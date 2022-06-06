Как Запад сам продлевает жизнь своему потенциальному убийце

Запад отказывается принять очевидное: Украина - не конечная цель путинизма / УНИАН

Цивилизованный образованный человек не может поддерживать фашизм или нацизм в любом его виде или упаковке. Запад, особенно украинцев, и даже "хороших русских" оппозиционеров в эмиграции - удивляет публичная позиция Макрона и Шольца "нельзя унижать Россию и необходимо сохранить лицо Путину".

Удивляет, что лидеры Франции и Германии - двух ведущих стран и экономик Евросоюза - публично пытаются амнистировать фашизм и военного преступника-террориста Путина. Они делают это, будто не замечая, что их подобная позиция перечёркивает фундаментальные основы и ценности цивилизации Запада.

Хорошим русским не нравится, что Макрон в какой раз пытается "сохранять лицо Путину", но с его программой "не будем унижать Россию" они согласны. Макрон и Ко до сих пор не поняли, что сохранить лицо Путину можно исключительно в формалине.

Русская эмиграция категорически против распада России, как и франко-немецкий союз в Европе. А это очень опасная политическая тенденция!

Черчилль, - будучи не только гениальным политиком, но и талантливым историком, писателем и журналистом... Считал Германию режима Гитлера и СССР (Россию) режима Сталина - идентичными фашистскими режимами. Более того, Черчилль определил российский имперский великодержавный шовинизм как самую старую идеологию фашизма в истории (Гитлер её только удачно копировал). Идеологию, которая стала фундаментом самоидентификации всех народов, проживающих на территории империи.

Поэтому генетический код или ДНК русского фашизма (рашизма) содержится в самоидентификации народа, что отражено в принципах государственного устройства. Империя с доминирующим за счёт мощного репрессивного аппарата центром и колонизированных кремлём регионов. Жизнеобеспечивающий принцип имперского Великодержавного шовинизма, направленный на перманентное завоевание новых территорий и войны... Это прозрачный рафинированный классический фашизм. Без него российская государственность никогда не существовала. Синхронное идеологическое единодушие шовинистов "сверху" (Кремль) и "снизу" (народ) - обеспечивает фундаментальную скрепу России. Страх россиян перед режимом и виртуальная внешняя угроза - это лишь дополнительные скрепы рашистской державности и самосохранения рашистского режима.

На самом деле, имперский генетический код и структура российской государственности - очень крепкие и живучие. После революции 1917 года (ещё при жизни Ленина) имперский монстр фашизма снова вышел из комы и к 1939 году он дышал уже полной грудью. После Второй Мировой войны в 1945 году Сталин накормил чудовище новыми землями так называемого соцлагеря в Европе. Граница стран Варшавского договора проходила по линии Батыя-Сталина. Именно до этой границы в Европе дошёл Батый и остановился. Сталин в 1945 году восстановил статус-кво.

В декабре 2021 году Путин выставил Западу ультиматум "пусть НАТО забирает свои манатки и убирается прочь на границы 1997 года". Попытка вновь восстановить границу в Европе по линии Батыя-Сталина.

Фашистский державный монстр Кремля снова проголодался и стал требовать земли. На первых порах - с 24 февраля 2022 года - Путин пытается ему заткнуть в пасть Украину. Она - любимый деликатес для фашиствующего чудовища. Более того, без Украины Россия теряет свои имперские исторические корни и возможность сохранить самоидентификацию народа.

Франко-Германский союз и Запад в целом - отказываются принять очевидное: Украина - не конечная цель путинизма; если Украина падёт, то падёт существующий миропорядок и нынешняя архитектура коллективной системы безопасности.

Макрон и другие европейские представители коррумпированных путинфирштейнеров "... и сами обманываться рады". Находя для себя лично и в дискуссиях с коллегами несколько аргументов для оправдания своей позиции и политики. Но все эти аргументы ошибочны, неэффективны и не гарантируют миру безопасность.

"Заблуждения" наигранной позиции Макрона и Ко опираются на три аргумента:

Преувеличенный страх перед ядерным потенциалом России, который сковывает волю таких макронов к сопротивлению. Утверждение, что лицо Путина надо сохранить и не унижать Россию... Дескать, чтоб сохранить возможности дипломатического пути остановить войну. Так как все войны заканчиваются за столом переговоров заключением Мирного соглашения. История свидетельствует, что далеко не все войны заканчивались за столом переговоров. Между СССР и Японией, а затем Россией - до сих пор нет никакого соглашения "о дружбе и сотрудничестве". Мировоззренческая позиция группы Макрона сводится к тому, что мир - это хаос и только державы являются субъектами, способными его структурировать. Сильные державы имеют право быть региональными лидерами и навязывать свою волю маленьким странам - тем, кто слабее их. Тем самым Макрон, по сути, отвергает международное право и его значение для существующего миропорядка.

Очень опасная игра политиков и лидеров стран, которая сулит человечеству отложенную ядерную катастрофу.

Подобная политика Запада сохраняет и продлевает жизнь своему потенциальному убийце - имперской России.

Позиции "макронов" на Западе свидетельствуют о его инфантилизме, отсутствии зрелости и взросления. В Европе и ЕС зрелость и взросление демонстрируют только Украина, Великобритания и страны Прибалтики. Конечно, на другом континенте США.

Западные путинфирштейнеры занимают в отношении России опасную позицию и проводят неэффективную политику. Они не видят и не понимают сути России. Само существование РФ в нынешних территориальных границах и устройстве государственности - является экзистенциальной угрозой для человечества.

Читайте такжеНа проигрыше Кремль не остановится, или Почему слабая Россия все равно будет опаснойПосле Путина прийдёт даже либеральный Мутин, а раша прикинется в очередной раз демократической дурочкой... Она залижет раны, но генетический код существующей российской государственности непременно превратит любого кремлёвского либерального мутина в диктатора и тирана-деспота. Либо система вышвырнет его подальше от власти. Любой Мутин, чтоб сохранить власть, пойдёт во внутренней и внешней политике дорогой своего предшественника Путина! И всё начнётся по кругу.

Цикл этих исторических гонок РФ по вертикали в состоянии прервать только революция или капитуляция режима после военной победы над ним, что приведёт к распаду имперской России!

История предоставляет Западу редчайший шанс после победы Украины и коалиции союзников, падения режима Путина - покончить с фашистским монстром. Коалиция победителей не имеет права допустить два обстоятельства:

Сохранение РФ в нынешнем территориальном формате и государственном устройстве. РФ должна распасться на несколько (5-7) суверенных национальных независимых республик; Сохранение за РФ статуса ядерной державы.

Недавно в Вильнюсе состоялся саммит "хороших русских", оппозиционных к режиму Путина. Участники саммита несколько разочарованы позицией таких известных оппозиционеров путинизму, как Каспаров и Ходорковский.

Оба считают: достаточно сменить режим Путина, чтобы в раше всё поменялось. Даже такие просвещённые образованные интеллектуалы, не хотят видеть основной проблемы раши - имперский великодержавный шовинизм, или фашизм в фундаменте российской государственности. Они не понимают, что избавиться от него возможно только путём распада РФ. Не понимают от того, что сами подсознательно являются шовинистами. Только боятся в этом признаться даже самим себе!

Вильнюсский саммит позволил увидеть взгляды "хороших русских", оппозиционных к путинизму. Каспаров высказал следующую глубокую мысль: Украину следует интегрировать в единый союз; только это следует делать экономическим путём. То, чего хочет Украина, "хороших русских" тоже мало интересует. Они, по-сути, остались такими же империалистами!

Господа, когда вы поймёте, что Украина в ваших советах и вмешательстве в её политику не нуждается!? Не нуждается Украина уже тридцать лет как суверенное независимое государство!

Юрий Радухин, публицист, политический эксперт