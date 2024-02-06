Короче говоря, "случайный" флеш-моб оказывается очень полезным для тех, кто будет на этих данных "тренировать" ИИ. Не случайный ли?

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ВСУ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com / Виталий Барабаш, Командование объединенных сил ВСУ

Сейчас все массово выкладывают собственные фотографии в 21 год. Очень полезная вещь. Полезная для тех, кто производит алгоритмы распознавания лиц. Вы не думали, почему именно 21 год? А все очень просто. Потому что в 3 года человек будет сильно отличаться от себя взрослого. А в 21 - нет. 21 - удобная отправная точка, чтобы потом, сопоставляя с поздними фотографиями, моделировать возрастные изменения внешности.

Короче говоря, "случайный" флеш-моб оказывается очень полезным для тех, кто будет на этих данных "тренировать" ИИ. Не случайный ли?

Вы замечали, сколько "прекрасных идей" вы получаете из информационной среды, которые вам кажутся сразу настолько прекрасными, что вы их начинаете считать чуть ли не своими? И речь не только о выкладывании в социальные сети какой-то личной информации.

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Как западные политики узнали, что их общества "устали" от войны в Украине? А очень просто. Правильные эксперты в правильное время вбросили нужный тезис. Тезис запомнился, усвоился, и начал распространяться. И сейчас идея об "усталости от войны" едва ли не считается сама собой разумеющейся. Хотя от чего они там могли "устать"? От копеечных потерь из бюджета, которые продолжаются аж два года?

Огромные суммы из бюджета государств Запада идут десятилетиями на "борьбу с изменениями климата". При этом предполагается, что люди, которые тратят на это деньги, не увидят результатов этих расходов. Но никто не "устает". Почему? Потому что некому массово объяснить эту "усталость". Вбросить соответствующий словесный конструкт.

Немалое количество того, что мы вроде бы "хотим" делать, мы делаем потому, что потребность в этом желании была кем-то заботливо выстроена, оформлена. Например, "потребность" выложить фотографию себя в возрасте 21 года, которая просто оформила и направила в желаемом для кого-то направлении неосознанное желание почувствовать себя снова молодым, здоровым, в начале жизни и жизненных свершений.

Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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