Шефир и зачистка элит: как Зеленский воспользуется нападением на своего помощника

Обстрел машины Шефира - шанс для Зеленского нарастить политический вес / Фото president.gov.ua

Обстрел машины Шефира - это уникальный шанс для Зеленского в короткий срок "зачистить" старые элиты. Главный вопрос: воспользуется ли он этим на полную мощность.

Начать нужно с того, что этот самый обстрел, кто бы за ним ни стоял, развязывает руки Офису президента: у него появился карт-бланш на любые действия в отношении любого. Легитимность этих действий, кто бы себе что ни думал, будет поддержана большими массами людей.

Дело в том, что сейчас мы живем в общественном договоре, который не объединяет абсолютное большинство украинцев, но в котором относительное большинство украинцев живет по принципу: "Нам нравится, что делает Зеленский, хотя мы и не очень верим, что он это сделает. Но мы за то, чтобы дать ему шанс. А те, кто не дает ему возможности реализовать этот шанс - гады и старые прогнившие лица".

Собственно, этот общественный договор начал составляться с момента первого решения СНБО по Медведчуку и сейчас он (общественный договор) проходит самое сложное испытание: люди ждут действий. И, собственно, обстрел машины Шефира - это шанс для Зеленского резко нарастить свой политический вес и максимально ослабить все элиты.

И здесь есть всего три больших варианта:

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1. Будут одномоментно введены санкции против нескольких сотен людей (история с законом об олигархах, где вводится понятие помощника олигарха без четких критериев, кто это, дает возможность создать почти безграничный список);

2. Будут точечно бить по определенным фамилиям, выбивая из игры определенные группы элит (сериальность и принуждение договариваться с Офисом президента);

3. Ситуацией не воспользуются из-за страха перед определенными элитами.

Если кто-то считает, что зимой нас ждут тарифные бунты - тот глубоко ошибается. Цена будет застабилизирована на уровне 7800, и особых проблем рядовые украинцы не почувствуют.

Читайте такжеПовод для политического кризиса: чем грозит история с покушением на ШефираОднако провальная политика правительства, которое не воспользовалось уникальным шансом для нас, когда были пиковые цены на руду и можно было нарастить подушку безопасности в несколько миллиардов, а также даже не попыталось сыграть в игру: стабильные поставки продовольствия в обмен на длинные дешевые деньги, конечно, будут влиять на общее экономическое положение. Но пока выглядит так, что резкого ухудшения жизни не будет. А потому, в перспективе следующего года, если отбросить черных лебедей, властям не грозит практически ничего. И поэтому команда Зеленского может начать зачистку элит (по сути - это вывод больших групп политиков и бизнесменов из политического и отчасти экономического оборота под радостные аплодисменты относительного большинства).

Итак, какой сценарий выберет Зеленский? Пока выглядит так, что второй, когда в течение определенного промежутка времени будут определяться относительно небольшие группы людей, которые будут назначаться врагами народа.

Проблема этого сценария для власти сводится к нескольким моментам:

1. Растягивание во времени будет создавать ощущение договорняков;

2. В команде Зеленского нет скамейки запасных, которые будут органично и быстро менять "старые элиты", а значит, в ряде регионов ужесточатся и без того сильные центробежные тенденции;

3. В Офисе нет понимания (даже приблизительного), как будет функционировать новая пирамида власти, а это еще больше будет разбалансировать государственную бюрократическую машину;

4. В среднесрочной перспективе вся эта совокупность факторов приведет к жесткому экономическому кризису.

Читайте такжеЗеленский назвал свою версию покушения на ШефираСобственно, если отбросить вопросы избирательности ручного правосудия, мы должны понимать: зачистка элит в любой стране мира без понимания дальнейшей экономической модели и установления четких правил игры всегда заканчивается плохо для народа, который аплодирует этой самой зачистке. Пока ни модели, ни возможных правил игры нет. И в окружении Зеленского сейчас нет ни одного идеолога реформ, который мог бы предложить новые правила игры.