У Путина поставили условие для встречи с Зеленским, и выдвинули обвинение Украине Видео

14:29

Конец эпохи Меркель: Климкин оценил шансы новых немецких политиков спасти Украину от Северного потока-2

Реклама
14:24

Реванш Усик – Джошуа: всё, что известно на данный момент Фото

13:48

В Megogo оправдались за провал с трансляцией поединка Усик-Джошуа

13:39

Ссылка или высокий пост: астролог рассказал, возможен ли реванш Порошенко Видео

13:12

Мрачная осенняя погода позади: в начале недели Украина будет "купаться" в лучах солнца Видео

12:58

Украину накрыл вал смертности: 100 тысяч "добавочных" случаев за 11 месяцев – аналитик Видео

12:28

"Хохлы болели за Джошуа, у бандеровцев подгорает": в РФ опозорились после триумфа Усика

11:43

В Украине пять областей оказались на пороге "оранжевой" зоны карантина

11:39

Бой-реванш и неожиданная причина поражения: Джошуа оценил мегафайт с Усиком

10:57

"Дурман, кощунство и цинизм": в Украине потроллили истерику Лаврова на Генассамблее ООН

10:33

Усик записал видео после победы над Джошуа Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять