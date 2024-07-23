Как заставить Путина прекратить войну и погрузить Россию в хаос

В британском журнале The Economist вышла статья, в котором приводятся оценки, согласно которым уже во второй половине следующего года Россия может оказаться истощенной по танкам и другой бронетехнике. Журналисты указали, что россияне утратили как минимум 3 000 танков, а новое производство не может покрыть потери. Якобы как раз это впоследствии и заставит Путина искать временного перемирия, ведь россияне не смогут наступать.
Акцентирую внимание на том, что шансов на справедливый мир в такой ситуации у нас не появится. Пока Путин при власти, война будет продолжаться. Россияне продолжат забрасывать Украину корректируемыми авиабомбами, ракетами и гнать своих людей в бой. Мира при Путине в Кремле достичь невозможно, он будет делать все возможное для того, чтобы дальше воевать. Танки россияне найдут в других местах, будут массово производить Шахеды и другое вооружение.
Единственная возможность для установления мира – перенос войны на территорию Российской Федерации.
Вот сейчас мы видим результаты работы украинских дронов в Краснодарском крае – там уже дефицит электроэнергии. Очень важный промышленный и транспортный узел столкнулся с проблемами. Нам нужно масштабно выбивать их энергетику, чтобы добиться истощения возможностей противника и создать предпосылки для экономического хаоса.
Надо привести Россию к состоянию Германии времен Первой мировой войны. Тогда немцы еще могли обстреливать Париж, но вынуждены были подписывать капитуляцию и уходить на свои территории.
Более того, пока непонятно, как в дальнейшем будет действовать Китай. На саммите НАТО в Вашингтоне Китай и Россию фактически определили в один блок. Мы наблюдаем, как растет военное взаимодействие Пекина и Москвы: они проводят общие учения и всячески усиливают сотрудничество. Однако я не думаю, что Китай открыто вступит в войну в Украине, но определенную поддержку России все-таки будет оказывать.
В целом, я не верю в прогнозы о том, что из-за проблем России с бронетехникой ситуация в войне серьезно изменится. Даже в нынешней обстановке противник продолжает наступать: применяет КАБы, прибегает к атакам на мотоциклах и багги. И задачи свои он выполняет – закрепляется на определенных локациях и все же достигает определенных продвижений.
Кто такой Тарас Загородний
Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.
Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда
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